BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
parkolás
étterem
Ajka

Fizetőssé tette a parkolást a McDonald’s – a város lakóit megosztotta a szigorú döntés

Az ajkai McDonald’snál mostantól fizetni kell a parkolásért, miután egyre több autós használta hosszabb ideig a területet anélkül, hogy az étterem vendége lett volna. A változás miatt sok helyi felháborodott, ugyanakkor többek szerint szükség volt a szigorításra, mert gyakran a vendégek sem találtak szabad parkolóhelyet.
VG
2026.05.23, 18:20

Új szabály lépett életbe az ajkai McDonald’s parkolójában: a várakozásért mostantól fizetni kell. A változás sok autóst meglepetésként ért, és több helyi lakos is felháborodásának adott hangot a közösségi médiában.

Fizetősé tette a parkolást a McDonald’s
Fizetősé tette a parkolást a McDonald’s  / Fotó: Schwartz Béla / Facebook

A Veol beszámolója szerint 

a gyorsétterem parkolójának használata az utóbbi időben komoly problémákat okozott. 

Többen ugyanis nem a McDonald’s vendégeiként használták a területet, hanem hosszabb időre hagyták ott autóikat, elfoglalva a helyeket az étterem valódi vendégei elől.

A helyi Facebook-csoportokban megjelent hozzászólások szerint a helyzet odáig fajult, hogy sokszor még azok sem találtak szabad parkolóhelyet, akik ételt szerettek volna vásárolni. A kiszállítást végző futárok számára is rendszeresen gondot okozott a megállás, ami a rendelések átvételét is nehezítette.

A parkolás fizetőssé tétele mögött ezért vélhetően az a cél áll, hogy gyorsabb legyen a helyek cserélődése, és elsősorban azok tudják használni a parkolót, akik ténylegesen az étterem szolgáltatásait veszik igénybe.

A cikk szerint a döntés azonban megosztotta a közvéleményt. Sokan indokoltnak tartják a lépést, mondván, a parkoló eredetileg is a vendégek kényelmét szolgálta. Mások viszont úgy vélik, hogy egy gyorsétteremnél a fizetős parkolás túlzás, és újabb pluszterhet jelent az autósok számára.

Nem ez az első eset, hogy egy forgalmas üzlet vagy vendéglátóhely szigorítja a parkolási szabályokat. Az elmúlt években több bevásárlóközpont és áruházlánc is hasonló intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy visszaszorítsák az ingyenes parkolóhelyek hosszú távú használatát.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a gyorsétteremláncok új növekedési pályát keresnek egyre látványosabb és drágábban értékesíthető italokkal. 

Az amerikai gyorséttermek már italokkal próbálják becsábítani a vendégeket, amivel már nemcsak egymással, hanem a kávézóláncokkal is versenyeznek. A McDonald’s, a KFC, a Taco Bell és a Wendy’s is arra épít, hogy a színes, személyre szabható italok önálló forgalomvonzó termékké válhatnak, különösen a főétkezések közötti időszakban.

Országszerte

Országszerte
1253 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu