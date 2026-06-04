Pártában maradt a Jack Daniel’s gyártója, de egyelőre boldogul egyedül is

A minőségi szeszesital-gyártók a kereslet visszaszorulásával szembesültek az utóbbi időben, ez alól üdítő kivételt jelent a Jack Daniel’s whiskey-márkájáról világszerte ismert amerikai Brown-Forman, amely a csütörtöki New York-i tőzsdenyitás előtt publikált negyedéves gyorsjelentésében az egy évvel korábbihoz képest 2 százalékkal magasabb, 912 millió dolláros forgalomról számolt be.

Meghiúsult a fúzió, mert a Brown-Forman ragaszkodott az irányításhoz / Fotó: NurPhoto via AFP

A londoni LSEG tőzsdecsoport elemzői konszenzusa 880 millió dollár környékére várta a bevételt az áprilissal zárult negyedévben. Más nagy meglepetést nem hozott a gyorsjelentés, a befektetők viszont valószínűleg nem dobtak hátast a tavalyi 146 millióról 54 millióra olvadt adózott nyereség láttán.

A Brown-Forman stagnáló forgalomra számít

Üzemi szinten az eredmény 205 millió dollárról 96 millióra zsugorodott, amiben a gyártással és értékesítéssel kapcsolatos költségek 34 százalékos megugrása játszott főszerepet (259 millió dollár). A többi között

a Jack Daniel’s,

az Old Forester

és a Woodford Reserve whiskey-kről,

a Herradura

és az el Jimador tequilákról

és a Diplomático rumról

ismert Brown-Forman maga is küzd a szektor sokasodó problémáival, a májussal elindult új üzleti évben is a forgalom stagnálására számít, amire hálásan reagált a piac, 2,6 százalékkal feljebb tornászva a részvényárfolyamot.

A mostani volt a Brown-Forman első negyedéves jelentése azóta, hogy a vállalat elutasította a Sazerac nagyjából 15 milliárd dolláros készpénzes felvásárlási ajánlatát, illetve a francia Pernod Ricard-ral ettől függetlenül folytatott fúziós tárgyalások összeomlottak.

A Brown család kötötte az ebet a karóhoz

A szektor konszolidációs időszak előtt áll, a kereslet csökkenése idején a költséghatékony működés és a mérethatékonyság alapvető fontosságú, s ezt a szereplők is jól tudják. A felvásárlási, illetve a fúziós tárgyalások azon buktak meg, hogy az alapító Brown család nem akarta kiadni a kezéből az irányítást, ők a speciális részvénystruktúrán keresztül a szavazati jogok mintegy 67–80 százaléka felett diszponálnak.