NIS: egy volt Mol-menedzser fejtette meg a szerb kavarás hátterét – ezért tűnhetett fel a semmiből egy rejtélyes milliárdos
Egy eddig alig ismert szerb üzletember kétszer akkora ajánlatot tett az NIS orosz részesedésére, mint a Mol, de a történet egyre több gyanút vet fel, mivel egy volt Mol-menedzser szerint a háttérben valójában továbbra is Budapest, Belgrád és az orosz tulajdonosok kemény alkudozása zajlik.
Újabb váratlan fordulat rázta meg a szerb olajipari óriás, az NIS privatizációs tárgyalásait. Miközben a magyar Mol-csoport hónapok óta tárgyal az orosz tulajdonrész megszerzéséről, hirtelen megjelent egy szinte ismeretlen szerb üzletember, Ranko Mimovic, aki kétmilliárd eurós ajánlatot tett az orosz részesedésre.
Ez az összeg a hírek szerint nagyjából kétszerese a Mol korábbi ajánlatának.
A történet azonban messze nem ilyen egyszerű. A volt Mol-vezető és energetikai szakértő, Holoda Attila szerint Mimovic ajánlata inkább politikai és tárgyalási nyomásgyakorlásnak tűnik, mint valóban komoly alternatívának.
Holoda az European Western Balkans híroldalnak nyilatkozva azt mondta: az az érzés alakul ki, hogy a szerb üzletember ajánlata „kevésbé komoly alternatíva”, amely inkább tovább bonyolítja az amúgy is erősen átpolitizált folyamatot. Szerinte erre utal az is, hogy az orosz Gazprom Neft korábban jelezte: más cégekkel nem folytat tárgyalásokat, miközben a szerb vezetés többször nyíltan elégedetlenségét fejezte ki a Mol ajánlata miatt.
Többről van szó, mint egy szimpla Mol-felvásárlás
A valódi vita ugyanis nem pusztán az árról szól. A szerb állam számára az egyik legfontosabb kérdés a pancsovai finomító jövője. A létesítmény a szerb üzemanyagpiac mintegy 80 százalékát látja el, ezért Belgrád vörös vonalnak tekinti, hogy a finomító teljes kapacitással működjön tovább.
Szerbiában attól tartanak, hogy a Mol – amelynek már most is több regionális finomítója van – a jövőben visszafoghatná a pancsovai feldolgozást. Ezt a félelmet a szerb energetikai miniszter, Dubravka Dedovic Handanovic is megerősítette, amikor arról beszélt: a magyar vállalat jelenlegi ajánlatai nem garantálják megfelelően a hazai ellátás biztonságát.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok még 2025 októberében szankciókat vezetett be az NIS ellen az orosz tulajdonosi háttér miatt. Emiatt május 22-ig le kellene zárni az orosz részesedés értékesítését és a tulajdonosi szerkezet átalakítását. Az idő tehát vészesen fogy.
Ranko Mimovic eközben azt állította a szerb N1 híroldalnak, hogy az orosz fél elvben már el is fogadta az ajánlatát. Később pedig arról beszélt, hogy az amerikai OFAC is pozitívan reagált a tervére több hónapos egyeztetés után. Ezek a kijelentések azonban még több kérdést vetettek fel, különösen azért, mert Mimovic korábbi szlovéniai és horvátországi üzleti ügyeit korrupciós és pénzmosási gyanúk is kísérték.
A találgatások odáig jutottak, hogy sokan már politikai támogatást sejtenek a háttérben. Aleksandar Vucic szerb elnök ugyanakkor azt állította:
nem ismeri Mimovicot, és kizártnak tartja, hogy az üzletember megszerezhetné az NIS-t.
Holoda szerint a végső döntésnél nem az lesz a legfontosabb szempont, hogy ki kínálja a legtöbb pénzt. Sokkal inkább az számít majd, ki képes hosszú távon stabil, politikailag elfogadható és szakmailag hiteles működést garantálni.
A háttérben ezért továbbra is három szereplő érdekei ütköznek: a szerb állam meg akarja őrizni befolyását az ország stratégiai energiarendszere felett, az orosz tulajdonosok a lehető legjobb kiszállási feltételeket keresik, míg a Mol csak olyan konstrukciót fogadhat el, amely pénzügyileg és jogilag is vállalható.
