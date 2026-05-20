Valami egészen különös dolog történik a debreceni BMW-gyárnál: a Waberer's tehervonataival hordják el az új autókat – ez az egyetlen megoldás
Nem mindennapi szerelvény haladt át Debrecenen: színültig megpakolt vasúti kocsik szállították a frissen gyártott BMW iX3-asokat Európa felé. A debreceni gyár körül közben tovább pörög a növekedés, már 50 ezer megrendelés érkezett az elektromos modellre – írta a dehir.hu.
Nem mindennapi jelenetet örökített meg a Médiacentrum Debrecen fotósa: hosszú, szinte teljesen megtöltött autószállító vasúti szerelvények vitték a Debrecenben gyártott BMW iX3-asokat a vásárlók felé. A különleges vonat nemcsak látványos volt, hanem elképesztő értéket is képviselt, hiszen a rajta szállított elektromos autók összértéke több milliárd forintra rúghatott.
Pörög a gyártás a BMW-nél
Az autóipari óriás debreceni gyára az elmúlt hónapokban látványosan felpörgött. Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke egy budapesti sajtóbeszélgetésen arról beszélt, hogy eddig már mintegy 50 ezer megrendelés érkezett az itt készülő iX3-as modellre. A kereslet olyan erősnek bizonyult, hogy a vállalat a tervezettnél korábban indította el a második műszakot a debreceni üzemben.
A Debrecenben készülő BMW iX3 március eleje óta már az európai márkakereskedésekben is megjelent, az amerikai piacon pedig 2026 nyarán indulhat az értékesítés. A modell közben komoly szakmai elismeréseket is begyűjtött: megkapta az Év Magyar Autója 2026 díjat, emellett elnyerte a Világ Év Autója és a Világ Év Elektromos Autója címet is.
A készautók szállítása szintén komoly háttérrendszert igényel. Az első autószállító szerelvény még márciusban indult el a debreceni üzemből, a logisztikai feladatokat pedig a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi.
A projekthez összesen 110 új fejlesztésű, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsit állítottak szolgálatba.
Ezek modern rögzítési és biztonsági technológiákat kaptak, hogy a nagy értékű járművek sérülésmentesen érkezzenek meg a célállomásokra. A szerelvényeket korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyok húzzák, amelyek a gyártó szerint alacsony károsanyag-kibocsátás mellett biztosítják a gyors és hatékony európai szállítást.
A vasúti logisztika kiemelt szerepet kap a BMW stratégiájában is. A projekt teljes mértékben illeszkedik az Európai Unió Green Deal célkitűzéseihez, amelyek a közúti áruszállítás egy részének vasútra terelését ösztönzik. Egy ilyen volumenű autógyár esetében ez nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is kulcskérdés.
Közben a debreceni üzem tovább bővül. A HR Portal és az Opten közös jelentése szerint már 4437 dolgozója van a gyárnak, de a toborzás továbbra sem állt le. A BMW karrieroldalán jelenleg mintegy 40 nyitott pozíció szerepel.
A vártnál jóval erősebb a kereslet a Debrecenben gyártott új elektromos BMW-modellre, eddig mintegy 50 ezer darabra érkezett megrendelés. A gyártó már a termelés felfuttatásán dolgozik, miközben a beruházás regionális hatásai is egyre láthatóbbak. A BMW célja, hogy legkésőbb 2050-re teljes értékláncában elérje a nettó zéró kibocsátást, összhangban a párizsi megállapodással.