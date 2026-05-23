Megkezdődött a vizsgálat a Mol halálos balesete után – ezt keresik a szakértők

A Mol a tiszaújvárosi halálos robbanás miatt vizsgálatot indítottak. A balesetben több könnyebb sérült mellett négy súlyos égési sérült is volt, akiket a debreceni kórházban ápolnak.
VG
2026.05.23, 18:07
Frissítve: 2026.05.23, 18:21

Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt halálos baleset körülményeinek kivizsgálására – közölte szombaton az olajvállalat. A cég hangsúlyozta: továbbra is teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal és minden érintett hivatalos szervvel.

Megkezdődött a vizsgálat a Mol halálos balesete után – ezt keresik a szakértők / Fotó: Lakatos Péter

A Mol tájékoztatása szerint az érintett üzemegység biztonságos leürítése már megkezdődött, ezt követően indulhatnak el a részletes kárfelmérési munkálatok is. A Mol kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a miskolci és a debreceni kórházzal, valamint minden támogatást megadnak a sérült dolgozóknak és családtagjaiknak.

A közlemény szerint 

két munkatársat már hazaengedtek a miskolci kórházból, további hét sérült azonban még kórházi kezelésre szorul. Állapotuk stabil és javuló tendenciát mutat. 

A vállalat arról is beszámolt, hogy pszichológiai segítséget biztosítanak azoknak a dolgozóknak, akik érintettek voltak a balesetben vagy részt vettek a mentési munkálatokban.

A tragédia péntek reggel történt a tiszaújvárosi üzemben, ahol egy nagy erejű robbanás következtében egy ember életét vesztette. A TV2 információi szerint az áldozatnak már véget ért az éjszakai műszakja, és csak a váltásra várt, amikor bekövetkezett a robbanás.

A balesetben több könnyebb sérült mellett négy súlyos égési sérült is volt, akiket a debreceni kórházban ápolnak.

Az ügyben a rendőrség foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indított büntetőeljárást.

A helyszínre a baleset után Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója is ellátogatott. Tájékoztatásuk szerint külső beavatkozásra utaló nyomot nem találtak, az eddigi információk alapján ipari baleset történt.

Hernádi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és jelezte: a Mol az alapbiztosításon túl egyéni támogatást is nyújt a család számára. A vállalat és a hatóságok a kormány szakértőinek bevonásával vizsgálják, hogy a tragédia elkerülhető lett volna-e, vagy valóban fatális véletlen vezetett a robbanáshoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
