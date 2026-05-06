Vezetőváltás a kecskeméti Mercedesnél, nem akárki veszi át az irányítást a magyarországi gyárban

Váltás történt a kecskeméti Mercedes-gyár élén. A mercedeses csúcspozíciókból érkezik az új vezető, aki kulcsszerepet kaphat a kecskeméti gyár következő fejlesztési időszakában.
2026.05.06, 11:22
Frissítve: 2026.05.06, 11:43

Május 1-jétől Christian Dickert tölti be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatói és ügyvezetői posztját – közölte a német cég.

Vezetőváltás a kecskeméti Mercedesnél / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A német szakember Jens Bülert váltja, aki a jövőben a Beijing Benz Automotive Co. Ltd. vezetésében folytatja munkáját.

Christian Dickert több mint egy évtizede dolgozik a Mercedes-Benznél: 2011-ben csatlakozott a vállalathoz, és azóta a konszern több meghatározó gyárában is fontos vezetői feladatokat látott el. 

Gépészmérnöki végzettségére építve előbb a sindelfingeni és a brémai üzem különböző területein szerzett tapasztalatot, később pedig a Mercedes Operations működési kiválóságért és fenntarthatóságért felelős részlegét irányította.

Nevéhez fűződik több felsőkategóriás modell gyártási folyamatának koordinálása is, köztük a vállalat egyik legmodernebb üzemében, a Factory 56-ban készülő járművek összeszerelésének felügyelete. Legutóbbi pozíciójában a „Gyártási rendszer és hálózatirányítás” területért felelt, ahol kiemelt szerepet játszott a Mercedes-Benz globális karosszériaüzemeinek egységesítésében és a gyártási rendszerek fejlesztésében.

A vállalat szerint Dickert széles körű sorozatgyártási tapasztalata, vezetői kompetenciái és a hatékony gyártási folyamatok iránti elkötelezettsége alkalmassá teszi arra, hogy a kecskeméti gyár következő fejlesztési szakaszát is sikeresen irányítsa.

Az új vezető kinevezése különösen fontos időszakban történik: a kecskeméti üzem szerepe folyamatosan erősödik a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatában, miközben új modellek és technológiák bevezetése is napirenden van.

 Christian Dickert tölti be a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatói és ügyvezetői  pozícióját / Fotó: Mercedes-Benz

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem a kecskeméti gyár vezetését, különös tekintettel annak egyre növekvő szerepére a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatában. 

Örömmel tekintek az együttműködés elé a kecskeméti csapattal, valamint az előttünk álló új termékbevezetésekre – Made in Kecskemét” – fogalmazott Christian Dickert.

Elődje, Jens Bühler 2024 januárjától vezette a magyarországi gyárat, és irányítása alatt a kecskeméti üzem több stratégiai fejlesztésben is meghatározó szerepet kapott. A vállalat közlése szerint munkájával jelentősen hozzájárult a Mercedes-Benz magyarországi működésének eredményeihez és a gyár nemzetközi pozíciójának erősítéséhez.

A kecskeméti Mercedes-gyár átadásakor Orbán Viktor azt mondta, hogy a beruházás túlmutat az autógyártáson, mert a kecskeméti gyár a magyarok számára az ország teljesítőképességének szimbóluma lett. Úgy fogalmazott: aki képes volt ilyen rövid idő alatt világszínvonalú gyárat felépíteni, „az mindenre képes”. A leköszönő kormányfő akkor kiemelte az ötezredik munkavállaló felvételét.

Beszédében megköszönte a Mercedes-Benz vezérigazgatójának is, hogy az európai autóipart érintő kihívások kapcsán hallatta hangját az Európai Unió döntéshozói előtt.

Orbán Viktor történelmi kitekintést is tett, felidézve a Mercedes és Magyarország kapcsolatának kezdeteit. Elmondta: már 1892-ben megjelent Budapesten az első Benz-autókat hirdető kereskedés, amelyet Hacsek Béla működtetett a Váci úton. A miniszterelnök szerint az első magyar jogosítvány tulajdonosa, Törley József pezsgőgyáros is kizárólag Benz autókat vezetett, így a márka már a kezdetektől a fejlődéssel és a jóléttel kapcsolódott össze Magyarországon.

A jubileumi eseményen Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter is a kecskeméti gyár növekvő jelentőségéről beszélt. Kiemelte: a folyamatban lévő fejlesztéseknek köszönhetően az üzem teljes kapacitás mellett évente akár 350 ezer autót is gyárthat, amellyel a Mercedes második legnagyobb gyártóbázisává válhat világszinten. A tárcavezető hozzátette: a GLB modellek gyártása már elindult, és hamarosan az A osztály gyártása is megkezdődhet Kecskeméten.

