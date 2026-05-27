Kanada elköszönt Washingtontól, egy európai gyártó katonai gépeit választotta inkább: ebbe csúnyán elbukhat a kormány, Trump a háttérből figyel

Kanada látványos irányváltást hajt végre a hadiipari beszerzések terén: az ország a svéd Saab GlobalEye korai előre jelző és felderítő repülőgépeit választja az amerikai Boeing E-7 Wedgetail helyett. A döntést Mark Carney miniszterelnök jelentette be egy ottawai védelmi konferencián, és ezzel gyakorlatilag nyílt üzenetet küldött Washingtonnak: Ottawa csökkentené függőségét az amerikai katonai beszállítóktól.

Mark Carney bejelentette: Kanada a Boeing helyett a svéd Saab technológiájára építheti új légtérellenőrző rendszerét / Fotó: AFP

A Saab által fejlesztett GlobalEye rendszer a Bombardier Global 6500 üzleti repülőgépre épül, és fejlett radar-, érzékelő- és megfigyelőrendszerekkel képes hatalmas területek ellenőrzésére.

A gépeket elsősorban Kanada sarkvidéki régióinak védelmére szánják, ahol az utóbbi években egyre nagyobb a geopolitikai feszültség Oroszország és a NATO között.

Carney szerint a GlobalEye „kulcsfontosságú erőforrás” lesz a kanadai hadsereg számára az északi fenyegetések felderítésében és elrettentésében. Kanada több mint 4,4 millió négyzetkilométeres sarkvidéki területet ellenőriz, amely nagyobb, mint India teljes területe. Az ország évtizedeken át szorosan együttműködött az Egyesült Államokkal az északi légtér és tengeri útvonalak megfigyelésében, most azonban egyre inkább saját lábra állna.

A döntés hátterében nemcsak katonai, hanem politikai és gazdasági szempontok is állnak. A Boeing E-7 Wedgetail programját az elmúlt években csúszások és költségtúllépések kísérték, miközben a kanadai–amerikai kapcsolatok is feszültebbé váltak. Miután Washington vámokat vetett ki több fontos kanadai importra, Carney arra kérte a hadsereget, vizsgálja meg, csökkenthető-e a korábban megrendelt 88 darab F-35-ös vadászgép mennyisége.

Kanada nagybevásárlást tervez a svédeknél

A Saab eközben egyre erősebben építi kapcsolatait Kanadában. A vállalat közölte: a szerződés részeként kutatás-fejlesztési beruházásokat indítana az országban, és kanadai beszállítókkal dolgozna együtt. A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson szerint a GlobalEye-program már most munkahelyeket teremt Kanadában, és tovább mélyíti a két ország katonai együttműködését.