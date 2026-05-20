Kihívót kap a szegedi BYD - Európába hozza gyártását az egyik legnagyobb kínai riválisa

A Stellantis a Leapmotor után régi-új partnerével, a kínai Dongfeng Motorral erősíti amúgy sem szűk márkaportfólióját. Az erről szóló hivatalos bejelentést szerda délelőtt tették meg felek, azaz nem várták meg vele a csütörtököt, amikor is a Carlos Tavarest tavaly felváltó Antonio Filosa vezérigazgató a Stellantis befektetői napján ismerteti az autógyártó-csoport új stratégiáját, amelynek az elektromos autózásnak kisebb, mégis hangsúlyos szerepe lesz.

Antonio Filosa Stellantis-vezér a kínai kapcsolatokat kiemelten kezeli / Fotó: AFP

Miután az Egyesült Államokban az elektromos autók vásárlásához és lízingeléséhez kínált 7500 dolláros adókedvezményt Trump elnök tavaly szeptemberrel megvonta, a Stellantis a fókuszt Európára helyezte át.

A kínai Leapmotor után a Dongfenggel szövetkezik a Stellantis

Ennek az alappillére lehet az a vegyesvállalat, amit az olasz–francia–amerikai konszern 51 százalékos részvételével alapítottak a kínaiakkal azzal a céllal, hogy a Dongfenghez tartozó Voyah luxusmárka elektromos autóit a Stellantis európai kihasználatlan gyáraiban szereljék össze, s ezzel megússzák az állami tulajdonú kínai cég esetében 30,7 százalékos uniós importvámot, amit büntetővámként is lehet aposztrofálni.

A Voyah Dreamer MPV iskészülhetne a Rennes melletti gyárban / Fotó: AFP

A felek a Rennes mellett lévő egykori Peugeot–Citroen-gyárat szemelték ki erre a célra, ott jelenleg már csak a Citroen C5 Aircross SUV-t gyártják, azt is csak egy futószalagon, holott az 1960 óta üzemelő gyár fénykorában, az ezredforduló környékén még négy soron ment az összeszerelés, évi 400 ezres kapacitással. A gyárat másfél évtizeddel ezelőtt átalakították, de kihasználatlan kapacitása még így is bőséggel van.

Valamit valamiért: visszatér Kínába a Stellantis

A Stellantis sem marad adós, ő a Jeep és a Peugeot márkáit pozicionálja újra Kínában, ahol ezek korábban a Dongfenggel együttműködésben, az ő gyáraikban készültek. Jelenleg a Stellantis modelljeit exportálják a kínai piacra, a gyártást korábban megszüntették, ebben lesz most változás.

A Voyah Taishan X8-at az áprilisi pekingi autókiállításon mutatták be / Fotó: AFP

A két cég 34 éve dolgozik együtt projekteken, a Dongfeng 2014-ben a francia állammal és a Peugeot családdal közösen 14-14 százalékos részesedést szerzett az akkor megrendült anyagi helyzetű PSA-csoportban, amit a francia cég Stellantisba történt 2021-es beolvadása után pár százalékosra csökkentett.