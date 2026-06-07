Havi 920 millió dollárért bérel AI-kapacitást a Google a SpaceX-től
Jelentős technológiai és üzleti megállapodást kötött a Google és a SpaceX. Az Alphabet tulajdonában álló technológiai óriás összesen 30 milliárd dollár értékben bérel mesterségesintelligencia- (AI) számítási kapacitást Elon Musk vállalatától. A szerződés értelmében a Google havi 920 millió dollárt fizet a SpaceX adatközpontjaiban rendelkezésre álló erőforrások használatáért, egészen 2029 júniusáig – írj az Euronews.
A Google üzletével fordult a kocka
Az üzlet különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy néhány évvel ezelőtt még éppen fordított volt a helyzet. A SpaceX a Google felhőszolgáltatásaira támaszkodott 2021-ben a Starlink műholdas internethálózat működtetéséhez. Azóta azonban gyökeresen átalakultak az erőviszonyok.
A változás hátterében az áll, hogy a SpaceX 2026 februárjában felvásárolta Elon Musk mesterségesintelligencia-cégét, az xAI-t. Az egyesüléssel a vállalat hatalmas számítási infrastruktúrához jutott, köztük az úgynevezett Colossus adatközpontokhoz, amelyek együttes teljesítménye meghaladja a 2 gigawattot. Az elemzők szerint a SpaceX és az xAI egyesített piaci értéke már elérheti az 1,25 billió dollárt.
A SpaceX várhatóan a jövő héten lép tőzsdére, és az IPO előtt bejelentett, jelentős szerződések tovább növelhetik a befektetői érdeklődést. A vállalat korábban már nyélbe ütött egy hasonló együttműködést az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő céggel is.
Szigorú feltételek mellett indul az együttműködés
A pénteken közzétett szabályozói dokumentumok szerint a Google több mint 110 ezer Nvidia grafikus processzort, valamint kapcsolódó memória- és számítási egységeket használhat majd a SpaceX adatközpontjaiban. A kapacitások tényleges igénybevétele 2026 októberében kezdődik, és 2029 júniusáig tart.
A szerződés szigorú feltételeket is tartalmaz. Ha a SpaceX 2026. szeptember 30-ig nem biztosítja a vállalt GPU-mennyiséget, a Google jogosult azonnal felmondani a megállapodást, vagy csökkentett díj ellenében elfogadni az addig rendelkezésre bocsátott kapacitást egy egy hónapos türelmi időszakot követően.
A SpaceX a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó dokumentációban hangsúlyozta, hogy a vállalat számítási infrastruktúrája jelentős rugalmasságot biztosít a kapacitások elosztásában és monetizálásában. A menedzsment szerint az adatközpontok és a mesterségesintelligencia-fejlesztések egyre fontosabb bevételi forrást jelenthetnek a hagyományosan az űripari tevékenységéről ismert vállalat számára.
A Google számára a megállapodás elsősorban stratégiai jelentőségű.
A vállalat az elmúlt években jelentősen növelte AI-szolgáltatásait, és egyre nagyobb számítási teljesítményre van szüksége a generatív mesterséges intelligenciára épülő termékek és üzleti megoldások működtetéséhez. A cél, hogy a Google lépést tudjon tartani a gyorsan növekvő vállalati kereslettel és a rivális technológiai cégek fejlesztéseivel.
Történelmi tőzsdei debütálás előtt Elon Musk birodalma
A mostani együttműködés azért is különleges, mert a Google anyavállalata, az Alphabet már 2015-ben befektetett a SpaceX-be, amikor a vállalat értéke még csupán 12 milliárd dollár körül mozgott. A SpaceX jelenleg több mint 1,75 billió dolláros értékeléssel készül a tőzsdei debütálásra, amely minden idők egyik legnagyobb technológiai IPO-ja lehet.
Miközben Elon Musk az új szerződésekkel igyekszik bizonyítani az AI-adatközpontokba fektetett hatalmas összegek megtérülését, az xAI továbbra is jelentős szabályozói kihívásokkal néz szembe. A vállalat Grok nevű mesterségesintelligencia-rendszere miatt több országban vizsgálatok indultak, miután a szolgáltatás segítségével nem beleegyezésen alapuló, deepfake technológiával előállított explicit tartalmak jelentek meg.
Az ügyek adatvédelmi és személyiségi jogi kérdéseket vetnek fel, amelyek súlyos pénzbírságokat eredményezhetnek. Az Egyesült Királyságban például a GDPR-szabályok megsértése esetén a bírság elérheti a vállalat globális éves árbevételének 4 százalékát is.