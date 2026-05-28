Zuhanó kereslet, brutális veszteség: kátyúba hajtott az egyik legnagyobb kínai villanyautó-gyártó – az egész piac lejtőre kerülhetett

Gyengébb második negyedéves bevételt vár az Xpeng, miközben a kínai elektromos autók iránti kereslet látványosan csökken, a verseny pedig egyre kegyetlenebb. A cég vesztesége megugrott, az eladások visszaestek, de a gyártó még mindig új modellekkel próbálja menteni a növekedést.

Egyre több repedés látszik a kínai elektromosautó-piacon, és most az Xpeng friss pénzügyi jelentése is azt mutatja, hogy vége lehet a korábbi féktelen növekedés időszakának.

A vállalat csütörtökön a vártnál gyengébb második negyedéves bevételi előrejelzést tett közzé, ami újabb jel arra, hogy a kereslet lassulása és a brutális piaci verseny egyre nagyobb nyomást helyez az iparágra.

Az Xpeng szerint a második negyedéves árbevétel 19,6 és 20,8 milliárd jüan között alakulhat. Ez éves összevetésben ugyan még mindig 7,3–13,8 százalékos növekedést jelentene, de elmarad az elemzők által várt 21,71 milliárd jüantól. A befektetők számára ez egyértelmű üzenet: a piac már messze nem pörög úgy, mint az elmúlt években.

A cég első negyedéves számai vegyes képet mutatnak. Az árbevétel 13,03 milliárd jüan lett, ami minimálisan meghaladta a 12,93 milliárdos elemzői várakozást. A járműkiszállítások azonban nagyot estek: az Xpeng 62 682 autót adott át az első három hónapban, ami 33,3 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi 94 008 darabhoz képest.

A csúcsról szakadékba esett az Xpeng

A legfájdalmasabb adat azonban a veszteség. Az alap részvényesekre jutó nettó veszteség 1,78 milliárd jüanra nőtt, miközben egy évvel korábban még „csak” 664 millió jüanos mínuszt könyveltek el. Különösen rosszul mutat ez annak fényében, hogy az előző negyedévben még 383,2 millió jüanos nyereséget tudott felmutatni a vállalat.

A kínai autópiac közben látványosan lassul. Az országban áprilisban már a hetedik egymást követő hónapban estek a belföldi autóeladások. Az iparági becslések szerint az elektromos és plug-in hibrid autók növekedése 2026-ban tovább mérséklődhet, miután az elmúlt években szinte robbanásszerű volt a bővülés.

A gyártók ezért most új fegyverekhez nyúlnak. Az Xpeng és versenytársai egyre fejlettebb vezetéstámogató rendszerekkel, technológiai extrákkal és folyamatosan bővülő modellkínálattal próbálják magukhoz csábítani a vásárlókat.

Xiaopeng He vezérigazgató szerint az új GX modell sikeres indulása után a vállalat még négy új autót dob piacra idén, ami szerinte erősítheti az eladásokat.

A befektetők azonban egyelőre óvatosak. Az Xpeng amerikai tőzsdén jegyzett részvényei idén már közel 19 százalékot veszítettek értékükből, bár a gyorsjelentés után a papír enyhe emelkedést mutatott a nyitás előtti kereskedésben.