Autóipar: újabb elektromos autógyártó vállalat a bukás szélén, hatalmas leépítést jelentett be a Lucid

Újabb jelentős leépítést hajt végre az elektromos autókat gyártó Lucid Group, amely amerikai munkaerejének mintegy 18 százalékától válik meg. A vállalat közben azt is bejelentette, hogy távozik Marc Winterhoff operatív igazgató, aki korábban ideiglenes vezérigazgatóként is vezette a céget.

Miközben az elektromosautó-piacon egyre élesebb a verseny, a Lucid radikális költségcsökkentésbe kezdett / Fotó: AFP

A Lucid nem közölte, pontosan hány dolgozót érint a döntés, de a vállalatnak tavaly év végén világszerte körülbelül 9000 alkalmazottja volt. A leépítés nemcsak a teljes munkaidős dolgozókat érinti, hanem szerződéses munkavállalókat és gyártósori órabéreseket is. A Reuters értesülései alapján ráadásul a második műszakot is megszüntetik az AMP-1 nevű arizonai gyárban, amely a cég legfontosabb termelőüzeme.

Újabb lépítési hullám az elektromosautó-gyártónál

A mostani intézkedés nem előzmények nélküli. A Lucid már februárban is 12 százalékos létszámcsökkentést hajtott végre az Egyesült Államokban, hogy mérsékelje kiadásait és megőrizze pénzügyi tartalékait. Az elektromosautó-ipar továbbra is rendkívül tőkeigényes, miközben a vásárlók egyre inkább az olcsóbb modellek felé fordulnak.

A vállalat helyzetét az is nehezítette, hogy az év elején beszállítói problémák akadályozták a Gravity SUV kiszállításait. A Lucid ráadásul nemrég felfüggesztette a 2026-os gyártási előrejelzését is, amíg felülvizsgálja üzleti terveit és piaci kilátásait.

A cég ugyanakkor továbbra is nagy reményeket fűz a Gravity modellhez, valamint a fejlesztés alatt álló középkategóriás járműplatformhoz. Emellett a Lucid az önvezető technológiákban is növekedési lehetőséget lát: az Uberrel és a Nuro nevű startup vállalattal együttműködve robotaxi-szolgáltatás elindításán dolgozik.

A mostani átszervezés egyszeri, mintegy 32 millió dolláros költséget jelent végkielégítések és egyéb munkavállalói juttatások formájában.

A vállalat számításai szerint ugyanakkor éves szinten körülbelül 158 millió dolláros megtakarítást eredményezhet.

A vezetői átalakulás szintén fontos fejlemény. Marc Winterhoff több mint egy évig ideiglenes vezérigazgatóként irányította a Lucidot, miután Peter Rawlinson 2025 februárjában lemondott. A vállalat élére idén áprilisban a korábban a Schindlert vezető Silvio Napoli került.