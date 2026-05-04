Deviza
EUR/HUF362,45 -0,07% USD/HUF309,6 +0,09% GBP/HUF419,82 -0,04% CHF/HUF395,41 -0,12% PLN/HUF85,19 -0,28% RON/HUF69,79 +0,02% CZK/HUF14,86 -0,14% EUR/HUF362,45 -0,07% USD/HUF309,6 +0,09% GBP/HUF419,82 -0,04% CHF/HUF395,41 -0,12% PLN/HUF85,19 -0,28% RON/HUF69,79 +0,02% CZK/HUF14,86 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 855,54 +0,05% MTELEKOM2 472 +0,65% MOL4 154 +0,43% OTP41 800 +0,48% RICHTER12 730 -2,67% OPUS340 +3,53% ANY7 400 +0,27% AUTOWALLIS146,5 0% WABERERS4 650 0% BUMIX9 183,97 +0,55% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 722,1 +0,12% BUX133 855,54 +0,05% MTELEKOM2 472 +0,65% MOL4 154 +0,43% OTP41 800 +0,48% RICHTER12 730 -2,67% OPUS340 +3,53% ANY7 400 +0,27% AUTOWALLIS146,5 0% WABERERS4 650 0% BUMIX9 183,97 +0,55% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 722,1 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hatóság
személyes adat
Mediaworks

Jelentős adatlopás a Mediaworksnél: 15 millió fájl kerülhetett illetéktelen kezekbe – már vizsgálódik a hatóság

Több mint nyolc terabájtnyi adat kerülhetett illetéktelen kezekbe a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből egy hekkertámadás során. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból vizsgálatot indított az ügyben.
VG
2026.05.04, 13:55

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy egy hekkercsoport csaknem 15 millió fájlt, összesen mintegy 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg jogellenesen a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből és tett közzé a darkweben – közölte a hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kiberbiztonság, kiberbűnözés, kibervédelemonline csalás, kibercsalás, csalásokbanki család, adathalászat, áldozat
 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból vizsgálatot indított az ügyben / Fotó: Shutterstock

A hírek szerint a kiszivárgott fájlok között olyan dokumentumok vannak, amelyek 

nagy számban személyes adatokat (neveket, lakcímeket, bankszámla adatokat), valamint közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat is tartalmaznak.

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság álláspontja szerint megalapozottan állítható, hogy ez a magatartás személyes adatok jogellenes kezelését valósíthatja meg. Ezért a hatóság hivatalból vizsgálatot indít és ennek eredményétől függően megteszi a szükséges további intézkedéseket.

A hatóság, ahogyan azt a Tisza Párt adatvédelmi incidense kapcsán is tette, nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Mediaworks Hungary Zrt. adatvédelmi incidenséről – mint közérdekű ügyről – a sajtó beszámol, tartózkodjon attól, hogy közölje a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok internetes elérhetőségét.

A sajtónak a tevékenysége során be kell tartania az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait. A hatóság ezzel összefüggésben rögzíti, hogy a médiaszolgáltatók az általuk közölt médiatartalom jogszerűségéért önálló felelősséggel tartoznak. Adatkezelésüket nem teszi jogszerűvé az a körülmény, hogy a személyes adatokat valaki már nyilvánosságra hozta.

A hatóság felhívja továbbá a nyilvánosság figyelmét arra, hogy a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok további bárminemű tárolása, felhasználása jogellenesnek minősülhet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu