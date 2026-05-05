Felpörög a szezon, lép a Lidl: ennyi embert még sosem kerestek nyárra, aranyrudat is adnak
A Lidl Magyarország idén is szezonális toborzásba kezdett: a vállalat mintegy 170 új munkatársat keres a Balaton és a Velencei-tó térségében működő üzleteibe – számolt be a Sonline.
A bővítés célja, hogy a megnövekedett vásárlószám mellett is gyors és magas színvonalú kiszolgálást tudjanak biztosítani.
A cikk szerint
az időszakos álláslehetőségek több népszerű üdülőhelyen – köztük Siófokon, Fonyódon, Balatonfűzfőn és Agárdon – érhetők el.
A Lidl összesen 11 tóparti áruház működésének támogatására keres bolti dolgozókat áprilistól augusztus végéig.
A dolgozók a vásárlók kiszolgálása mellett részt vesznek az áruk kihelyezésében és folyamatos feltöltésében, ellenőrzik a termékek szavatossági idejét, kezelik a pénztárat, valamint közreműködnek a friss pékáruk elkészítésében is. Emellett fontos szerepet kap az üzlettér, a raktár és a pékség rendjének és tisztaságának fenntartása.
A Sonline kiemeli, hogy a szezonális munkák egyik legnagyobb előnye a rugalmasság. A jelentkezők határozott idejű szerződéssel dolgozhatnak, és maguk dönthetik el, mennyi időt szeretnének munkával tölteni a nyár folyamán.
A teljes és részmunkaidős lehetőségek egyaránt elérhetők, így az állás jól összeegyeztethető tanulmányokkal vagy más elfoglaltságokkal.
A dolgozók pótlékokkal kiegészített bérezést is kapnak, emellett Lidl-kártyát és egészségprogramot is igénybe vehetnek. Utóbbi részeként a szűrővizsgálatokon való részvételt egy extra szabadnappal is ösztönzik.
A munkába járás támogatása szintén jelentős: tömegközlekedés esetén a költségeket teljes mértékben megtérítik, míg saját autó használatakor kilométerenként 40 forintos hozzájárulást biztosítanak. Egyes tóparti üzletekben ráadásul szálláslehetőséget is kínálnak a nyári időszakra, ami különösen kedvező a távolabbról érkezők számára.
A Sonline beszámolója szerint a Lidl ezzel a lépéssel nemcsak a nyári csúcsidőszak kihívásaira reagál, hanem vonzó, rugalmas munkalehetőséget is kínál azoknak, akik a szezonban szeretnének elhelyezkedni a Balaton vagy a Velencei-tó környékén.
Aranyrúddal ünnepel a Lidl
Negyedkilós aranyrúddal és rekordmegtakarításokkal ünnepli ötödik születésnapját a Lidl Plus Magyarországon.
A cég közleménye szerint a Lidl Plus felhasználói eddig összesen több mint 60 milliárd forintot takarítottak meg, ebből rekordszintű, 22 milliárd forintot az utolsó gazdasági évben.
„A Lidl célja, hogy minőségi termékeket kínáljunk megfizethető áron minden vásárlónk számára.
A Lidl Plus ebben a küldetésünkben kulcsszerepet kap: extra pénzügyi előnyt nyújt a felhasználóknak, hiszen a kedvező árakon felül további megtakarításokat kínál.
Büszkék vagyunk arra, hogy a 2021-es magyarországi bevezetése óta az applikáció mára egy olyan innovatív platformmá vált, amely nemcsak követi, hanem proaktívan ki is szolgálja vásárlóink egyéni igényeit, a bevásárlást pedig a spórolás mellett valódi élménnyé teszi” – fogalmazott Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója.