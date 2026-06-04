Vészjelzést küldött a Coca-Cola: egyre kevesebbet bír az emberek pénztárcája

A fogyasztók eltérő vásárlóerejéhez igazítja termékkínálatát a Coca-Cola, miközben a cég szerint a globális gazdasági bizonytalanságok és a közel-keleti konfliktusok továbbra is kihívást jelentenek a piacnak – írta a Reuters.

Vészjelzést küldött a Coca-Cola / Fotó: AFP

John Murphy pénzügyi igazgató a Deutsche Bank párizsi fogyasztói konferenciáján arról beszélt, hogy a Coca-Cola különböző kiszerelésekkel és árszintekkel igyekszik megszólítani a vásárlókat. A stratégia részeként

a kisebb, kedvezőbb árú egyadagos termékektől kezdve a nagyobb és prémium kategóriás csomagolásokig széles választékot kínálnak,

hogy a költségérzékeny és a magasabb jövedelmű fogyasztók igényeit egyaránt kiszolgálják.

A Coca-Cola áprilisban emelte idei profitvárakozását, ugyanakkor a vezetőség szerint továbbra is figyelemmel kell kísérni a geopolitikai eseményeket.

Murphy kiemelte, hogy

az Egyesült Államok és Izrael, illetve Irán közötti konfliktus hatásai egyelőre nehezen felmérhetők,

és várhatóan 2027-ben is fontos témát jelentenek majd a vállalat számára.

A pénzügyi igazgató szerint a fogyasztók ellenálló képességéről szóló általános kép árnyaltabb a valóságban. Miközben egyes társadalmi csoportok továbbra is stabilan költenek, mások egyre nagyobb nyomás alá kerülnek az infláció és a megélhetési költségek emelkedése miatt.

Különösen érintettek azok a háztartások, amelyek éves jövedelme 50-60 ezer dollár (1,5-1,8 millió forint)között mozog. Murphy szerint ebben a szegmensben jelentősen csökkent a vásárlóerő, ezért a vállalatnak fontos, hogy megfizethető alternatívákkal maradjon releváns a fogyasztók számára.

A Coca-Cola vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a magasabb üzemanyagárak és az infláció miatt a vásárlók egyre tudatosabban döntenek arról, mire költik pénzüket. Emiatt a vállalatoknak rugalmas árképzéssel és differenciált termékkínálattal kell alkalmazkodniuk a változó fogyasztói magatartáshoz.

A befektetők pozitívan fogadták a vállalat üzeneteit: a Coca-Cola részvényei a tőzsdenyitás előtti kereskedésben mintegy 1,5 százalékos emelkedést mutattak.