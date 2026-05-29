Hidegzuhany: olyan óriásgyár ment csődbe Magyarországon, amire álmában se gondolt senki – a tízmilliárdos árbevétel sem mentette meg

Hiába ígértek gazdasági repülőrajtot, 2025-ben egymás után kerültek csődbe és felszámolás alá korábban milliárdos árbevételű magyar cégek. Volt köztük állami megbízásokból élő biztonsági vállalat, vasúti óriás és olyan ipari szereplő is, amelyet korábban sikertörténetként ünnepeltek – írta a Forbes.

Az Opten listája szerint korábban stabilnak tűnő cégek sora ment csődbe rekordgyorsasággal / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A magyr kormány korábban „repülőrajtot” és 3 százalék feletti gazdasági növekedést várt 2025-re, a valóság azonban ennél jóval kijózanítóbb lett. A KSH végül mindössze 0,3 százalékos GDP-bővülést mért, miközben a vállalati szektorban egyre látványosabban jelentkeztek a válság jelei.

2025-ben 11 ezerrel csökkent a társas vállalkozások száma Magyarországon, az aktív cégek száma pedig félmillió alá esett. A cégbírósági eljárások több mint 70 százaléka felszámolással vagy kényszertörléssel végződött.

Az Opten friss Top 10-es listája pedig megmutatta, kik voltak a legnagyobb bukások szereplői.

A lista élén a Ganz-MaVag International Kft. áll, amely néhány éve még több mint 100 milliárd forintos árbevételt termelt. A vállalat az egyiptomi vasútikocsi-projekt és a dunakeszi gyártóbázis köré épített nagy állami-ipari stratégia egyik kulcsszereplője volt. A rendszer azonban több ponton is megbillent: az orosz partner kiszállt, a Talgo-felvásárlás meghiúsult, a finanszírozási és geopolitikai problémák pedig végül elsöpörték az egész konstrukciót.

Hasonló sorsra jutott a Magyar Vagon Dunakeszi Kft. is. A cég 2024-ben még 46 milliárd forintos árbevételt produkált, végül azonban mintegy 50 milliárdos adósságállománnyal került felszámolás alá. A történet különösen látványos azért, mert a vállalatot hosszú ideig a hazai járműgyártás egyik zászlóshajójaként mutatták be. A végén az államnak kellett közbelépnie, hogy a gyártóbázis működése megmaradjon.

De nemcsak az ipari óriások kerültek bajba. A Kápé Cargo Kft. néhány év alatt 2 milliárdról közel 11 milliárd forintos árbevételig jutott a gabonakereskedelemben, miközben mindössze két alkalmazottal működött. A gyors növekedés mögött azonban komoly pénzügyi problémák húzódhattak meg: a NAV több mint 220 milliós adóhiányt állapított meg a cégnél.