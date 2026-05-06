Nem érti, hogy miért isznak az emberek, betiltaná a sörözést a Ryanair-vezér – lassan szondáztat is O’Leary?

A repülőtéri bároknak meg kellene tiltaniuk az alkoholfelszolgálást a kora reggeli órákban – jelentette ki Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója, aki szerint egyre több problémát okoznak a részeg utasok a járatokon.

A Mirror cikke szerint több mint harminc éve a fapados légitársaságot vezető O’Leary azt mondta:

a Ryanair járatain szinte naponta vannak problémák az agresszív vagy ittas utasok miatt.

A problémát szerinte az okozza, hogy sok turista már a repülőút előtt órákon át alkoholt fogyaszt a repülőtéri bárokban.

„Nem értem, miért szolgálnak ki embereket alkohollal a reptéri bárokban reggel öt vagy hat órakor. Kinek van szüksége sörre ilyen időpontban?” – fogalmazott az üzletember.

O’Leary szerint a repülőtereken működő bárokra ugyanazokat a szigorú szabályokat kellene alkalmazni, mint a hagyományos vendéglátóhelyekre. Jelenleg ugyanis a repülőtéri egységek nem minden esetben tartoznak ugyanazon engedélyezési korlátozások alá, mint a városokban működő pubok és bárok.

A Ryanair vezetője szerint, a szabályozás szigorítása nemcsak a légitársaságoknak segítene, hanem csökkentené az agresszív viselkedést és javítaná a repülés biztonságát is.

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary úgy nyilatkozott, hogy a vállalat vezetősége jelenleg nyugodtan alszik, mivel az üzemanyag 80 százalékát a konfliktus előtt hordónként 67 dolláros áron rögzítették, 2027 márciusáig érvényes fedezettel.