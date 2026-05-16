Több mint egy évszázad után bezárja üzemét a Coca-Cola – hónapjai vannak még hátra

Egy nagy dél-kaliforniai Coca-Cola-palackozó üzem végleg bezár ezen a nyáron, lezárva a vállalat és a város évszázados kapcsolatát. A Reyes Coca-Cola Bottling május 8-án kiadott dolgozói tájékoztatójában jelentette be a döntést. Ez egy törvény által előírt figyelmeztetés, amelyet a munkáltatóknak 60 nappal korábban meg kell küldeniük a dolgozóknak jelentős létszámleépítés vagy telephelybezárás előtt.

Bezárja egy fontos palackozóüzemét a Coca-Cola / Fotó: Eric Piermont / AFP

„Rendszeresen felülvizsgáljuk telephelyeinket, termékeinket és szolgáltatásainkat annak érdekében, hogy továbbra is fenntartható növekedést és innovációt biztosíthassunk üzleti működésünkben. Ennek részeként bejelentettük a venturai disztribúciós központ bezárását, valamint a működés áthelyezését más dél-kaliforniai létesítményeinkbe” – idézte a Reyes Coca-Cola Bottling szóvivőjét a Fox Business.

A vállalat közlése szerint a venturai üzem bezárása 85 munkavállalót érint. A többségüket (összesen 78 főt) a Reyes Coca-Cola Bottling más telephelyeire helyezik át a tervek szerint. Ezen kívül az érintett dolgozók jelentkezhetnek a vállalatnál és testvércégeinél elérhető, számukra megfelelő nyitott pozíciókra is. A megszűnő munkakörök között gépjárművezetők, flottakarbantartó szerelők, árufeltöltők és ügyfélkapcsolati képviselők szerepelnek.

A Reyes Coca-Cola Bottling tájékoztatása szerint az üzem működésének utolsó napja július 10. lesz. A létesítmény legutóbb disztribúciós központként működött. Bezárásával véget ér Ventura és a Coca-Cola több mint egy évszázados kapcsolata – írják helyi beszámolók.

Egy másik kaliforniai Coca-Cola-üzem, az American Canyon városában működő gyár tavaly húzta le végleg a rolót, amelynek következtében 2025 augusztusában 135 alkalmazott veszítette el a munkáját. Ugyanebben a hónapban a Reyes Coca-Cola Bottling több mint hét évtized működés után bezárta salinasi üzemét is.

Felpezsdítette a Coca-Cola részvényárfolyamát a társaság kedd kora délután közzétett gyorsjelentése, melyben várakozáson felüli eredményről és a globális kereslet erősödéséről számolt be az üdítőitalgyártó-óriás, amely egész éves előrejelzését is megemelte.