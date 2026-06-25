Szörnyű hírt kaptak az iPad-függők: piszkosul megemeli az árait az Apple – felkészül az iPhone

Jelentős áremelést hajtott végre az Apple több MacBook, iPad és egyéb terméke esetében, miután a memóriacsipek ára történelmi magasságokba emelkedett. A háttérben a mesterséges intelligencia adatközpontjainak építési hulláma áll, amely szinte kiszívja a piacról a memóriaellátást.

Az Apple szerint már lehetetlen tovább elnyelni a költségeket, a vállalat ezért számos iPad és MacBook modell árát jelentősen megemelte / Fotó: NurPhoto via AFP

Komoly áremelést jelentett be az Apple, amely szerint már nem tudja tovább saját profitjából finanszírozni a memóriacsipek és adattároló csipek rendkívüli drágulását. A vállalat közölte:

a MI-ipar robbanásszerű növekedése olyan mértékben növelte a keresletet a memóriakomponensek iránt, hogy az már közvetlenül érinti a fogyasztói elektronikai termékek piacát is.

A döntés egyelőre nem érinti az iPhone-okat, de több népszerű MacBook és iPad modell ára máris jelentősen emelkedett. Az Apple egyik legfontosabb terméke, a kedvező árú MacBook Neo például 599 dollárról 699 dollárra drágult, mindössze néhány hónappal a márciusi bevezetése után.

A vállalat weboldalán közzétett új árak alapján

az 512 gigabájtos MacBook Air ára 1099 dollárról 1299 dollárra nőtt;

az iPad Air 128 gigabájtos változata 599 dollárról 749 dollárra ugrott.

az 1 terabájtos MacBook Pro esetében pedig még látványosabb a változás: a korábbi 1699 dolláros indulóár helyett immár 1999 dollárt kell fizetni érte.

Nem csak a számítógépek és táblagépek drágultak. Az Apple megemelte a HomePod okoshangszórók, valamint az Apple TV médiabox árát is.

A befektetők nem fogadták jól a hírt. Az Apple részvényei közel 5 százalékot estek, miközben a rivális Dell papírjai több mint 8 százalékos mínuszba kerültek. Elemzők szerint ez annak a jele, hogy a piac attól tart: a memóriahiány és a növekvő alkatrészköltségek az egész elektronikai szektort visszafoghatják.

Az Apple sem bírja a globális csipversenyt

A háttérben az áll, hogy a memóriacsip-gyártók egyre nagyobb része a MI-szektor kiszolgálására koncentrál. Az olyan vállalatok, mint az Nvidia, hosszú távú szerződésekkel kötik le a kapacitásokat, miközben a gyártók rekordnyereséget érnek el. Emiatt kevesebb memória jut a hagyományos számítógépekbe, telefonokba és táblagépekbe szánt alkatrészek piacára.