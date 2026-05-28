Deviza
EUR/HUF354,23 -0,14% USD/HUF303,95 -0,49% GBP/HUF408,66 -0,25% CHF/HUF387,9 +0,08% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,52 -0,19% CZK/HUF14,59 -0,15% EUR/HUF354,23 -0,14% USD/HUF303,95 -0,49% GBP/HUF408,66 -0,25% CHF/HUF387,9 +0,08% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,52 -0,19% CZK/HUF14,59 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 452,7 -0,29% MTELEKOM2 626 +1% MOL3 784 +0,91% OTP40 460 -0,86% RICHTER12 350 -0,8% OPUS333 +2,15% ANY7 990 +1,52% AUTOWALLIS148 +1,37% WABERERS4 520 +0,89% BUMIX9 171,12 +0,51% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 858 -0,48% BUX131 452,7 -0,29% MTELEKOM2 626 +1% MOL3 784 +0,91% OTP40 460 -0,86% RICHTER12 350 -0,8% OPUS333 +2,15% ANY7 990 +1,52% AUTOWALLIS148 +1,37% WABERERS4 520 +0,89% BUMIX9 171,12 +0,51% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 858 -0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
UEFA Bajnokok Ligája
MotoGP
rendezvényszervezés

Váratlanul megszólalt Balásy Gyula a céges tartozásairól: veszélyben lehet a jövő hétvégi MotoGP futam megrendezése

Több százmillió forintos kifizetés akadt el a Lounge-csoport körül kialakult botrány miatt. Balásy Gyula szerint a BL-döntő és a MotoGP szerződéseit sem tudják teljesíteni a befagyasztott számlák miatt.
VG
2026.05.28, 20:44

Nemcsak a budapesti BL-döntő, hanem a jövő hétvégi MotoGP Magyar Nagydíj lebonyolítása is veszélybe kerülhet a Lounge-csoport számláinak befagyasztása miatt. Balásy Gyula szerint a fedezet rendelkezésre állna, a cégek azonban nem férnek hozzá a pénzükhöz.

Balásy Gyula
Balásy Gyula szerint a BL-döntő és a MotoGP szerződéseit sem tudják teljesíteni a befagyasztott számlák miatt / Fotó: mlsz.hu

Váratlanul megszólalt Balásy Gyula a céges tartozásairól: veszélyben lehet a jövő hétvégi MotoGP futam megrendezése

Komoly bizonytalanság alakult ki a budapesti Bajnokok Ligája-döntő és a jövő hétvégére tervezett MotoGP Magyar Nagydíj körül, miután a Lounge-csoport számláit zárolták. A cégcsoport tulajdonosa, Balásy Gyula a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy 

a befagyasztott összegek miatt több százmillió forintos kifizetéseket nem tudnak teljesíteni az alvállalkozók felé.

Az ügy azért kapott különösen nagy figyelmet, mert az elmúlt napokban egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg a BL-döntő lebonyolításáról. Először arról szóltak az értesülések, hogy veszélybe kerülhet az európai klubfutball legnagyobb eseménye, később azonban a kormány jelezte: átvállalja a szükséges számlák rendezését.

Balásy Gyula szerint a BL-döntő kapcsán mintegy 300 millió forintnyi kifizetésről van szó. Az összeget 12 különböző szakterület alvállalkozói felé kellett volna teljesíteniük. Ennél is bizonytalanabb azonban a MotoGP helyzete.

A Balatonfőkajárra tervezett MotoGP Magyar Nagydíj esetében körülbelül 140 millió forintnyi számla vár rendezésre, nyolc szakterület több alvállalkozóját érintve. Balásy azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy a kormány ezt az összeget is átvállalja-e, így a verseny lebonyolítása továbbra is kérdéses.

Balásy Gyula: megvan a pénz, csak nem tudják kifizetni

Az üzletember hangsúlyozta: szerinte nem pénzhiányról van szó, mert a szükséges fedezet rendelkezésre állna. Állítása szerint azonban a Lounge Design Kft., a Lounge Event Kft., a New Land Media Kft. és a Visual Europe Zrt. összes bankszámláját zárolták, ráadásul a rajtuk lévő teljes összegekkel együtt. Balásy ezt indokolatlannak nevezte. Arra a kérdésre, hogy a kialakult helyzet miatt kötbérfizetési kötelezettség is terhelheti-e a cégeket, Balásy úgy reagált, hogy erről egyelőre nincs tudomása.

Balásy Gyula május elején a Kontrollnak adott interjújában már beszélt a számlazárolásokról. Akkor azt is bejelentette, hogy lemond valamennyi rendezvényszervező, kommunikációs és médiacégében birtokolt tulajdonrészéről, és azokat felajánlja az államnak.

Közben a rendőrség is megerősítette: Balásy cégeit érinti az a nyomozás, amelyet a Nemzeti Nyomozó Iroda indított ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozás részleteiről egyelőre kevés hivatalos információ ismert, de az ügy már most komoly hullámokat vetett a magyar sport- és rendezvényszervezési piacon.

Meglepő bejelentés: az államnak adja irdatlan vagyonát Magyarország egyik leggazdagabb embere – 100 milliárdnál is többről van szó

Balásy Gyula interjúban tett meglepő bejelentéseket. A milliárdos üzletember közérdekű kötelezettségvállalás keretében ruházza át vagyonát az államra.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu