Hidegzuhany: olyan óriásgyár ment csődbe Magyarországon, amire álmában se gondolt senki – a tízmilliárdos árbevétel sem mentette meg
Hiába ígértek gazdasági repülőrajtot, 2025-ben egymás után kerültek csődbe és felszámolás alá korábban milliárdos árbevételű magyar cégek. Volt köztük állami megbízásokból élő biztonsági vállalat, vasúti óriás és olyan ipari szereplő is, amelyet korábban sikertörténetként ünnepeltek – írta a Forbes.
A magyr kormány korábban „repülőrajtot” és 3 százalék feletti gazdasági növekedést várt 2025-re, a valóság azonban ennél jóval kijózanítóbb lett. A KSH végül mindössze 0,3 százalékos GDP-bővülést mért, miközben a vállalati szektorban egyre látványosabban jelentkeztek a válság jelei.
2025-ben 11 ezerrel csökkent a társas vállalkozások száma Magyarországon, az aktív cégek száma pedig félmillió alá esett. A cégbírósági eljárások több mint 70 százaléka felszámolással vagy kényszertörléssel végződött.
Az Opten friss Top 10-es listája pedig megmutatta, kik voltak a legnagyobb bukások szereplői.
A lista élén a Ganz-MaVag International Kft. áll, amely néhány éve még több mint 100 milliárd forintos árbevételt termelt. A vállalat az egyiptomi vasútikocsi-projekt és a dunakeszi gyártóbázis köré épített nagy állami-ipari stratégia egyik kulcsszereplője volt. A rendszer azonban több ponton is megbillent: az orosz partner kiszállt, a Talgo-felvásárlás meghiúsult, a finanszírozási és geopolitikai problémák pedig végül elsöpörték az egész konstrukciót.
Hasonló sorsra jutott a Magyar Vagon Dunakeszi Kft. is. A cég 2024-ben még 46 milliárd forintos árbevételt produkált, végül azonban mintegy 50 milliárdos adósságállománnyal került felszámolás alá. A történet különösen látványos azért, mert a vállalatot hosszú ideig a hazai járműgyártás egyik zászlóshajójaként mutatták be. A végén az államnak kellett közbelépnie, hogy a gyártóbázis működése megmaradjon.
De nemcsak az ipari óriások kerültek bajba. A Kápé Cargo Kft. néhány év alatt 2 milliárdról közel 11 milliárd forintos árbevételig jutott a gabonakereskedelemben, miközben mindössze két alkalmazottal működött. A gyors növekedés mögött azonban komoly pénzügyi problémák húzódhattak meg: a NAV több mint 220 milliós adóhiányt állapított meg a cégnél.
Az állami megbízások sem védtek a csőd ellen
Különösen figyelemre méltó az S-System Service Kft. története. A vállalat jelentős állami megbízásokat nyert el, többek között bírósági objektumok őrzését végezte milliárdos szerződések keretében. 2023-ban még több mint 600 millió forintos nyereséget termelt, egy évvel később viszont már 1,7 milliárdos veszteséget könyvelt el. A csődeljárás gyorsan felszámolásba fordult, a vagyonból pedig végül szinte csak irodai eszközök maradtak.
Az építőiparban sem volt jobb a helyzet. A T-Trans Főép Kft., amely korábban a Financial Times egyik leggyorsabban növekvő európai cégeként szerepelt, 2024-re több milliárdos veszteséget halmozott fel. A Telimpex Hungária Zrt. pedig jól mutatta az egész ágazat problémáit:
az építőiparban 2025-ben több mint 8 ezer új cégeljárás indult, a megszűnések döntő többsége felszámolással végződött.
A feldolgozóiparban és a beszállítói szektorban is gyorsan terjedt a válság. A Truplast-Hungária Kft. működése erősen függött néhány nagy ipari partnertől, köztük az Electroluxtól és a Boschtól. Amikor ezeknek a piacai gyengülni kezdtek, a cég eredményei is bezuhantak. A Dunaferr Labor Nonprofit Kft. pedig szinte teljesen a Dunaferr működésére épült, így az acélipari vállalat válsága dominószerűen rántotta magával a kapcsolódó szolgáltatót is.
A történetekben közös, hogy önmagában a méret semmit nem garantált. Milliárdos árbevétel, állami megrendelések, nemzetközi projektek vagy korábbi látványos növekedés mellett is néhány hónap alatt összeomolhatott egy vállalat. Sok esetben nem egyetlen rossz döntés okozta a bukást, hanem több probléma egyszerre: gyenge kereslet, finanszírozási nehézségek, túlzott projektfüggőség vagy éppen geopolitikai kockázatok.
