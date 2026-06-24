Fotó bizonyítja: megkapta az új magyar légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét – landolt Ferihegyen, máris forgalomba állt

Megérkezett Budapestre a Hungary Airlines legújabb Boeing 777-es teherszállító repülőgépe, amely már napi fuvarfeladatokat is ellát. Az egykor az Emirates flottájában utasszállítóként szolgáló óriásgép újabb fontos lépést jelent a társaság gyors ütemű bővülésében.

A Hungary Airlines növekedése újabb fontos állomáshoz érkezett: szolgálatba állt a negyedik teherszállító repülőgép / Fotó: X / Airways Magazine

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Hungary Airlines. A légitársaság legújabb Boeing 777-es teherszállító repülőgépe hosszú út után megérkezett Budapestre, ahol már a leszállás pillanatában nagy figyelmet kapott. A város felett feltűnő óriásgép látványa nemcsak a repülés szerelmeseinek jelentett különleges pillanatot, hanem jól látható jele volt annak is, hogy a magyar cargo légitársaság tovább gyorsítja terjeszkedését.

A most érkezett repülőgép a Hungary Airlines negyedik szállítógépe, amely már napi rendszerességgel részt vesz az áruszállítási feladatokban.

A gép különlegessége, hogy korábban az Emirates flottájában teljesített szolgálatot utasszállítóként, mielőtt teherszállítóvá alakították át. Az ilyen átalakítások egyre népszerűbbek a légiközlekedési iparágban, mivel a nagy hatótávolságú és jelentős kapacitású utasszállítók kiváló alapot biztosítanak a modern cargo repülőgépek számára.

Óriással bővül a Hungary Airlines flottája

A Boeing 777-es teherszállító változata a világ egyik legnagyobb és leghatékonyabb két hajtóműves cargo repülőgépei közé tartozik. Hatalmas raktere és nagy hatótávolsága miatt különösen alkalmas az Európa és Ázsia közötti hosszú távú áruszállítási feladatokra. A típus az elmúlt években a nemzetközi légi teherszállítás egyik meghatározó szereplőjévé vált.

A gép érkezéséről már májusban lehetett tudni, amikor a vállalat bejelentette flottabővítési terveit. Akkor az is kiderült, hogy az új Boeing 777-es várhatóan június közepén állhat forgalomba, ami most meg is valósult.

A bővítéssel a társaság flottája négy repülőgépre nőtt, amelyben két Airbus A330-as és két Boeing 777-es található.

A Hungary Airlines stratégiája egyértelmű: Budapestet az Európa és Ázsia közötti légi áruszállítás egyik fontos csomópontjává kívánja fejleszteni. A vállalat az elmúlt másfél évben rendkívül gyors növekedési pályára állt, és egyre nagyobb szerepet vállal a Kína és Európa közötti logisztikai kapcsolatok kiszolgálásában. A most érkezett Boeing 777-es ennek a törekvésnek az egyik legfontosabb új eszköze lehet.