Fizetőssé tette a parkolást a McDonald’s – a város lakóit megosztotta a szigorú döntés

Új szabály lépett életbe az ajkai McDonald’s parkolójában: a várakozásért mostantól fizetni kell. A változás sok autóst meglepetésként ért, és több helyi lakos is felháborodásának adott hangot a közösségi médiában.

Fizetősé tette a parkolást a McDonald’s / Fotó: Schwartz Béla / Facebook

A Veol beszámolója szerint

a gyorsétterem parkolójának használata az utóbbi időben komoly problémákat okozott.

Többen ugyanis nem a McDonald’s vendégeiként használták a területet, hanem hosszabb időre hagyták ott autóikat, elfoglalva a helyeket az étterem valódi vendégei elől.

A helyi Facebook-csoportokban megjelent hozzászólások szerint a helyzet odáig fajult, hogy sokszor még azok sem találtak szabad parkolóhelyet, akik ételt szerettek volna vásárolni. A kiszállítást végző futárok számára is rendszeresen gondot okozott a megállás, ami a rendelések átvételét is nehezítette.

A parkolás fizetőssé tétele mögött ezért vélhetően az a cél áll, hogy gyorsabb legyen a helyek cserélődése, és elsősorban azok tudják használni a parkolót, akik ténylegesen az étterem szolgáltatásait veszik igénybe.

A cikk szerint a döntés azonban megosztotta a közvéleményt. Sokan indokoltnak tartják a lépést, mondván, a parkoló eredetileg is a vendégek kényelmét szolgálta. Mások viszont úgy vélik, hogy egy gyorsétteremnél a fizetős parkolás túlzás, és újabb pluszterhet jelent az autósok számára.

Nem ez az első eset, hogy egy forgalmas üzlet vagy vendéglátóhely szigorítja a parkolási szabályokat. Az elmúlt években több bevásárlóközpont és áruházlánc is hasonló intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy visszaszorítsák az ingyenes parkolóhelyek hosszú távú használatát.

