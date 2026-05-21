A Stellantis modellcunamit szabadít a világra: Amerikára fókuszál, az elektromos átállást letekerik – kiderült, mi lesz a két népszerű márka sorsa
A Stellantis csütörtökön, a michigani Auburn Hillsbe tartja éves befektetői napját, ami valódi mérföldkövet jelent a 2021-ben a Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen fúziójával létrehozott autóipari óriás életében, hiszen a kezdeti bukdácsolás és a Carlos Tavares által irányított konszern ballépései után most a tavaly kinevezett új vezérigazgató, Antonio Filosa most vázolja fel a következő időszak kilábalási stratégiáját.
Egy 60 milliárd eurós befektetési tervet körvonalazott 2030-ig, amelyből legalább 60 új modellt dobnak a piacra, 50-et pedig felfrissítenek, a benzinesektől a teljesen elektromosig terjedő skálán. A 14 tagú márkaportfólió nem egyenlően részesül a beruházási összegből, annak 70 százalékét ugyanis a Jeep, a Fiat, a Peugeot és a Ram kapja, valamint a Pro One nevű, haszonjárműveket gyártó globális üzletág.
A Stellantis Észak-Amerikára fókuszál
A 60 milliárdos keretből 24 milliárdos tételt hasít ki a közös, több márka által is használható platformok fejlesztése. Emellett 6 milliárd eurós költségcsökkentési programot is hirdettek 2028-as határidővel. Legfontosabb, észak-amerikai piacukon 2030-ig negyedével szeretnék növelni a bevételeiket, a kigazított üzemi haszonkulcsnál pedig a 8-10 százalékos sávot célozzák meg.
A világ többi részére 15 százalékos bevételnövekedést és 3-5 százalékos haszonkulcsot ír elő a most felvázolt üzleti terv. Bejelentették azt is, hogy a brit Waywe önvezető rendszet integrálják majd 2028-tól az új platformjaikba, e céggel stratégiai partnerségre léptek.
Filosa lényegében újrapozicionálja a céget a Tavares-féle, a teljes elektromos átállásra alapozott stratégia után. Utóbbi finoman szólva nem jött be a Stellantisnak, a társaság tavaly kénytelen volt leírni az elektromos átállás erőltetésével keletkezett orbitális, 25,4 milliárd eurós veszteségét, ennek következtében 22,3 milliárd eurós éves mínusszal zárta a 2025-s üzleti évet. Egy évvel korábban még 5,5 milliárd eurós profittal büszkélkedhetett az akkor még Carlos Tavares által irányított konszern.
Az elektromos autóknak epizódszerepet szánnak
Az új vezér szakít a zöld irányvonallal, s meghirdeti a "multi-energy" stratégiát, de benne azért hangsúlyos szerepet hagy az elektromos autóknak is, ezeknél a fókuszt az olcsó európai kisautókra helyezi,
- a Fiat,
- a Peugeot,
- a Citroen,
- az Opel
- és a Leapmotor
márkai révén. A szerdán bejelentett, a Dongfeng Motorral történő vegyesvállalat-alapítás és annak elektromos luxusmárkája, a Voyah gyártásának Rennes-be telepítése, valamint a Leapmotorral való partnerség megerősítése és annak a zaragozai közös gyártásának beindítása is a kínai vonal erősítését jelzi. A Stellantisnál nem voltak restek az elektromos autózás mestereinek tekintett kínaiakhoz fordulni segítségért.
Filosa jelezte, hogy szorosan a regionális igényekhez illesztik a gyártókapacitásokat, s az új generációs autóknál mindhárom életképes hajtáslánc – elektromos, tölthető hibrid, benzines hibrid – szerepelni fog a modellkínálatukban. Céljuk, hogy az igényeknek megfelelően, rugalmasan és gyorsan tudják erőforrásaikat és kapacitásaikat átcsoportosítani.
A költséghatékonyság jegyében közös, európai E-Car-programot hirdetnek, ez egy közös platform fejlesztését és gyártását takarja, amelyre a fent említett márkák olcsó, 15 ezer eurós elektromos autómodelljei épülhetnek majd. A közös platform gyártása 2028-ban, az olaszországi Pomiglianóban indul, s válasz lesz a Volkswagen ID.1 és a Renault Twingo által jellemzett járműkategória modelljeire.
Kínában már a partnert látják
Hangsúlyos elem, hogy a kínaiakat nem ellenfélként, hanem partnerként kezelik, a Dongfeng és a Leapmotor által kínált EV-technológia átvételével előnyt is szerezhetnek a versenytársakkal szemben.
A Stellantis fókusza azonban egyértelműen Észak-Amerikára helyeződik, ahol súlyos pozícióvesztéssel szembesülhettek az utóbbi években. A legfontosabb bevétel- és profittermelő piacon a Dodge-Jeep-Ram trió erősítését tervezik, elsősorban a városi terepjárók (SUV) és a kisteherautók (pickup) terén bővítenék kínálatukat. A benzinfaló szörnyetegek mellett a hibridekkel és a megnövelt hatótávolságú plug-in hibridekkel próbálnak a kényes amerikai fogyasztók kegyeibe férkőzni.
A Stellantis 14 márkából álló portfóliójának átértelmezése, a hangsúlyok meghatározása is napirenden van. A Maseratit például már vinné is a BYD, de a Stellantis bejelentette, hogy nem adja el. A DS és a Lancia sorsa is függőben volt, most az a döntés született, hogy előbbi a Citroen, utóbbi a Fiat felügyelete alatt marad, speciális márkaként.
Eközben meglepő módon egy újabb partnerrel, a Jaguar Land Roverrel is felvették a kapcsolatot, ami a fejlesztésektől kezdve a szinergiák kihasználása mellett a közös gyártásig terjedő projekteket hozhat a két fél számára – itt is az amerikai piacra fókuszálva.