Célba vette az európai autópiacot a BYD-rivális kínai autógyártó, társbérletbe megy a Nissanhoz
A Geely után újabb kínai járműipari vállalat visz gyártást az Egyesült Királyságba. Az Omoda és a Jaecoo márkái révén erős magyarországi jelenléttel rendelkező Cheryről van szó, amely egyelőre társbérlőként csatlakozna a Nissanhoz, annak sunderlandi bázisára költözne be.
Az erről szóló előzetes megállapodást már aláírták a felek, most a gyakorlati kivitelezés technikai kérdéséről folynak a tárgyalások, de a Nissan kihasználatlan 1. számú helyi csarnoka tökéletes helyszín lenne Chery valamelyik márkájának sorozatgyártásához. A másik, a 2. számú csarnokban a Nissan jobb kormányos autóit gyártják ezután is a brit piacra, itt
- a Leaf,
- a Qashqai
- és a Juke
egyes modelljei készülnek. A kiürítendő 1. számú csarnokban a kínaiak jövő tavasszal indítanák az összeszerelést. A szakképzett munkaerő helyben rendelkezésre áll, az ipari központban amúgy az elbocsátások voltak inkább jellemzőek az utóbbi időszakban, így a munkahelyteremtés miatt a környék is profitálna a kínai bérlő megjelenésével.
Meghódította a brit piacot a Chery
A Chery számára a brit piac igen vonzó, márkáikkal immár 7 százalékos részesedést értek el a szigetországban, ahol olyan adminisztrációs akadályok sem állnak az útjukba, mint a Európai Unióban 2024 novemberében a kínai elektromos autókra kivetett, 48 százalékig terjedő büntetővám, ami egyébként a versenyfeltételek kiegyenlítését szolgálja.
A britek jelenleg 10 százalékos kulccsal vámolják le az kínai importautókat – hajtáslánctól függetlenül.
S amíg a rettenetesen meggyengült helyi járműipar nem követeli Londontól a szigorítást, ez így is marad. Az Európai Unióba készre szerelten Kínából importált Chery-modellek elektromos változataira 30,7 százalékos vámot kell fizetni. Ezt kivédendő a Chery már gyártással is rendelkezik az unió területén, méghozzá Barcelona szomszédságában.
Érdekesség, hogy a spanyol EV Motorsszal közösen birtokolt üzemnek is köze van a japánokhoz. A bázist a Nissan 2021-ben hagyta el, s a feladat az EV Motorsra maradt, hogy hasznosítsa a területet. Ekkor került képbe a Chery, amely elektromos és hibrid Omodákat és Jaecookat szerel össze itt, míg közös vállalati partnere az Ebro márkanéven gyárt haszonjárműveket.
A Chery egyébként nem áll meg Sunderlandnél sem, s egyike azon kínai autógyártóknak, melyek a német autóipar kihasználatlan kapacitásainak lekötésében, üzemek bérbevételében érdekeltek.
Ami az ezer sebből vérző Nissant illeti, a Renault-val történt szakítás után radikális lépésekre kényszerült, hogy jövőjét biztosítsa az autóiparban zajló egyre hevesebb versenyben. A Honda mentőövet dobott volna nekik, de az alulértékelt ajánlatával végül nem ért célt.
A Nissan csak nyerhet a társbérlőjével
A Nissan eközben széles körű globális költségcsökkentési programot hirdetett, melyben hangsúlyos szerep jut a fölös kapacitások leépítésének és hasznosításának. A Nissan május közepén publikált beszámolójában 3,53 milliárd dolláros veszteséget jelentett a márciussal zárult üzleti évéről, s ez már a második egymást követő, jelentős veszteséget hozó év volt. Akkor a vállalat
- a globális értékesítés stagnálását,
- az inflációs nyomást
- és az amerikai vámok
hatását nevezte meg a visszaesés fő okaként. Ivan Espinosa vezérigazgató figyelmeztetett, hogy a működési környezet várhatóan a folyó üzleti évben is problémákkal terhes lesz, elég csak a közel-keleti háborúhoz kapcsolódó energiaár-robbanásra gondolni.
Amíg a Nissan leszálló, addig a Chery felszálló ágban van. Májusban csoportszinten 247 823 járműt értékesített, ami 20,5 százalékos növekedést jelent éves szinten. Ebből 100 304 új generációs (NEV) jármű volt, ez 58,8 százalékos éves növekedést takar.
Figyelemre méltó, hogy a csoport 181 871 járművet exportált a hónap során, amivel a harmadik egymást követő hónapja dönti meg saját rekordját. Az idén a Chery összesített értékesítési volumene 1 100 921 jármű volt, ami 7,2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, az export pedig elérte a 752 755 darabot.
Az Egyesült Királyságba egyébként elsőként a Geely „hozott” gyártást, pontosabban a Lotus Cars 2017-es felvásárlásával megörökölte annak norfolki sportautógyártó üzemét. Emellett a kínai csoporthoz tartozik a London Electric Vehicle Company (LEVC), amely Coventry mellett gyártja a londoni fekete taxik elektromos változatait és haszonjárműveit. Hozzá csatlakozhat most másodikként a Chery.