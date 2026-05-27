A németeknél botrányt okozott, de a magyar városokat teleszórja csúcsbuszaival a BYD – ettől a fényezéstől leesik majd az állunk

Már csak az utolsó simításokat végzik a BYD komáromi gyárában azokon az elektromos buszokon, amelyek hamarosan Kaposvár útjain szállítják majd az utasokat. A látványos, türkizkék flottával a somogyi vármegyeszékhely új korszakot nyithat a hazai közösségi közlekedésben – írta a magyarbusz.info.

Elkészültek Kaposvár vadonatúj BYD villanybuszai, amelyek néhány héten belül már utasokat szállíthatnak / Fotó: NurPhoto / AFP

Már gyakorlatilag teljesen elkészültek Kaposvár új elektromos autóbuszai a BYD komáromi gyárában, így hamarosan a helyi utasok is találkozhatnak a város eddigi egyik legnagyobb közlekedési fejlesztésével. A járművekről Szita Károly polgármester tett közzé friss fotókat a közösségi oldalán, amelyeken jól látható: a buszok már szinte menetkészen sorakoznak az üzemben.

A Kaposvári Közlekedési Zrt. flottája idén összesen 13 új BYD villanybusszal bővül.

Ezek közül 10 darab a BYD eBus B12.b szóló kivitel, míg három a közel 19 méter hosszú BYD eBus B19 csuklós változat lesz. A beszerzés ráadásul opciós lehetőséget is tartalmaz további járművek vásárlására.

A most elkészült buszok már a város új, tavaly bevezetett vízkék flottaszínében készültek el. A türkiz árnyalat önmagában is feltűnő, de a fekete tetőparavánnal és az elsötétített szélvédő alatti résszel együtt kifejezetten futurisztikus megjelenést ad a járműveknek. A csuklós buszok esetében külön figyeltek arra is, hogy a két eltérő típus optikailag egységes flottát alkosson.

A BYD a szóló buszokat 2-2-2, a csuklósokat pedig 2-2-2-2 ajtókiosztással szállítja. Az eddig nyilvánosságra került belső fotók alapján az utastér is modern kialakítású lett: Ster New City ülések, parkettahatású padlóburkolat és szálcsiszolt kapaszkodók várják majd az utasokat.

A technikai háttér sem hétköznapi. Kaposvár Budapest után a második magyar város lesz, ahol rendszeresen közlekednek majd a BYD saját fejlesztésű Blade Battery akkumulátoraival szerelt B12.b típusú villanybuszok. A B12-es modellek 491 kWh-s, a csuklós B19-esek pedig 563 kWh összkapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátort kaptak. A B19-es típus jelenleg Budapesten és Miskolcon is közlekedik, míg a következő vidéki város, ahol a modernebb B12.b megjelenik, Győr lehet.