Nagyot bővít Budapesten a népszerű légitársaság – napi szintre emeli a járatait

Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között, a légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre, globális hálózatának 96 százaléka már helyreállt – közölte a légitársaság hétfőn.

Az Emirates jelenlegi heti négy járata Budapest és Dubaj között ötre bővül

május 18-tól, majd heti hat járat üzemel május 22. és 31. között,

júniustól pedig már újból naponta jár majd.

A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az Öböl-menti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában.

Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik hetente több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76 százalékának felel meg.

A közleményben felidézik, hogy az Emirates az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend idején, március 1. és április 30. között is 4,7 millió utast szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le – jegyezték meg.

A légitársaság az utazók bizalmának erősítése érdekében több kedvezményt is bevezetett, egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-át követően jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon – közölte az Emirates.

Az iráni háború megkezdése óta nemcsak a duplájára drágult a kerozin ára, de hiány is van belőle. A légitársaságok áremeléssel, átszervezéssel és ezerszámra törölt járatokkal kénytelenek reagálni a válsághelyzetre.

Eközben a Perzsa-öböl repülőtereinek lezárása – amelyek az európai–ázsiai utak harmadát biztosították – súlyos zavarokat okozott a globális utazásban. Az öböl menti légitársaságok, köztük az Emirates, az Etihad és a Qatar – amelyek járatai még mindig a konfliktus első heteiben történt leállások után éledeznek – átrendezték májusi menetrendjüket, járattörlésekkel együtt.

Az összes légitársaság által kínált ülőhelyek száma májusra 132 millióról 130 millióra csökkent április közepe és vége között.

Az Emirates jelenleg a konfliktus előtti kapacitásának mintegy kétharmadán működik, alacsonyabb utasszám mellett, és egyes fő útvonalakon csökkentette az üzemelő repülőgépek számát. (Bár továbbra is üzemelteti a 615 utast befogadni képes kétszintes A380-asokat Dubaj és Brisbane között, a Boeing 777-eseket kivonta erről az útvonalról.)