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eMAG
Sameday

Sokk: kivonul Magyarországról az eMAG csomagszállítója, eltűnhetnek az Easybox automaták

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A eMAG csoporthoz tartozó Sameday kivonul a magyar piacról. A döntés nyomán megszűnhet a több mint ezer automatából álló Easybox-hálózat.
VG
2026.06.04, 18:22
Frissítve: 2026.06.04, 18:26

Kivonul a magyar piacról a román eMAG csoporthoz tartozó Sameday csomagszállító vállalat, miután meghiúsult a cég hazai érdekeltségének értékesítése. 

csomag eMAG
Sokkoló döntés: kivonul Magyarországról az eMAG csomagszállítója / Fotó: Mint Images via AFP

A döntés következtében 

a társaság felszámolja magyarországi működését, elbocsátja munkavállalóit, és megszünteti az ország egyik legnagyobb csomagautomata-hálózatát, az Easyboxot is.

A 24.hu értesülése szerint a Sameday magyar leányvállalatát, a Delivery Solutions Zrt.-t az Osztrák Posta hazai érdekeltsége, az Express One vásárolta volna meg. 

Az ügylet azonban nem valósulhatott meg, miután a magyar kormány a külföldi tőkebefektetések ellenőrzésére vonatkozó szabályok alapján megvétózta a tranzakciót.

A román tulajdonos ezt követően úgy döntött, nem vár tovább az esetleges jogszabályi változásokra vagy újabb engedélyezési eljárásokra, hanem kivonja a vállalatot a magyar piacról. 

A döntés jelentős fordulatot jelent a hazai csomagszállítási piacon, ahol az elmúlt években az Easybox-hálózat az egyik legismertebb és leggyorsabban bővülő automatás kézbesítési rendszer lett.

A Sameday jelenleg több mint ezer Easybox automatát üzemeltet Magyarországon. A kivonulási terv szerint ezeket fokozatosan leszerelik, majd Romániába szállítják vissza. A hálózat megszűnésével a fogyasztók számára is szűkülnek a csomagátvételi lehetőségek, különösen azokban a térségekben, ahol az Easybox jelentős piaci jelenléttel rendelkezett.

A vállalat működésének leállítása a dolgozókat is érzékenyen érinti. 

A cég magyarországi munkavállalóinak többsége elveszítheti állását, bár egyelőre nem ismert, hogy a társaság pontosan hány alkalmazottat foglalkoztat jelenleg.

A kivonulási folyamat már megkezdődött, de a szolgáltatás nem szűnik meg azonnal. A lap információi szerint a Sameday futárszolgálata és az Easybox automaták még három-négy hónapig működhetnek Magyarországon, mielőtt a vállalat végleg befejezi tevékenységét.

A döntés újabb kérdéseket vet fel a magyar logisztikai és e-kereskedelmi piac versenyhelyzetével kapcsolatban. 

A Sameday az elmúlt években jelentős beruházásokkal építette ki hazai jelenlétét, és az eMAG egyik fontos logisztikai partnerének számított. A kivonulás következtében a csomagautomata-piacon várhatóan tovább erősödhetnek a megmaradó szereplők, miközben több százezer felhasználónak kell új csomagátvételi megoldást keresnie.

Arról is beszámoltunk, hogy rekordszintre ugrott a volumen 2025-ben Magyarországon. A csomagpontok érték el a legnagyobb bővülést, a lakossági csomagküldés is jelentősen erősödött.

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