Óriásvonatok lepik el Magyarországot, 160-nal fognak száguldozni: gigantikus üzem épül a karbantartásukra – ezeken a vonalakon állnak forgalomba

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a GYSEV nagyszabású járműfejlesztési programja: kihirdették a szombathelyi motorvonat-karbantartó műhely tervezőjét. Az új létesítmény a 2027-től érkező, több mint százméteres InterCity-motorvonatok kiszolgálását biztosítja majd – írta a Magyar Építők.

Több ezer méternyi új vágány, modern csarnokok és 106 méteres szerelvények fogadására alkalmas műhely készül Szombathelyen / Fotó: Gergely Zakany / GYSEV / Facebook

Újabb fontos állomásához érkezett a GYSEV nagyszabású járműpark-fejlesztése: a vasúttársaság kihirdette annak a tervezési közbeszerzésnek a nyertesét, amely a szombathelyi motorvonat-karbantartó műhely létrehozásáról szól. A nyilvánosan elérhető adatok szerint a munkát az ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft. végezheti el nettó 300 millió forintos szerződéses értékben.

Tovább fejleszt a GYSEV

A beruházás közvetlenül kapcsolódik a vállalat 2024-ben bejelentett fejlesztéséhez, amelynek keretében 11 darab FLIRT típusú InterCity-motorvonat állhat forgalomba 2027-től. Az új szerelvények a jelenlegi járműállomány korszerűsítését szolgálják, és jelentős minőségi előrelépést hozhatnak a Budapest felé közlekedő járatokon.

A szombathelyi létesítmény nem egyszerű javítóbázis lesz. A tervek szerint egy mintegy 5300 négyzetméteres, hőszigetelt műhelycsarnok épül, amelyhez irodaépület is kapcsolódik. A fejlesztés részeként jelentős vasúti infrastruktúrát is kialakítanak.

A projekt egyik legfontosabb eleme több mint 3500 folyóméter új, felsővezetékkel ellátott vágány megépítése. A tervek között szerepel egy háromvágányos karbantartó- és javítócsarnok, valamint egy külön egyvágányos mosócsarnok is.

A létesítménynek egyszerre legalább három, egyenként 106 méter hosszú villamos motorvonat kiszolgálására kell alkalmasnak lennie.

A fejlesztés nemcsak a vasúti infrastruktúrát érinti. Meg kell tervezni az új központ közúti kapcsolatait, a belső úthálózatot, a térburkolatokat és a parkolókat is, hogy a komplexum teljes körűen kiszolgálhassa a modern flottát.

Az új InterCity-motorvonatok gyártása már előkészítés alatt áll. A kocsiszekrények a Stadler szolnoki üzemében készülnek, az első szerelvények pedig várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek meg. A teljes, 11 járműből álló flotta 2028 első negyedévére állhat össze.