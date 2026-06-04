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Újabb csapás a Dubajba utazóknak: július végéig törölte budapesti járatait a Flydubai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Július végéig nem közlekednek a Flydubai Budapest és Dubaj közötti járatai. A döntés hátteréről a légitársaság nem árult el részleteket.
VG
2026.06.04, 19:18

Július végéig törölte Dubaj és Budapest közötti járatait a Flydubai, így a magyar utasoknak várhatóan csak augusztus elejétől lesz ismét lehetőségük közvetlenül a közel-keleti városba repülni a légitársasággal.

Újabb csapás a Dubajba utazóknak: július végéig törölte budapesti járatait a Flydubai
Újabb csapás a Dubajba utazóknak: július végéig törölte budapesti járatait a Flydubai / Fotó: NurPhoto via AFP

Az AIRportal.hu beszámolója szerint a légitársaság „átmeneti menetrendi és operatív okokra” hivatkozva döntött a járatok felfüggesztéséről. A vállalat további részleteket nem közölt, ugyanakkor a foglalási rendszer adatai alapján a budapesti útvonal legkorábban augusztus első napjaiban válhat újra elérhetővé.

A Flydubai budapesti járatainak működését az elmúlt hónapokban már többször befolyásolták a közel-keleti események. 

A légitársaság február végén az Irán körüli konfliktus miatt állította le a Budapest és Dubaj közötti közvetlen összeköttetést. A legutóbbi tájékoztatás szerint a járatok május 22-től indultak volna újra, kezdetben heti három alkalommal, majd június végére tervezték a korábban megszokott napi járat visszaállítását.

Korában a Világgazdaság is megírta, hogy gyakorlatilag leállt a Közel-Kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. 

Arról is beszámoltunk, hoy ayz iráni drón- és rakétatámadások menekvésre kényszerítik az emberek az Egyesült Arab Emírségekből. A dubaji reptér forgalma akadozik, a légitársaságok kevesebb járatot üzemeltetnek, nehézkes a menekülés a háború sújtotta területről. 

A turisták közül sokan magángépekkel repülnének haza, de azokból sincs elég, így másoknak marad a hosszú autóút vagy a beletörődés, hogy egyelőre az országban rekedtek. 

A magyar Konzuli Szolgálat nem javasolja az utazást a térségbe, és felszólította az ott tartózkodó magyarokat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet egyik pillanatról a másikra tovább romolhat. 

Korábban a nagy légitársaságok, köztük az Emirates, a Flydubai és az Etihad bejelentették, hogy korlátozott számú járatot indítanak újra, azokat is csak a külföldön rekedt utasok hazaszállítására.

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