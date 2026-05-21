Deviza
EUR/HUF360,49 +0,22% USD/HUF311,33 +0,62% GBP/HUF417,01 +0,33% CHF/HUF394,01 +0,24% PLN/HUF84,84 +0,14% RON/HUF68,76 +0,14% CZK/HUF14,84 +0,26% EUR/HUF360,49 +0,22% USD/HUF311,33 +0,62% GBP/HUF417,01 +0,33% CHF/HUF394,01 +0,24% PLN/HUF84,84 +0,14% RON/HUF68,76 +0,14% CZK/HUF14,84 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 471,02 +0,01% MTELEKOM2 640 +0,45% MOL3 942 -1,17% OTP39 970 -2,83% RICHTER12 350 +1,05% OPUS314 -0,16% ANY7 880 +0,76% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 620 +0,65% BUMIX9 218,91 -0,12% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 826,3 -0,41% BUX131 471,02 +0,01% MTELEKOM2 640 +0,45% MOL3 942 -1,17% OTP39 970 -2,83% RICHTER12 350 +1,05% OPUS314 -0,16% ANY7 880 +0,76% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 620 +0,65% BUMIX9 218,91 -0,12% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 826,3 -0,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
elektromos átállás
stratégia
Stellantis Csoport
Stellantis

A Stellantis modellcunamit szabadít a világra: Amerikára fókuszál, az elektromos átállást letekerik – kiderült, mi lesz a két népszerű márka sorsa

Öt éves programot hirdetett a világ negyedik legnagyobb autógyártó csoportja. A Stellantis 60 új modellel árasztja el a piacot, erre 60 milliárd eurót szán. Egyik márkáját sem nyugdíjazza, a DS-t a Citroen, a Lanciát a Fiat gondjaira bízza. A túlfeszített elektromos átállást "letekerik", de a villanyautók gyártásával nem hagynak fel.
Kriván Bence
2026.05.21, 15:39

A Stellantis csütörtökön, a michigani Auburn Hillsbe tartja éves befektetői napját, ami valódi mérföldkövet jelent a 2021-ben a Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen fúziójával létrehozott autóipari óriás életében, hiszen a kezdeti bukdácsolás és a Carlos Tavares által irányított konszern ballépései után most a tavaly kinevezett új vezérigazgató, Antonio Filosa most vázolja fel a következő időszak kilábalási stratégiáját. 

Stellantis
A Stellantis Párizs melletti üzemének gyárudvara. Az értékesítés az idén már felfutott / Fotó: AFP

Egy 60 milliárd eurós befektetési tervet körvonalazott 2030-ig, amelyből legalább 60 új modellt dobnak a piacra, 50-et pedig felfrissítenek, a benzinesektől a teljesen elektromosig terjedő skálán. A 14 tagú márkaportfólió nem egyenlően részesül a beruházási összegből, annak 70 százalékét ugyanis a Jeep, a Fiat, a Peugeot és a Ram kapja, valamint a Pro One nevű, haszonjárműveket gyártó globális üzletág. 

A Stellantis Észak-Amerikára fókuszál

A 60 milliárdos keretből 24 milliárdos tételt hasít ki a közös, több márka által is használható platformok fejlesztése. Emellett 6 milliárd eurós költségcsökkentési programot is hirdettek 2028-as határidővel. Legfontosabb, észak-amerikai piacukon 2030-ig negyedével szeretnék növelni a bevételeiket, a kigazított üzemi haszonkulcsnál pedig a 8-10 százalékos sávot célozzák meg. 

A világ többi részére 15 százalékos bevételnövekedést és 3-5 százalékos haszonkulcsot ír elő a most felvázolt üzleti terv. Bejelentették azt is, hogy a brit Waywe önvezető rendszet integrálják majd 2028-tól az új platformjaikba, e céggel stratégiai partnerségre léptek.

Filosa lényegében újrapozicionálja a céget a Tavares-féle, a teljes elektromos átállásra alapozott stratégia után. Utóbbi finoman szólva nem jött be a Stellantisnak, a társaság tavaly kénytelen volt leírni az elektromos átállás erőltetésével keletkezett orbitális, 25,4 milliárd eurós veszteségét, ennek következtében 22,3 milliárd eurós éves mínusszal zárta a 2025-s üzleti évet. Egy évvel korábban még 5,5 milliárd eurós profittal büszkélkedhetett az akkor még Carlos Tavares által irányított konszern. 

Az elektromos autóknak epizódszerepet szánnak 

Az új vezér szakít a zöld irányvonallal, s meghirdeti a "multi-energy" stratégiát, de benne azért hangsúlyos szerepet hagy az elektromos autóknak is, ezeknél a fókuszt az olcsó európai kisautókra helyezi,

  • a Fiat,
  • a Peugeot,
  • a Citroen,
  • az Opel
  • és a Leapmotor

márkai révén. A szerdán bejelentett, a Dongfeng Motorral történő vegyesvállalat-alapítás és annak elektromos luxusmárkája, a Voyah gyártásának Rennes-be telepítése, valamint a Leapmotorral való partnerség megerősítése és annak a zaragozai közös gyártásának beindítása is a kínai vonal erősítését jelzi. A Stellantisnál nem voltak restek az elektromos autózás mestereinek tekintett kínaiakhoz fordulni segítségért.

A Stellantis Rennes melletti üzemében most Citroen C5 Aircrossokat szerelnek össze, melléjük költözik majd a Voyah / Fotó: AFP

Filosa jelezte, hogy szorosan a regionális igényekhez illesztik a gyártókapacitásokat, s az új generációs autóknál mindhárom életképes hajtáslánc – elektromos, tölthető hibrid, benzines hibrid – szerepelni fog a modellkínálatukban. Céljuk, hogy az igényeknek megfelelően, rugalmasan és gyorsan tudják erőforrásaikat és kapacitásaikat átcsoportosítani. 

A költséghatékonyság jegyében közös, európai E-Car-programot hirdetnek, ez egy közös platform fejlesztését és gyártását takarja, amelyre a fent említett márkák olcsó, 15 ezer eurós elektromos autómodelljei épülhetnek majd. A közös platform gyártása 2028-ban, az olaszországi Pomiglianóban indul, s válasz lesz a Volkswagen ID.1 és a Renault Twingo által jellemzett járműkategória modelljeire.

Kínában már a partnert látják

Hangsúlyos elem, hogy a kínaiakat nem ellenfélként, hanem partnerként kezelik, a Dongfeng és a Leapmotor által kínált EV-technológia átvételével előnyt is szerezhetnek a versenytársakkal szemben. 

A Stellantis fókusza azonban egyértelműen Észak-Amerikára helyeződik, ahol súlyos pozícióvesztéssel szembesülhettek az utóbbi években. A legfontosabb bevétel- és profittermelő piacon a Dodge-Jeep-Ram trió erősítését tervezik, elsősorban a városi terepjárók (SUV) és a kisteherautók (pickup) terén bővítenék kínálatukat. A benzinfaló szörnyetegek mellett a hibridekkel és a megnövelt hatótávolságú plug-in hibridekkel próbálnak a kényes amerikai fogyasztók kegyeibe férkőzni.

Media Preview of the 2026 Chicago Auto Show
A Ram 1500 a Stellantis egyik fő fegyvere lehet az amerikai c riválisokkal vívott harcban / Fotó: Anadolu via AFP

A Stellantis 14 márkából álló portfóliójának átértelmezése, a hangsúlyok meghatározása is napirenden van. A Maseratit például már vinné is a BYD, de a Stellantis bejelentette, hogy nem adja el. A DS és a Lancia sorsa is függőben volt, most az a döntés született, hogy előbbi a Citroen, utóbbi a Fiat felügyelete alatt marad, speciális márkaként. 

Eközben meglepő módon egy újabb partnerrel, a Jaguar Land Roverrel is felvették a kapcsolatot, ami a fejlesztésektől kezdve a szinergiák kihasználása mellett a közös gyártásig terjedő projekteket hozhat a két fél számára – itt is az amerikai piacra fókuszálva.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu