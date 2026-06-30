Bombahír: új fapados légitársaság jelenhet meg Európában, a Wizz Air és a Ryanair is készülhet – óriási verseny kezdődhet az utasokért
Jelentős nemzetközi terjeszkedésre készül az Air India Express, amely első kelet-európai útvonalai között közvetlen járatokat indíthat Georgiába. Az indiai légitársaság eközben tovább bővítené ázsiai hálózatát, miközben hosszú távú célja, hogy India egyik legnagyobb piaci szereplőjévé váljon.
Látványos nemzetközi terjeszkedés előtt áll az Air India Express. A businissline értesülései alapján a Tata Csoport tulajdonában lévő légitársaság a következő téli menetrendben már közvetlen járatok indítását vizsgálja Georgiába, ami az első jelentősebb kelet-európai bővítését jelentheti.
A tervezett útvonal része annak a stratégiának, amelynek célja, hogy az Air India Express tovább erősítse jelenlétét a rövid és közepes távolságú nemzetközi piacokon.
A vállalat az elmúlt években folyamatosan növelte hálózatát Dél-Ázsiában, Délkelet-Ázsiában és a Közel-Keleten, most pedig Európa felé is nyitna.
A légitársaság a Közel-Keleten már meghatározó szereplőnek számít. A korábban visszafogott működés után nyugat-ázsiai járatainak csaknem 80 százalékát helyreállította, és jelenleg 13 öböl menti célállomást szolgál ki. Ezzel továbbra is vezető pozíciót tölt be az India és az Öböl-menti országok közötti egyik legforgalmasabb légi folyosón.
Délkelet-Ázsia szintén kiemelt célpont lett a társaság számára. A Bangkokba és Phuketre indított új járatok után a vállalat már Malajziában is további bővítési lehetőségeket vizsgál, hogy még nagyobb szeletet hasítson ki a gyorsan növekvő turisztikai és üzleti utasforgalomból.
Globális óriássá válna az Air India
A nemzetközi fejlesztések mellett Indiában sem lassít az Air India Express. A vállalat 2026-ban legalább öt új belföldi célállomást szeretne bekapcsolni hálózatába. Jelenleg 43 indiai és 16 nemzetközi desztinációt szolgál ki, de ezt a számot folyamatosan növelné.
A társaság fejlődését a flotta gyors bővítése is támogatja. Nemrég átlépte a 100 repülőgépes határt, ráadásul flottájának közel kétharmadát már modern, új generációs repülőgépek alkotják. Ezek alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást, nagyobb megbízhatóságot és kedvezőbb üzemeltetési költségeket biztosítanak, ami különösen fontos az erős versenyben.
A 2022-es privatizáció óta az Air India Express teljesítménye látványosan javult. Kapacitása csaknem megduplázódott, piaci részesedése pedig háromszorosára nőtt, így az ország egyik leggyorsabban fejlődő légitársaságává vált. Az utasforgalom is több mint 25 százalékkal emelkedett éves összevetésben, ami azt mutatja, hogy egyre nagyobb az igény a társaság szolgáltatásaira.
A vállalat átalakulását az is jelzi, hogy első hivatalos minősítésén négycsillagos Skytrax-értékelést szerzett.
Az Air India Express ma már nem kizárólag fapados légitársaságként határozza meg magát: olyan kedvező árú szolgáltatást kínál, amely a hagyományos diszkontmodell és a teljes körű kiszolgálást nyújtó légitársaságok közötti átmenetet célozza meg.
A hosszú távú tervek még ennél is ambiciózusabbak. A vállalat a 2030-2031-es pénzügyi évre India belföldi légiközlekedési piacának 25 százalékát szeretné megszerezni. Ennek érdekében flottáját mintegy 300 repülőgépre bővítené, vagyis a jelenlegi méret háromszorosára növelné. Ha a tervek megvalósulnak, az Air India Express nemcsak Ázsiában, hanem Európa egyes részein is egyre meghatározóbb szereplővé válhat.
Air India: kilenc biztonsági eljárás fél év alatt – fokozódik a nyomás a légitársaságon egy halálos baleset után
A közvélemény és a hatóságok is fokozott figyelemmel kísérik a céget az ahmedabadi repülőgép-katasztrófa után, amely 260 ember életét követelte. Az Air India légitársaság fél éven belül kilenc hivatalos felszólítást kapott biztonsági szabálysértések miatt – közölte a kormány.