Szörnyű hírt kaptak az iPad-függők: piszkosul megemeli az árait az Apple – felkészül az iPhone
Jelentős áremelést hajtott végre az Apple több MacBook, iPad és egyéb terméke esetében, miután a memóriacsipek ára történelmi magasságokba emelkedett. A háttérben a mesterséges intelligencia adatközpontjainak építési hulláma áll, amely szinte kiszívja a piacról a memóriaellátást.
Komoly áremelést jelentett be az Apple, amely szerint már nem tudja tovább saját profitjából finanszírozni a memóriacsipek és adattároló csipek rendkívüli drágulását. A vállalat közölte:
a MI-ipar robbanásszerű növekedése olyan mértékben növelte a keresletet a memóriakomponensek iránt, hogy az már közvetlenül érinti a fogyasztói elektronikai termékek piacát is.
A döntés egyelőre nem érinti az iPhone-okat, de több népszerű MacBook és iPad modell ára máris jelentősen emelkedett. Az Apple egyik legfontosabb terméke, a kedvező árú MacBook Neo például 599 dollárról 699 dollárra drágult, mindössze néhány hónappal a márciusi bevezetése után.
A vállalat weboldalán közzétett új árak alapján
- az 512 gigabájtos MacBook Air ára 1099 dollárról 1299 dollárra nőtt;
- az iPad Air 128 gigabájtos változata 599 dollárról 749 dollárra ugrott.
- az 1 terabájtos MacBook Pro esetében pedig még látványosabb a változás: a korábbi 1699 dolláros indulóár helyett immár 1999 dollárt kell fizetni érte.
Nem csak a számítógépek és táblagépek drágultak. Az Apple megemelte a HomePod okoshangszórók, valamint az Apple TV médiabox árát is.
A befektetők nem fogadták jól a hírt. Az Apple részvényei közel 5 százalékot estek, miközben a rivális Dell papírjai több mint 8 százalékos mínuszba kerültek. Elemzők szerint ez annak a jele, hogy a piac attól tart: a memóriahiány és a növekvő alkatrészköltségek az egész elektronikai szektort visszafoghatják.
Az Apple sem bírja a globális csipversenyt
A háttérben az áll, hogy a memóriacsip-gyártók egyre nagyobb része a MI-szektor kiszolgálására koncentrál. Az olyan vállalatok, mint az Nvidia, hosszú távú szerződésekkel kötik le a kapacitásokat, miközben a gyártók rekordnyereséget érnek el. Emiatt kevesebb memória jut a hagyományos számítógépekbe, telefonokba és táblagépekbe szánt alkatrészek piacára.
A TrendForce adatai szerint a dinamikus memóriacsipek, vagyis a DRAM-ok ára 2026 első negyedévében akár 98 százalékkal emelkedett. A jelenlegi negyedévben további 58-63 százalékos növekedés várható. A jelenség már külön becenevet is kapott az iparágban: RAMageddon.
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója már tavasszal figyelmeztette a befektetőket, hogy a memóriaárak emelkedése egyre nagyobb nyomást helyez a vállalatra. Akkor még a meglévő készletek tompították a hatást, de az Apple szerint ezek a tartalékok mostanra kimerültek.
A szakértők szerint azonban az iPhone-vásárlók sem lélegezhetnek fel.
Több piackutató úgy véli, hogy a következő hónapokban az Apple okostelefonjai is drágulhatnak, mivel a vállalat előbb-utóbb kénytelen lesz ott is érvényesíteni a megemelkedett alkatrészköltségeket.
A memóriacsip-árrobbanás ráadásul nem csak az Apple problémája. Az IDC elemzői arra számítanak, hogy a globális okostelefon-piac idén közel 14 százalékkal zsugorodhat, ami történelmi visszaesés lenne. A PC-piac esetében 11,3 százalékos csökkenést várnak.
Különösen érzékenyen érintheti a vásárlókat a MacBook Neo drágulása. A készülék eredetileg az olcsó Windows-laptopok és Chromebookok kihívójaként jelent meg, most azonban elvesztette 100 dolláros árelőnyét a Dell új XPS 13-as modelljével szemben, miközben egyes konkurens Chromebookoknál már drágább is lett.
Nem lesz nagy durranás az iPhone 18: a Samsung után az Apple is behúzta a kéziféket – utóbbira viszont van magyarázat
Az első információk alapján az iPhone 18 nem hozhat olyan látványos újításokat, amelyek korábban generációváltást jelentettek az Apple okostelefonjainál. Az iPhone 18 a várakozások szerint gyorsabb processzort, fejlettebb kamerákat és jobb energiahatékonyságot kap, de ezek inkább finomhangolások, mint forradalmi változások. A háttérben ugyanakkor egy nagyobb stratégiai cél rajzolódik ki: az Apple figyelmének jelentős részét már a régóta várt hajlítható iPhone kötheti le.