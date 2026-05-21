Opel: lassan, de biztosan fogja kivéreztetni a nagy múltú márkát a Stellantis – itt a 2030-as terv

Hatalmas stratégiai váltásba kezd a Stellantis, miközben Európában komoly aggodalmat keltettek a bejelentések. Az Opel elveszítette kiemelt státuszát a cég új hierarchiájában.
VG
2026.05.21, 21:47

Radikális átalakítást jelentett be a Stellantis: az Opel a jövőben már csak regionális márkának számít a konszernen belül. A cég 60 milliárd eurós beruházási programmal, költségvágásokkal és kínai együttműködésekkel próbálja megfordítani a gyengülő eredményeket.

Új korszakot hirdetett a Stellantis, de az Opel számára ez inkább visszalépést jelenthet / Fotó:  Shutterstock

Alaposan felforgatja működését a Stellantis. A világ egyik legnagyobb autógyártója Detroit közelében mutatta be 2030-ig szóló új stratégiáját, amelynek egyik legnagyobb vesztese az Opel lehet. 

A német márka ugyanis kikerült a konszern „globális prioritású” márkái közül, és a jövőben csupán regionális szereplőként kezelik.

A Stellantis négy kiemelt márkája a Jeep, a Ram, a Peugeot és a Fiat lett. A vállalat szerint ezek rendelkeznek a legnagyobb profitpotenciállal és nemzetközi jelenléttel. A következő évek fejlesztéseinek és beruházásainak 70 százaléka ehhez a négy márkához, illetve a haszonjárműves üzletághoz kerül.

Az Opel a Chryslerrel, a Dodge-dzsal, a Citroënnel és az Alfa Romeóval együtt a „regionális márkák” közé került. Ez azt jelenti, hogy ugyan továbbra is kapnak új technológiákat és platformokat, de a stratégiai fókusz egyértelműen máshová került.

Nem csak az Opelt vágják vissza

A konszern közben brutális költségcsökkentést is meghirdetett. A Frankfurter Allegemeine szerint évente 6 milliárd eurót akarnak megtakarítani 2028-ig, miközben Európában 800 ezer autóval csökkentik a gyártási kapacitást. Gyárbezárást hivatalosan nem jelentettek be, de a szakszervezetek már most komoly veszélyeket látnak.

Az olasz Fiom-CGIL szakszervezet szerint a bejelentések „óriási aggodalmat” okoznak az európai dolgozók körében. Többen attól tartanak, hogy a Stellantis egyre inkább az amerikai piacra koncentrál, miközben Európa háttérbe szorul. A szakszervezetek szerint a vállalat „agya már az Egyesült Államokban van”.

A Stellantis közben erősen nyit Kína felé is. A kínai Leapmotorral közösen elektromos autót fejlesztenének Opel-alapokon, a Dongfenggel pedig több Peugeot- és Jeep-modellt gyártanának Kínában.

 Cserébe kínai modellek érkezhetnek Stellantis-üzemekbe Európában.

A vállalat összesen 60 milliárd eurót költ fejlesztésekre. Ebből 24 milliárd euró jut új platformokra és technológiákra, további 36 milliárd pedig márka- és modellfejlesztésekre. A pénz 60 százalékát Észak-Amerikába irányítják.

Az Opel azért nem tűnik el. Florian Huettl vezérigazgató szerint 2030-ig négy új modell érkezik, megújul a Corsa és az Astra, emellett erősítenék jelenlétüket a C-SUV kategóriában is.

A befektetőket azonban nem győzte meg a nagy terv. A Stellantis részvényei több mint 5 százalékot estek Milánóban a bejelentés után, az árfolyam pedig idén már összesen 37 százalékos mínuszban jár.

Ötéves programot hirdetett a világ negyedik legnagyobb autógyártó csoportja. A Stellantis 60 új modellel árasztja el a piacot, erre 60 milliárd eurót szán. Egyik márkáját sem nyugdíjazza, a DS-t a Citroen, a Lanciát a Fiat gondjaira bízza. A túlfeszített elektromos átállást „letekerik", de a villanyautók gyártásával nem hagynak fel.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
