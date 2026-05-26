Hatalmas fordulat a zenepiacon: a Spotify és a Universal együtt szabadítja rá az MI-t a slágerekre

Új korszakot nyitna a zeneiparban a Spotify és a Universal Music friss megállapodása: az előfizetők mesterséges intelligenciával készíthetnek majd feldolgozásokat és remixeket ismert dalokból. A streamingóriás szerint ez a „kontrollált MI” válasz lehet az internetet elárasztó silány, szabályozatlan zenegenerálásra.

Teljesen új irányba fordulhat a digitális zenehallgatás: a Spotify megállapodást kötött a Universal Music Grouppal, amelynek értelmében az előfizetők mesterséges intelligencia segítségével készíthetnek majd feldolgozásokat és remixeket ismert dalokból. A funkció külön díjas lesz, az árát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A Spotify megzabolázná az MI-generált zeneáradatot

A streamingóriás társigazgatója, Alex Norström a Financial Timesnak adott interjúban védte meg a cég MI-stratégiáját. Szerinte az internetet már most elárasztják az ellenőrizetlen, silány minőségű MI-zenék, ezért inkább egy „legális és kontrollált” rendszert akarnak létrehozni.

Norström úgy fogalmazott: rengeteg „rogue”, vagyis szabályozatlan próbálkozás létezik már az MI-zene világában, a Spotify viszont azt szeretné, ha náluk minden jogtisztán és ellenőrzött keretek között működne.

A vezető szerint az új rendszer akár odáig is eljuthat, hogy „egy dalból tízezer új dal lesz” a Spotify alkalmazásán belül.

A megállapodás azért is számít mérföldkőnek, mert bár a Universal korábban kisebb MI-startupokkal már együttműködött, a Spotify az első igazán nagy streamingplatform, amely kereskedelmi MI-zenei terméket indít kiadói támogatással.

A döntés azonban komoly ellenállást is kiváltott a zeneiparban. Egyre több előadó és hallgató panaszkodik arra, hogy a digitális platformokat elárasztják az úgynevezett „MI-szenny” tartalmak – vagyis az olcsón, tömegesen generált, sokszor gyenge minőségű zenék.

Nemrég az ismert producer, Jack Antonoff is élesen bírálta az MI-t, és arról beszélt, hogy az új technológiák „hamis művészetgyártást” tesznek lehetővé. Az Egyesült Államokban közben egyre erősebb az MI-ellenes hangulat:

tüntetések indultak adatközpontok ellen, egyetemeken pedig kifütyülték a mesterséges intelligenciát méltató beszédeket.

A Spotify próbálja tompítani a kritikákat – a vállalat nemrég bevezetett egy hitelesítési jelvényt is, amely segíthet megkülönböztetni az emberi előadókat az MI által generált tartalmaktól. Norström szerint a csalások és visszaélések ellen régóta harcolnak, az MI pedig csak még nagyobb kihívást jelent.