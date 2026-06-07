Havi 920 millió dollárért bérel AI-kapacitást a Google a SpaceX-től

Jelentős technológiai és üzleti megállapodást kötött a Google és a SpaceX. Az Alphabet tulajdonában álló technológiai óriás összesen 30 milliárd dollár értékben bérel mesterségesintelligencia- (AI) számítási kapacitást Elon Musk vállalatától. A szerződés értelmében a Google havi 920 millió dollárt fizet a SpaceX adatközpontjaiban rendelkezésre álló erőforrások használatáért, egészen 2029 júniusáig – írj az Euronews.

A Google és a SpaceX AI-megállapodást kötött / Fotó: David Paul Morris

A Google üzletével fordult a kocka

Az üzlet különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy néhány évvel ezelőtt még éppen fordított volt a helyzet. A SpaceX a Google felhőszolgáltatásaira támaszkodott 2021-ben a Starlink műholdas internethálózat működtetéséhez. Azóta azonban gyökeresen átalakultak az erőviszonyok.

A változás hátterében az áll, hogy a SpaceX 2026 februárjában felvásárolta Elon Musk mesterségesintelligencia-cégét, az xAI-t. Az egyesüléssel a vállalat hatalmas számítási infrastruktúrához jutott, köztük az úgynevezett Colossus adatközpontokhoz, amelyek együttes teljesítménye meghaladja a 2 gigawattot. Az elemzők szerint a SpaceX és az xAI egyesített piaci értéke már elérheti az 1,25 billió dollárt.

A SpaceX várhatóan a jövő héten lép tőzsdére, és az IPO előtt bejelentett, jelentős szerződések tovább növelhetik a befektetői érdeklődést. A vállalat korábban már nyélbe ütött egy hasonló együttműködést az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő céggel is.

Szigorú feltételek mellett indul az együttműködés

A pénteken közzétett szabályozói dokumentumok szerint a Google több mint 110 ezer Nvidia grafikus processzort, valamint kapcsolódó memória- és számítási egységeket használhat majd a SpaceX adatközpontjaiban. A kapacitások tényleges igénybevétele 2026 októberében kezdődik, és 2029 júniusáig tart.

A szerződés szigorú feltételeket is tartalmaz. Ha a SpaceX 2026. szeptember 30-ig nem biztosítja a vállalt GPU-mennyiséget, a Google jogosult azonnal felmondani a megállapodást, vagy csökkentett díj ellenében elfogadni az addig rendelkezésre bocsátott kapacitást egy egy hónapos türelmi időszakot követően.