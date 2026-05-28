Primark: tovább terjeszkedik Magyarország szomszédságában a magyarok körében népszerű üzletlánc

Az ír fast fashion új romániai üzlete a bukaresti Sun Plaza bevásárlóközpontban nyílik meg. A Primark ezzel tovább folytatja kelet-közép-európai terjeszkedését.
2026.05.28, 07:11
Frissítve: 2026.05.28, 07:29

Kiderült, hogy a szomszédban pontosan hol nyit új üzletet Primark. Az ír fast fashion cég a bukaresti Sun Plaza bevásárlóközpontban, a Berceni negyedben adja át új egységét  – írja az Economedia.

Tovább terjeszkedik a Primark / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az információt kiskereskedelmi források is megerősítették.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Magyarországhoz legközelebb Romániában lesz terjeszkedés a márkának: 2026-ban négy új üzletet nyit az országban. A bejelentés egybeesik a vállalat romániai jelenlétének harmadik évfordulójával, miután első üzletét 2023-ban nyitotta meg a bukaresti ParkLake bevásárlóközpontban.

A fejlesztés egy szélesebb körű modernizációs projekt része, amelynek célja a Sun Plaza kínálatának bővítése és a vásárlói élmény javítása.

A Primark jelenleg négy üzlettel rendelkezik Romániában: kettő Bukarestben, egy Kolozsváron és egy Temesváron működik. A vállalat további üzletnyitásokat is megerősített Nagyszebenben, Bákóban, Craiován és Jászvásáron.

A divatmárka 2024-ben Budapesten nyitotta meg az első magyar üzletét. A cég megfogalmazása szerint a magyar vásárlók nagy lelkesedéssel fogadták a márka kínálatát. 

Maciej Podwojski, a Primark kelet-közép-európai vezetője lapunknak korábban elárulta, hogy a ruhaüzlet kínálatában általánosságban a legnépszerűbb termékek közé tartoznak az alsóneműk, kiemelt tekintettel a zoknik. 

Korábban arra a kérdésre, hogy az ír divatcég tervez-e újabb magyar üzletet nyitni, a kelet-közép-európai vezető azt válaszolta, hogy „szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel az Aréna Mall Primark üzletére koncentrálunk”, de termesztésen figyelik a vásárlók reakcióit is. 

„Én azt gondolom, hogy Magyarország nem kis ország. Személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – tette hozzá Maciej Podwojski. 

A Primark tavaly a Világgazdasággal közölte, hogy folyamatosan vizsgálják az üzleti növekedés lehetőségeit, de 

jelenleg nincs olyan információ, amely megerősítené a terjeszkedés következő lépéseit a magyar piacon.

Radikális átalakulás előtt áll az Associated British Foods: a brit konglomerátum több mint 30 év után kettéválik, és önálló útjára engedi a Primark diszkontruházati cégét, illetve a hasonló értéket képviselő élelmiszeripari vállalatcsoportját. 

