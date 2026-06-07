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Elon Musk
SpaceX
Google

Havi 920 millió dollárért bérel AI-kapacitást a Google a SpaceX-től

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jókora lendületet adhat a SpaceX közelgő tőzsdei bevezetésének az a 30 milliárd dolláros szerződés, amelyet a vállalat a Google-lel kötött. A Google a megállapodás értelmében 2029-ig havi 920 millió dollárt fizet Elon Musk cégének mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez szükséges számítási kapacitásért, miközben a SpaceX az xAI felvásárlása után az AI-infrastruktúra piacának egyik meghatározó szereplőjévé lépett elő.
Werderits Ivett
2026.06.07, 13:29
Frissítve: 2026.06.07, 13:35

Jelentős technológiai és üzleti megállapodást kötött a Google és a SpaceX. Az Alphabet tulajdonában álló technológiai óriás összesen 30 milliárd dollár értékben bérel mesterségesintelligencia- (AI) számítási kapacitást Elon Musk vállalatától. A szerződés értelmében a Google havi 920 millió dollárt fizet a SpaceX adatközpontjaiban rendelkezésre álló erőforrások használatáért, egészen 2029 júniusáig – írj az Euronews

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A Google és a SpaceX AI-megállapodást kötött / Fotó: David Paul Morris

A Google üzletével fordult a kocka

Az üzlet különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy néhány évvel ezelőtt még éppen fordított volt a helyzet. A SpaceX a Google felhőszolgáltatásaira támaszkodott  2021-ben a Starlink műholdas internethálózat működtetéséhez. Azóta azonban gyökeresen átalakultak az erőviszonyok.

A változás hátterében az áll, hogy a SpaceX 2026 februárjában felvásárolta Elon Musk mesterségesintelligencia-cégét, az xAI-t. Az egyesüléssel a vállalat hatalmas számítási infrastruktúrához jutott, köztük az úgynevezett Colossus adatközpontokhoz, amelyek együttes teljesítménye meghaladja a 2 gigawattot. Az elemzők szerint a SpaceX és az xAI egyesített piaci értéke már elérheti az 1,25 billió dollárt.

A SpaceX várhatóan a jövő héten lép tőzsdére, és az IPO előtt bejelentett, jelentős szerződések tovább növelhetik a befektetői érdeklődést. A vállalat korábban már nyélbe ütött egy hasonló együttműködést az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő céggel is.

Szigorú feltételek mellett indul az együttműködés

A pénteken közzétett szabályozói dokumentumok szerint a Google több mint 110 ezer Nvidia grafikus processzort, valamint kapcsolódó memória- és számítási egységeket használhat majd a SpaceX adatközpontjaiban. A kapacitások tényleges igénybevétele 2026 októberében kezdődik, és 2029 júniusáig tart.

A szerződés szigorú feltételeket is tartalmaz. Ha a SpaceX 2026. szeptember 30-ig nem biztosítja a vállalt GPU-mennyiséget, a Google jogosult azonnal felmondani a megállapodást, vagy csökkentett díj ellenében elfogadni az addig rendelkezésre bocsátott kapacitást egy egy hónapos türelmi időszakot követően.

A SpaceX a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó dokumentációban hangsúlyozta, hogy a vállalat számítási infrastruktúrája jelentős rugalmasságot biztosít a kapacitások elosztásában és monetizálásában. A menedzsment szerint az adatközpontok és a mesterségesintelligencia-fejlesztések egyre fontosabb bevételi forrást jelenthetnek a hagyományosan az űripari tevékenységéről ismert vállalat számára.

A Google számára a megállapodás elsősorban stratégiai jelentőségű. 

A vállalat az elmúlt években jelentősen növelte AI-szolgáltatásait, és egyre nagyobb számítási teljesítményre van szüksége a generatív mesterséges intelligenciára épülő termékek és üzleti megoldások működtetéséhez. A cél, hogy a Google lépést tudjon tartani a gyorsan növekvő vállalati kereslettel és a rivális technológiai cégek fejlesztéseivel.

Történelmi tőzsdei debütálás előtt Elon Musk birodalma

A mostani együttműködés azért is különleges, mert a Google anyavállalata, az Alphabet már 2015-ben befektetett a SpaceX-be, amikor a vállalat értéke még csupán 12 milliárd dollár körül mozgott. A SpaceX jelenleg több mint 1,75 billió dolláros értékeléssel készül a tőzsdei debütálásra, amely minden idők egyik legnagyobb technológiai IPO-ja lehet.

Miközben Elon Musk az új szerződésekkel igyekszik bizonyítani az AI-adatközpontokba fektetett hatalmas összegek megtérülését, az xAI továbbra is jelentős szabályozói kihívásokkal néz szembe. A vállalat Grok nevű mesterségesintelligencia-rendszere miatt több országban vizsgálatok indultak, miután a szolgáltatás segítségével nem beleegyezésen alapuló, deepfake technológiával előállított explicit tartalmak jelentek meg. 

Az ügyek adatvédelmi és személyiségi jogi kérdéseket vetnek fel, amelyek súlyos pénzbírságokat eredményezhetnek. Az Egyesült Királyságban például a GDPR-szabályok megsértése esetén a bírság elérheti a vállalat globális éves árbevételének 4 százalékát is.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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