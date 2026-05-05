Felpörög a szezon, lép a Lidl: ennyi embert még sosem kerestek nyárra, aranyrudat is adnak

A Lidl Magyarország idén is szezonális toborzásba kezdett: a vállalat mintegy 170 új munkatársat keres a Balaton és a Velencei-tó térségében működő üzleteibe – számolt be a Sonline.

A bővítés célja, hogy a megnövekedett vásárlószám mellett is gyors és magas színvonalú kiszolgálást tudjanak biztosítani.

A cikk szerint

az időszakos álláslehetőségek több népszerű üdülőhelyen – köztük Siófokon, Fonyódon, Balatonfűzfőn és Agárdon – érhetők el.

A Lidl összesen 11 tóparti áruház működésének támogatására keres bolti dolgozókat áprilistól augusztus végéig.

A dolgozók a vásárlók kiszolgálása mellett részt vesznek az áruk kihelyezésében és folyamatos feltöltésében, ellenőrzik a termékek szavatossági idejét, kezelik a pénztárat, valamint közreműködnek a friss pékáruk elkészítésében is. Emellett fontos szerepet kap az üzlettér, a raktár és a pékség rendjének és tisztaságának fenntartása.

A Sonline kiemeli, hogy a szezonális munkák egyik legnagyobb előnye a rugalmasság. A jelentkezők határozott idejű szerződéssel dolgozhatnak, és maguk dönthetik el, mennyi időt szeretnének munkával tölteni a nyár folyamán.

A teljes és részmunkaidős lehetőségek egyaránt elérhetők, így az állás jól összeegyeztethető tanulmányokkal vagy más elfoglaltságokkal.

A dolgozók pótlékokkal kiegészített bérezést is kapnak, emellett Lidl-kártyát és egészségprogramot is igénybe vehetnek. Utóbbi részeként a szűrővizsgálatokon való részvételt egy extra szabadnappal is ösztönzik.

A munkába járás támogatása szintén jelentős: tömegközlekedés esetén a költségeket teljes mértékben megtérítik, míg saját autó használatakor kilométerenként 40 forintos hozzájárulást biztosítanak. Egyes tóparti üzletekben ráadásul szálláslehetőséget is kínálnak a nyári időszakra, ami különösen kedvező a távolabbról érkezők számára.

A Sonline beszámolója szerint a Lidl ezzel a lépéssel nemcsak a nyári csúcsidőszak kihívásaira reagál, hanem vonzó, rugalmas munkalehetőséget is kínál azoknak, akik a szezonban szeretnének elhelyezkedni a Balaton vagy a Velencei-tó környékén.