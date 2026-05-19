Geely: ismét rekordot döntött a kínai autógyártó – az elektromos autói lassan letarolják a fél világot
Tovább gyorsult a Geely Holding elektromos átállása: az idei első negyedévben az eladott autók több mint fele már villanymodell volt. A kínai autóipari óriás közel 938 ezer járművet értékesített három hónap alatt, miközben rekordot döntött a külföldi piacokon is.
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a kínai Zhejiang Geely Holding Group: a vállalatcsoport közlése szerint 2026 első negyedévében már az összes eladás több mint fele elektrifikált jármű volt. A Geely Holding portfóliómárkái összesen 937 927 autót értékesítettek világszerte az első három hónapban, ebből 491 006 darab tartozott az új energiás, vagyis részben vagy teljesen elektromos hajtású kategóriába.
Ez azt jelenti, hogy az elektrifikált modellek aránya elérte az 52,4 százalékot, ami jól mutatja, milyen tempóban alakul át a világ egyik legnagyobb autóipari szereplője.
A vállalat szerint az elektrifikációs és intelligens technológiai átállás mellett a nemzetközi terjeszkedés is egyre gyorsabb ütemben halad.
A Geely Holding ma már jóval több egyetlen autómárkánál. A csoporthoz tartozik többek között a Volvo Cars, a Polestar, a Lotus, a Lynk & Co és a Zeekr is. A Geely márka ráadásul idén hivatalosan a magyar újautó-piacra is belépett, ami új versenyt hozhat az elektromos és hibrid modellek szegmensében.
A legnagyobb darabszámot továbbra is a hongkongi tőzsdén jegyzett Geely Auto holding hozta. A társaság – amely a Geely, a Lynk & Co és a Zeekr márkákat fogja össze – 709 358 járművet adott el az első negyedévben. Ez körülbelül 1 százalékos éves növekedés, miközben az elektrifikált modellek értékesítése 9 százalékkal emelkedett, elérve a 369 059 darabot.
A Geely névadó márkája önmagában is erős számokat produkált: 550 659 autót értékesített.
A prémiumkategóriás Lynk & Co 81 662 eladott járművel zárta a negyedévet, ami 12 százalékos növekedés éves összevetésben.
A legnagyobb robbanást azonban a Zeekr produkálta. A felső kategóriás elektromos mobilitási márka 77 037 autót adott el, ami elképesztő, 86 százalékos növekedés egyetlen év alatt. Ez azt mutatja, hogy a prémium elektromos szegmensben egyre erősebb kihívóvá válik a kínai gyártó.
Külföldön is hódít a Geely
A Geely Holding nemcsak Kínában erősödik. A vállalatcsoport külföldi értékesítése rekordot döntött: 2026 első negyedévében 203 024 autót adott el Kínán kívül, ami 126 százalékos éves növekedés. Ez különösen fontos adat annak fényében, hogy a kínai autógyártók egyre agresszívebben terjeszkednek Európában és más nemzetközi piacokon.
A svéd Volvo Cars szintén jelentős szerepet játszott a csoport eredményeiben. A vállalat 153 316 autót értékesített világszerte az első negyedévben, ebből 72 579 darab volt elektrifikált modell. Ez azt jelenti, hogy a Volvo eladásainak közel fele már új energiás járműből származott.
A kizárólag elektromos modellekre építő Polestar is növekedni tudott: a márka 13 126 autót adott el, ami körülbelül 7 százalékos emelkedés éves összevetésben.
A Geely stratégiai partnere, a malajziai Proton Holdings szintén erős negyedévet zárt. Az értékesítés 49 140 darabra nőtt, ami 2004 óta a legerősebb első negyedéves eredménynek számít a vállalat történetében.
Látványosan bővült a haszongépjárműves üzletág is. A Farizon New Energy Commercial Vehicle több mint 28 ezer elektrifikált haszongépjárművet értékesített világszerte, egy év alatt 62 százalékos növekedést tudott elérni.
