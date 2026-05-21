A Stellantis modellcunamit szabadít a világra: Amerikára fókuszál, az elektromos átállást letekerik – kiderült, mi lesz a két népszerű márka sorsa

A Stellantis csütörtökön, a michigani Auburn Hillsbe tartja éves befektetői napját, ami valódi mérföldkövet jelent a 2021-ben a Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen fúziójával létrehozott autóipari óriás életében, hiszen a kezdeti bukdácsolás és a Carlos Tavares által irányított konszern ballépései után most a tavaly kinevezett új vezérigazgató, Antonio Filosa most vázolja fel a következő időszak kilábalási stratégiáját.

A Stellantis Párizs melletti üzemének gyárudvara. Az értékesítés az idén már felfutott / Fotó: AFP

Egy 60 milliárd eurós befektetési tervet körvonalazott 2030-ig, amelyből legalább 60 új modellt dobnak a piacra, 50-et pedig felfrissítenek, a benzinesektől a teljesen elektromosig terjedő skálán. A 14 tagú márkaportfólió nem egyenlően részesül a beruházási összegből, annak 70 százalékét ugyanis a Jeep, a Fiat, a Peugeot és a Ram kapja, valamint a Pro One nevű, haszonjárműveket gyártó globális üzletág.

A Stellantis Észak-Amerikára fókuszál

A 60 milliárdos keretből 24 milliárdos tételt hasít ki a közös, több márka által is használható platformok fejlesztése. Emellett 6 milliárd eurós költségcsökkentési programot is hirdettek 2028-as határidővel. Legfontosabb, észak-amerikai piacukon 2030-ig negyedével szeretnék növelni a bevételeiket, a kigazított üzemi haszonkulcsnál pedig a 8-10 százalékos sávot célozzák meg.

A világ többi részére 15 százalékos bevételnövekedést és 3-5 százalékos haszonkulcsot ír elő a most felvázolt üzleti terv. Bejelentették azt is, hogy a brit Waywe önvezető rendszet integrálják majd 2028-tól az új platformjaikba, e céggel stratégiai partnerségre léptek.

Filosa lényegében újrapozicionálja a céget a Tavares-féle, a teljes elektromos átállásra alapozott stratégia után. Utóbbi finoman szólva nem jött be a Stellantisnak, a társaság tavaly kénytelen volt leírni az elektromos átállás erőltetésével keletkezett orbitális, 25,4 milliárd eurós veszteségét, ennek következtében 22,3 milliárd eurós éves mínusszal zárta a 2025-s üzleti évet. Egy évvel korábban még 5,5 milliárd eurós profittal büszkélkedhetett az akkor még Carlos Tavares által irányított konszern.