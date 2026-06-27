Csiphiány: az Apple már a feketelistás kínai gyártóval üzletelne – Washingtonnál lobbizik a technológiai óriás

Az Apple a Trump-adminisztráció engedélyét próbálja megszerezni, hogy memóriacsipeket vásárolhasson egy amerikai feketelistán szereplő kínai gyártótól. A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges adatközpontok csip-éhsége és az amerikai nemzetbiztonsági korlátozások most sarokba szorították a technológiai óriást, amely kétségbeesett eszközökhöz folyamodik.

A mesterséges intelligencia miatt robbanásszerűen nőtt a memóriacsipek iránti kereslet, ami az Apple-t is nehéz helyzetbe sodorta / Fotó: Jess Rodriguez

Az Apple a kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) vállalat által gyártott memóriacsipek vásárlására szeretne engedélyt kapni Washingtontól, hogy mérsékelje az egyre magasabb félvezetőárak okozta pénzügyi terheket.

A CXMT azonban korántsem hétköznapi beszállító. Az amerikai védelmi minisztérium még a Biden-kormány idején kínai katonai vállalatként sorolta be, később pedig jóváhagyták felvételét az amerikai kereskedelmi minisztérium úgynevezett Entity List listájára is.

Az ezen szereplő cégekkel az amerikai vállalatok csak külön engedéllyel kereskedhetnek, amelyet a hatóságok jellemzően nem adnak meg.

A Financial Times információi szerint az Apple több mint egy hónapja kereste meg a kereskedelmi minisztériumot, miközben más washingtoni döntéshozóknál és befolyásos szereplőknél is igyekezett támogatást szerezni. Sem a Fehér Ház, sem az Apple, sem a CXMT nem kommentálta az értesüléseket.

A háttérben elsősorban gazdasági okok állnak. A memória- és adattároló csipek ára jelentősen emelkedett, amit nagyrészt a mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése okoz. A világ technológiai vállalatai óriási adatközpontokat építenek ki, amelyek hatalmas mennyiségű memóriát igényelnek, ez pedig felhajtotta az árakat.

Ennek hatásait az Apple már a fogyasztókra is részben áthárította. A vállalat csütörtökön bejelentette, hogy megemeli több iPad és MacBook modell árát, mert már nem tudja teljes egészében elnyelni a memória- és háttértárcsipek drágulását. Az iPhone-ok esetében egyelőre nem jelentettek be hasonló lépést, de az iparági elemzők szerint a költségnyomás ezen a termékvonalon is egyre erősebben érezhető.

Precedenst teremthet az Apple-lobbi eredménye

Miközben Washington évek óta igyekszik korlátozni Kína hozzáférését a fejlett félvezető-technológiákhoz nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, az amerikai vállalatok továbbra is jelentős mértékben függnek a globális ellátási láncoktól és a kínai gyártóktól.