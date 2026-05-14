Lassan el lehet temetni a német autóipart: kínaiak vásárolhatják fel a Volkswagen gyárát – a wolfsburgi cég gyanúsan hallgat

A kínai elektromosautó-gyártó Xpeng tárgyalásokat folytat a Volkswagennel és más autógyártókkal egy európai gyár megvásárlásáról, miközben gyorsítja nemzetközi terjeszkedését – jelentette a Financial Times lap alapján a Reuters és az APA hírügynökség.

Új korszak jöhet az európai autóiparban. A háttérben a német konszern leépítései és az elektromos autókért folyó verseny áll / Fotó: CFOTO via AFP

A Financial Times Future of the Car konferenciáján Elvis Cheng, a Xpeng északkelet-európai ügyvezető igazgatója azt mondta:

a vállalat a Volkswagennel egyeztet arról, hogy található-e megfelelő helyszín Európában gyártókapacitás létrehozására.

A lap szerint a Xpeng új európai üzem építését is mérlegeli. Cheng szerint a Volkswagen gyárai kissé elavultak, és nem minden esetben felelnek meg a vállalat legújabb vagy jövőbeni termékek gyártási igényeinek.

A német autógyártó átfogó átalakítást hajt végre európai működésében: csökkenti termelési kapacitásait és több tízezer munkahely leépítését tervezi. Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója korábban jelezte, hogy a vállalat vizsgálja a kihasználatlan európai kapacitások átadásának lehetőségét kínai partnerek számára.

A két vállalat Kínában már együttműködik. A Volkswagen 2023-ban mintegy 700 millió dollárért 5 százalékos részesedést szerzett a Xpengben, és nemrég megkezdődött az első közösen fejlesztett modell gyártása Kínában.

A Volkswagen nem kommentálta a Financial Times értesülését a Reuters érdeklődésére.

Korábban megírtuk, hogy az AutoWallis háromoldalú megállapodást kötött a Salvador Caetanóval, valamint az innovatív, mesterséges intelligenciára specializálódott kínai autógyártóval, az Xpenggel a kínai márka romániai disztribúciójáról.

A megállapodás a régió három országában már 2025-ben bejelentett és elindított együttműködés alapjaira épül. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a Xpeng regionális terjeszkedésével kapcsolatban arról beszélt, hogy a vállalat számára fontos mérföldkő a román piac megszerzése. Kiemelte: a kínai elektromosautó-gyártó az AutoWallist és partnerét, a Salvador Caetanót bízta meg a régió negyedik piacának kezelésével is.

A vezérigazgató szerint Románia stratégiai jelentőségű piac, mivel Közép-Kelet-Európa második legnépesebb országa. Hozzátette: a társaság már három országban megkezdte működését 2025-ben, a romániai jelenlét pedig becsléseik szerint további mintegy 60 százalékos értékesítési volumenbővülési lehetőséget jelenthet a vállalat számára.