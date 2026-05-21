Brutális számokat közölt a legnagyobb magyar üzletlánc: 3,3 millió vásárlót szolgálnak ki, mégis egyre nehezebb a helyzetük

887 milliárd forintos árbevétellel zárta 2025-öt a COOP Gazdasági Csoport, ami közel 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A látványos számok mögött azonban egyre komolyabb problémák húzódnak: az árrésstop, a növekvő bérek és a gyengülő vásárlóerő különösen a kisebb boltokat sújtja.

Modernizációra és technológiai fejlesztésekre költött a COOP 2025-ben, miközben a teljes magyar kiskereskedelem inkább stagnált

A COOP üzletlánc önmagában 543 milliárd forintos forgalmat bonyolított, ez 2,5 százalékos emelkedésnek felel meg.

A kedvező számok ellenére a vállalat vezetői egyértelművé tették, hogy a magyar kiskereskedelem továbbra is rendkívül nehéz környezetben működik. A közgyűlésen Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke arról beszélt, hogy az infláció, az árstopok és az árrésstop komoly nyomást helyez a szektorra.

Külön kiemelte, hogy az árrésstop leginkább a kisebb üzleteket sújtja. A vidéki, kisebb forgalmú boltok mozgástere ugyanis sokkal szűkebb, ezért az intézkedés aránytalanul nagy terhet jelent számukra. Emellett az energia- és bérköltségek emelkedése is tovább rontja a helyzetet, miközben a vásárlóerő több térségben gyengül.

A COOP számára különösen fontos kérdés a vidéki jelenlét. Az üzletlánc jelenleg 1400 településen működik, közel 2100 bolttal.

Ezek közül 879 településen a COOP az egyetlen bolt, vagyis sok helyen gyakorlatilag az alapvető ellátást biztosítja a helyi lakosság számára.

Tóth Géza vezérigazgató szerint a teljes magyar kiskereskedelemben erősödik a koncentráció. A COOP-csoport bevételének mintegy 90 százalékát már az 50 legnagyobb franchise-tag adja. Miközben a nagyobb partnerek jelentős növekedést tudtak elérni az elmúlt években, a kisebb üzletek forgalma fokozatosan erodálódik.

Tovább fejlődik a COOP

A vállalat ugyanakkor jelentős fejlesztéseket hajtott végre 2025-ben is. Mintegy 100 üzlet újult meg részben vagy teljes egészében, és folytatódtak az energetikai korszerűsítések is. Jelenleg már 840 COOP-üzlet rendelkezik napelemmel, amelyek éves szinten összesen 38 GWh energiát termelnek. Ez a cégcsoport teljes áramfogyasztásának körülbelül negyedét fedezi megújuló forrásból.