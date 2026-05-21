Közel két évtizedig tartott, de végre kimondták: két óriáscég is bűnös a több százak életét követelő légikatasztrófában

Bűnösnek találta a párizsi fellebbviteli bíróság az Air France-t és az Airbust a 2009-es Rio-Párizs járat tragédiájában, amelyben 228 ember vesztette életét. A döntés 17 évnyi jogi csata után született meg, és újabb fordulatot hozott Franciaország legsúlyosabb légikatasztrófájának ügyében.

Történelmi jelentőségű ítéletet hozott a párizsi fellebbviteli bíróság a 2009-es Air France AF447-es járatának tragédiája ügyében.

A bíróság vállalati emberölés miatt bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót abban a katasztrófában, amely 228 ember életét követelte az Atlanti-óceán felett.

A Rio de Janeiróból Párizsba tartó Airbus A330-as 2009. június 1-jén tűnt el a radarokról egy heves viharzóna felett. A fedélzeten 33 ország állampolgára tartózkodott, többségük francia, brazil és német volt. A gép roncsait és a fekete dobozokat csak két évvel később sikerült megtalálni a mélytengeri kutatások során.

Az ügy az elmúlt másfél évtized egyik legnagyobb vállalati felelősségi pere lett Franciaországban. A hozzátartozók hosszú ideje próbálták elérni, hogy hivatalosan is megállapítsák: nem pusztán pilótahiba történt, hanem a rendszer több ponton is csődöt mondott.

A francia légibaleset-vizsgáló hivatal, a BEA már 2012-ben arra jutott, hogy a pilóták átesésbe vitték a gépet, miután hibás sebességadatokat kaptak az eljegesedett érzékelők miatt. A The Guardian által látott jelentés szerint a személyzet rosszul reagált a kialakult helyzetre, és gyakorlatilag elveszítette az uralmat a repülőgép felett.

Ez nem volt elég a francia hatóságoknak

Az ügyészek azonban ennél tovább mentek. A vád szerint az Airbus és az Air France is elmulasztotta megfelelően kezelni a korábbi figyelmeztető jeleket. A per során előkerültek olyan korábbi incidensek, amelyek hasonló szenzorhibákra utaltak, mégsem történt elég gyors vagy elég határozott beavatkozás. Emellett a pilóták kiképzését is komoly kritikák érték.

A mostani ítélet azért különösen nagy fordulat, mert 2023-ban egy alsóbb fokú bíróság még felmentette mindkét vállalatot. Akkor azzal érveltek, hogy nem lehet egyértelműen bizonyítani az ok-okozati kapcsolatot a cégek mulasztásai és a tragédia között. A fellebbviteli eljárás viszont teljesen új tárgyalásnak számított a francia jogrendben, így az összes bizonyítékot ismét megvizsgálták.

A bíróság végül a maximálisan kiszabható, vállalati emberölésért járó 225 ezer eurós bírságot rótta ki mindkét cégre.

Ez ugyan jogilag súlyos ítéletnek számít, pénzügyi szempontból azonban sokan nevetségesen alacsony összegnek tartják, hiszen az Airbus és az Air France bevételeihez mérve csupán néhány percnyi forgalomról van szó.