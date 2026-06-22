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Költségcsökkentés
Lucid Group
lucid motors
leépítés
elektromos autógyártó

Autóipar: újabb elektromos autógyártó vállalat a bukás szélén, hatalmas leépítést jelentett be a Lucid

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Alig néhány hónappal az előző leépítés után ismét dolgozókat küld el a Lucid. Az autóipari vállalat vezetői szinten is átalakuláson megy keresztül.
VG
2026.06.22, 17:26

Újabb jelentős leépítést hajt végre az elektromos autókat gyártó Lucid Group, amely amerikai munkaerejének mintegy 18 százalékától válik meg. A vállalat közben azt is bejelentette, hogy távozik Marc Winterhoff operatív igazgató, aki korábban ideiglenes vezérigazgatóként is vezette a céget.

2017 New York International Auto Show elektromos autó lucid motors
Miközben az elektromosautó-piacon egyre élesebb a verseny, a Lucid radikális költségcsökkentésbe kezdett / Fotó: AFP

A Lucid nem közölte, pontosan hány dolgozót érint a döntés, de a vállalatnak tavaly év végén világszerte körülbelül 9000 alkalmazottja volt. A leépítés nemcsak a teljes munkaidős dolgozókat érinti, hanem szerződéses munkavállalókat és gyártósori órabéreseket is. A Reuters értesülései alapján ráadásul a második műszakot is megszüntetik az AMP-1 nevű arizonai gyárban, amely a cég legfontosabb termelőüzeme.

Újabb lépítési hullám az elektromosautó-gyártónál

A mostani intézkedés nem előzmények nélküli. A Lucid már februárban is 12 százalékos létszámcsökkentést hajtott végre az Egyesült Államokban, hogy mérsékelje kiadásait és megőrizze pénzügyi tartalékait. Az elektromosautó-ipar továbbra is rendkívül tőkeigényes, miközben a vásárlók egyre inkább az olcsóbb modellek felé fordulnak.

A vállalat helyzetét az is nehezítette, hogy az év elején beszállítói problémák akadályozták a Gravity SUV kiszállításait. A Lucid ráadásul nemrég felfüggesztette a 2026-os gyártási előrejelzését is, amíg felülvizsgálja üzleti terveit és piaci kilátásait.

A cég ugyanakkor továbbra is nagy reményeket fűz a Gravity modellhez, valamint a fejlesztés alatt álló középkategóriás járműplatformhoz. Emellett a Lucid az önvezető technológiákban is növekedési lehetőséget lát: az Uberrel és a Nuro nevű startup vállalattal együttműködve robotaxi-szolgáltatás elindításán dolgozik.

A mostani átszervezés egyszeri, mintegy 32 millió dolláros költséget jelent végkielégítések és egyéb munkavállalói juttatások formájában. 

A vállalat számításai szerint ugyanakkor éves szinten körülbelül 158 millió dolláros megtakarítást eredményezhet.

A vezetői átalakulás szintén fontos fejlemény. Marc Winterhoff több mint egy évig ideiglenes vezérigazgatóként irányította a Lucidot, miután Peter Rawlinson 2025 februárjában lemondott. A vállalat élére idén áprilisban a korábban a Schindlert vezető Silvio Napoli került.

A bejelentés jól mutatja, milyen erős nyomás alatt működnek jelenleg az elektromosautó-gyártók. Az ágazat szereplői egyszerre küzdenek a csökkenő árak, a lassuló kereslet és az egyre kiélezettebb verseny hatásaival. A Lucid most abban bízik, hogy a költségcsökkentés és az új modellek segíthetnek visszaterelni a vállalatot a nyereséges működés felé.

Lucid-szárnyalás: új rekord az amerikai luxus-EV-gyártónál – közben a Tesla zuhan!

A Lucid Motors rekordszámú járművet szállított ki a második negyedévben. A gyártás is megugrott, ám az éves 20 ezres cél még távolinak tűnik. A prémium elektromos autókat gyártó amerikai vállalat továbbra is növekedési pályán van, miközben a versenytárs Tesla kiszállításai csökkentek.

 

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