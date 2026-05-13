Most érkezett a hír: olajhatalommal egyezkedik a Mol, közösen termelhetik ki az olajat és a gázt a lelőhelyekről – ez kulcsfontosságú Magyarországnak

Újabb stratégiai tárgyalásokat folytatott Azerbajdzsán állami olajvállalata, a SOCAR és a magyar Mol-soport az olaj- és gázkitermelés bővítéséről. A felek Taskentben egyeztettek közös projektekről, miközben Azerbajdzsán egyre fontosabb szerepet játszik a Mol energiatermelésében.

Újabb fontos tárgyalásokat folytatott egymással az azeri állami olajvállalat, a SOCAR és a magyar Mol-csoport. A megbeszélésekre az üzbegisztáni Taskentben, az OGU2026 olaj- és gázipari konferencia keretében került sor, ahol Rovshan Najaf, a SOCAR elnöke találkozott Marton Zsomborral, a Mol kutatás-termelési üzletágának ügyvezető alelnökével.

A Mol közleménye szerint a felek áttekintették a két vállalat hosszú ideje fennálló együttműködését, ugyanakkor már az új közös projektek lehetőségei is napirendre kerültek.

A tárgyalások középpontjában az azerbajdzsáni olaj- és gázkitermelés további bővítése állt.

Kiemelt téma volt a Shamakhi-Gobustan szárazföldi blokk fejlesztése is, amely az egyik legfontosabb új közös projekt lehet a két társaság számára. A területen tavaly írt alá kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást a SOCAR és a Mol. A projekt operátora a Mol lett 65 százalékos részesedéssel, míg a SOCAR 35 százalékot birtokol.

A mostani egyeztetés alapján a felek nemcsak a jelenlegi munkálatok előrehaladását tekintették át, hanem további együttműködési lehetőségeket is vizsgáltak. A közlemény szerint az energiabiztonság és a fenntartható fejlődés támogatása is hangsúlyos szerepet kapott a tárgyalások során.

Azerbajdzsán már most is kiemelten fontos a Mol számára. A vállalat 2025-ben napi 13 400 hordó olajegyenértéknek megfelelő termelést ért el az országban, ami 5,5 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Ez különösen erős adat annak fényében, hogy Azerbajdzsán a Mol teljes termelésének már 14,1 százalékát adja.

Tovább bővül a Mol befolyása a térségben

A magyar vállalat jelenleg 9,57 százalékos részesedéssel rendelkezik az Azeri-Chirag-Gunashli mező fejlesztésében, amely Azerbajdzsán egyik legfontosabb tengeri olajprojektje. Emellett 8,9 százalékos tulajdonrésszel van jelen a stratégiai jelentőségű Baku-Tbiliszi-Ceyhan vezetékprojektben is, amely a Kaszpi-tenger térségéből szállít nyersolajat a Földközi-tenger felé.