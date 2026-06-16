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akkumulátor
CATL Debrecen
kínai beruházás
toborzás
CATL

Toboroz Magyarország legnagyobb kínai gyára, majdnem 1000 embert vesznek fel: pontosan megmondták, milyen dolgozókat keresnek – egy komplett régió megmozdulhat

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A vállalat fesztiválokon, közterületeken és az online térben is intenzív toborzásba kezd. A CATL több száz új munkavállalót szeretne felvenni a következő hónapokban.
VG
2026.06.16, 19:00
Frissítve: 2026.06.16, 19:02

Újabb nagyszabású toborzó kampányt indít a CATL Debrecen, amelynek célja, hogy az év végére 2300 főre növelje dolgozói létszámát. A világ legnagyobb akkumulátorgyártója egyszerre keres új munkatársakat és építi tovább kapcsolatait az oktatási intézményekkel.

Battery manufacturer CATL in Thuringia
Júliusban indul a CATL ötödik debreceni toborzó kampánya / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Újabb jelentős bővítési szakaszába lép a debreceni CATL-beruházás. A világ vezető akkumulátorgyártó vállalata júliusban indítja el ötödik toborzó kampányát, amely elsősorban Debrecen és a környező települések lakóit célozza meg. 

A kampány szeptember közepéig tart, és a vállalat tervei szerint kulcsszerepet játszik majd abban, hogy az év végére a jelenlegi 1470 fős állományt 2300 főre növeljék.

A kínai vállalat debreceni beruházása 2022 óta folyamatosan halad előre. Az akkumulátormodulok gyártása már három gyártósoron zajlik, a következő nagy lépést pedig az akkumulátorcellák tesztgyártásának elindítása jelentheti. Ehhez azonban még szükség van a megfelelő hatósági engedélyek megszerzésére.

A munkaerőigény ennek megfelelően folyamatosan növekszik. A CATL elsősorban gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területekre vár jelentkezőket, de irodai pozíciók is nyitottak. A vállalat szerint Európa egyik legmodernebb, ipar 4.0 technológiákat alkalmazó gyártóüzemében dolgozhatnak azok, akik csatlakoznak a debreceni csapathoz.

A toborzás a nyári hónapokban látványosan megjelenik majd a városban és a régióban. A CATL standjai feltűnnek a Campus Fesztiválon és a Debreceni Virágkarnevál rendezvényein is, emellett közterületi hirdetések, járműreklámok és online kampányok segítségével próbálják megszólítani a leendő munkavállalókat.

A CATL fiatal tehetségeket is keres

A vállalat nemcsak a jelenlegi munkaerőhiány kezelésére koncentrál, hanem hosszú távon is építi utánpótlási bázisát. Az elmúlt években több oktatási intézménnyel alakított ki stratégiai együttműködést, amelyek mára a cég egyik legfontosabb partnerhálózatává váltak.

A Debreceni Egyetemmel 2024-ben kötött megállapodás célja a műszaki szakemberek gyakorlati képzésének támogatása, a tananyag fejlesztése és az akkumulátortechnológiával kapcsolatos közös kutatások elősegítése. A vállalat gyakornoki programja iránt évek óta jelentős az érdeklődés, így a hallgatók már tanulmányaik alatt közvetlen tapasztalatot szerezhetnek a gyár működéséről.

Hasonlóan fontos partner a Debreceni Szakképzési Centrum is, amellyel a CATL 2024 óta dolgozik együtt. A tervek között szerepel egy ösztöndíjprogram elindítása a technikumi tanulók számára, valamint olyan közös képzések szervezése, amelyek ipari gépész-, villamos- és minőségbiztosítási technikusokat készíthetnek fel a jövő munkahelyeire.

A debreceni üzemben jelenleg kínai szakemberek is dolgoznak, akik a technológia telepítése mellett a szükséges tudás átadásában segítik a magyar munkatársakat. 

A vállalat szerint az akkumulátorgyártás Magyarországon még viszonylag új iparág, ezért különösen fontos a megfelelően képzett helyi munkaerő felkutatása és folyamatos fejlesztése.

A CATL szerint a beruházás nemcsak a vállalat növekedéséről szól. Az új munkahelyek, az oktatási együttműködések és a fejlett ipari technológiák megjelenése Debrecen és a teljes régió gazdasági fejlődésére is hatással lehet. A következő hónapok ezért nemcsak a vállalat, hanem a város munkaerőpiaca szempontjából is meghatározó időszakot hozhatnak.

Váratlan beismerést tettek a kínaiak: hiba történt Magyarország legnagyobb akkugyáránál, teljes felelősséget vállalnak – megvan a bűnös

Alvállalkozói mulasztás miatt zöld nyomjelző folyadék került Debrecenben a szennyvízcsatornába május elején a CATL gyártelepéről. A vállalat elismerte a szabálytalanságot, és kötelezettséget vállalt a határozatban előírt feltételek teljesítésére.

 

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