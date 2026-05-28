Nemcsak a budapesti BL-döntő, hanem a jövő hétvégi MotoGP Magyar Nagydíj lebonyolítása is veszélybe kerülhet a Lounge-csoport számláinak befagyasztása miatt. Balásy Gyula szerint a fedezet rendelkezésre állna, a cégek azonban nem férnek hozzá a pénzükhöz.

Váratlanul megszólalt Balásy Gyula a céges tartozásairól: veszélyben lehet a jövő hétvégi MotoGP futam megrendezése

Komoly bizonytalanság alakult ki a budapesti Bajnokok Ligája-döntő és a jövő hétvégére tervezett MotoGP Magyar Nagydíj körül, miután a Lounge-csoport számláit zárolták. A cégcsoport tulajdonosa, Balásy Gyula a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy

a befagyasztott összegek miatt több százmillió forintos kifizetéseket nem tudnak teljesíteni az alvállalkozók felé.

Az ügy azért kapott különösen nagy figyelmet, mert az elmúlt napokban egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg a BL-döntő lebonyolításáról. Először arról szóltak az értesülések, hogy veszélybe kerülhet az európai klubfutball legnagyobb eseménye, később azonban a kormány jelezte: átvállalja a szükséges számlák rendezését.

Balásy Gyula szerint a BL-döntő kapcsán mintegy 300 millió forintnyi kifizetésről van szó. Az összeget 12 különböző szakterület alvállalkozói felé kellett volna teljesíteniük. Ennél is bizonytalanabb azonban a MotoGP helyzete.

A Balatonfőkajárra tervezett MotoGP Magyar Nagydíj esetében körülbelül 140 millió forintnyi számla vár rendezésre, nyolc szakterület több alvállalkozóját érintve. Balásy azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy a kormány ezt az összeget is átvállalja-e, így a verseny lebonyolítása továbbra is kérdéses.

Balásy Gyula: megvan a pénz, csak nem tudják kifizetni

Az üzletember hangsúlyozta: szerinte nem pénzhiányról van szó, mert a szükséges fedezet rendelkezésre állna. Állítása szerint azonban a Lounge Design Kft., a Lounge Event Kft., a New Land Media Kft. és a Visual Europe Zrt. összes bankszámláját zárolták, ráadásul a rajtuk lévő teljes összegekkel együtt. Balásy ezt indokolatlannak nevezte. Arra a kérdésre, hogy a kialakult helyzet miatt kötbérfizetési kötelezettség is terhelheti-e a cégeket, Balásy úgy reagált, hogy erről egyelőre nincs tudomása.