Átszervezés söpör végig a könyvpiac óriásán: sorra távoznak a vezetők – teljesen átalakulhat a Libri

Több felsővezető és operatív vezető is távozott a Libri kötelékéből egy nagyszabású átszervezés részeként. A könyvpiac egyik legnagyobb szereplője szerint nem leépítésről, hanem stratégiai átalakulásról van szó.

Több vezetői szék is megüresedett a Librinél az átszervezések következtében / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Komoly szervezeti átalakítás indult el a Libri-Bookline csoportnál: több felsővezető és operatív vezető is távozott a cégtől – erről a vállalat PR-vezetője, Fábián Barbara tájékoztatta pénteken az MTI-t.

A cég szerint ugyanakkor nem klasszikus leépítés zajlik, hanem egy új működési modell kialakítása.

A közlés szerint több munkakört és pozíciót megszüntettek, miközben új szerepkörök létrehozása is folyamatban van. Az ezekhez kapcsolódó kiválasztások jelenleg is zajlanak. A Libri hangsúlyozta: csoportos létszámleépítés nincs, a változtatások mögött stratégiai okok állnak.

A vállalat indoklása szerint a jövőbeli üzleti prioritások és stratégiai célok miatt kellett újragondolni a szervezeti struktúrát. A Libri úgy fogalmazott: a strukturális változások célja a fókuszterületek megerősítése, az erőforrások hatékonyabb elosztása és a hosszú távú növekedés biztosítása.

Az MCC útjára a Libri is ráfordult

A mostani átalakulás különösen érzékeny időszakban történik, hiszen a Libri többségi tulajdonosa 2023 óta a Mathias Corvinus Collegium, vagyis az MCC. Az intézmény az elmúlt években hatalmas állami vagyonnal és közpénzzel megerősített szervezetté vált, amely egyre nagyobb gazdasági és kulturális befolyással rendelkezik Magyarországon.

Az MCC körül ráadásul az elmúlt hetekben újabb fontos fejlemények történtek. Az intézmény alapítója, Tombor András nemrég arról beszélt, hogy párbeszédet kezdeményezne a magyar állammal az MCC jövőjéről és szerepéről. A nyilatkozat azért is keltett figyelmet, mert az MCC az utóbbi években nemcsak az oktatásban, hanem a médiában, a könyvpiacon és a gazdasági élet több területén is komoly pozíciókat épített ki.