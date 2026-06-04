Célba vette az európai autópiacot a BYD-rivális kínai autógyártó, társbérletbe megy a Nissanhoz

A Geely után újabb kínai járműipari vállalat visz gyártást az Egyesült Királyságba. Az Omoda és a Jaecoo márkái révén erős magyarországi jelenléttel rendelkező Cheryről van szó, amely egyelőre társbérlőként csatlakozna a Nissanhoz, annak sunderlandi bázisára költözne be.

Humanoid robot őrzi a Chery Fulwin T11 modelljét az áprilisi pekingi autókiállításon / Fotó: AFP

Az erről szóló előzetes megállapodást már aláírták a felek, most a gyakorlati kivitelezés technikai kérdéséről folynak a tárgyalások, de a Nissan kihasználatlan 1. számú helyi csarnoka tökéletes helyszín lenne Chery valamelyik márkájának sorozatgyártásához. A másik, a 2. számú csarnokban a Nissan jobb kormányos autóit gyártják ezután is a brit piacra, itt

a Leaf,

a Qashqai

és a Juke

egyes modelljei készülnek. A kiürítendő 1. számú csarnokban a kínaiak jövő tavasszal indítanák az összeszerelést. A szakképzett munkaerő helyben rendelkezésre áll, az ipari központban amúgy az elbocsátások voltak inkább jellemzőek az utóbbi időszakban, így a munkahelyteremtés miatt a környék is profitálna a kínai bérlő megjelenésével.

Meghódította a brit piacot a Chery

A Chery számára a brit piac igen vonzó, márkáikkal immár 7 százalékos részesedést értek el a szigetországban, ahol olyan adminisztrációs akadályok sem állnak az útjukba, mint a Európai Unióban 2024 novemberében a kínai elektromos autókra kivetett, 48 százalékig terjedő büntetővám, ami egyébként a versenyfeltételek kiegyenlítését szolgálja.

A britek jelenleg 10 százalékos kulccsal vámolják le az kínai importautókat – hajtáslánctól függetlenül.

S amíg a rettenetesen meggyengült helyi járműipar nem követeli Londontól a szigorítást, ez így is marad. Az Európai Unióba készre szerelten Kínából importált Chery-modellek elektromos változataira 30,7 százalékos vámot kell fizetni. Ezt kivédendő a Chery már gyártással is rendelkezik az unió területén, méghozzá Barcelona szomszédságában.

Az Egyesült Királyságba exportált kínai autókra csak 10 százalékos vám vonatkozik / Fotó: Imaginechina via AFP

Érdekesség, hogy a spanyol EV Motorsszal közösen birtokolt üzemnek is köze van a japánokhoz. A bázist a Nissan 2021-ben hagyta el, s a feladat az EV Motorsra maradt, hogy hasznosítsa a területet. Ekkor került képbe a Chery, amely elektromos és hibrid Omodákat és Jaecookat szerel össze itt, míg közös vállalati partnere az Ebro márkanéven gyárt haszonjárműveket.