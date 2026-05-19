Szegedi BYD-gyár: feljelentést tett a kormányhivatal környezetkárosítás miatt

Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a szegedi BYD-gyár beruházásával kapcsolatban. A hatóság szerint problémák merülhettek fel az építkezési területen letermelt talajréteg felhasználása körül, az ügyben már a rendőrség is vizsgálódhat.

Rendőrségi ügy lett a szegedi BYD-gyár beruházásából, miután a kormányhivatal környezetkárosítás gyanúját észlelte / Fotó: Joó István / Facebook

A kormányhivatal keddi tájékoztatása szerint a hatóság a kivitelezési munkák 2024-es indulása óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több ellenőrzést is indított különböző hatáskörökben. Az idei első negyedévben elsősorban a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták.

A rendőrség is nyomozhat a szegedi BYD-gyárnál

A vizsgálatok során olyan információk kerültek a hatóság birtokába, amelyek alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja. A közlemény szerint ez összefügghet a beruházási területen „letermelt” talajréteg felhasználásával. A hatóság egyelőre nem részletezte pontosan, milyen szabálytalanságra gyanakszik, de a feljelentés ténye azt mutatja, hogy az ügyet komolynak tartják.

Az eset politikai szinten is gyorsan visszhangot kapott. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán arról írt, hogy a BYD a szegedi gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.

A miniszter közölte, egyeztetett az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged tiszás országgyűlési képviselőjével is. Tájékoztatása szerint a képviselő részletes információkat adott a helyzetről, a feltételezett jogsértések mértékéről, valamint a helyi lakosság aggodalmairól.

Gajdos László éles hangvételű üzenetet küldött a kínai autógyártó vezetőinek. Azt írta, határozottan felszólítja a BYD vezetését, hogy azonnali hatállyal hagyjanak fel minden környezetkárosító tevékenységgel, és teljesítsék maradéktalanul a hatóságok által előírt kötelezettségeket.

A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk

– jelentette ki a miniszter.