Drámai bejelentés, ez a napot sose felejti el Németország: kivonul és Kínába költözik az utolsó gyár – teljesen megszűnik egy iparág

Az év végével megszűnik az utolsó Németországban működő kerékpáros bukósisak-gyártó hazai termelése. A KED Ahead a növekvő költségek miatt Kínába helyezi át a gyártást, miközben 25 dolgozó elveszíti a munkáját.

Évtizedek után véget ér egy korszak a német kerékpáros iparban, s bár a KED Ahead ugyan megtartja németországi központját, de maga a gyártás Kínába költözik / Fotó: Magyar Levente / Facebook

Újabb jelképes veszteséget szenved el a német feldolgozóipar: az év végén megszűnik a kerékpáros bukósisakok gyártása a baden-württembergi Freiberg am Neckar városában.

A családi tulajdonban lévő KED Ahead GmbH jelenleg az utolsó olyan német vállalat, amely még belföldön állít elő kerékpáros bukósisakokat, ez azonban néhány hónapon belül megváltozik.

A vállalat pénteken bejelentette, hogy a jövőben nem saját németországi gyártásra, hanem nemzetközi gyártópartnerekkel való együttműködésre építi üzleti modelljét. A termelés Kínába kerül, miközben a vállalat központja továbbra is Freiberg am Neckarban marad.

A telephelyen a jövőben mintegy 15 munkatárs dolgozik majd fejlesztési, minőségbiztosítási, marketing-, értékesítési és vezetői feladatokon. A gyártás megszűnése ugyanakkor 25 alkalmazott állását érinti, akik jövőre már nem a cégnél folytatják munkájukat.

KED Ahead: nem lehet túlélni a német piacon

A gyártó szerint a döntést elsősorban a folyamatosan emelkedő költségek kényszerítették ki. Az elmúlt években jelentősen drágult a kőolaj, a csomagolóanyagok, a különböző alapanyagok, valamint a munkaerő is. A vállalat közlése szerint ezek a költségek olyan mértékben növelték a gyártás árát, hogy csak jelentős áremeléssel lehetett volna fenntartani a németországi termelést.

A cég azonban úgy ítélte meg, hogy egy ilyen áremelés sem a kereskedők, sem a vásárlók érdekeit nem szolgálná. Ehelyett a költségek csökkentése mellett döntöttek, ami a gyártás külföldre költöztetésével valósítható meg.

A döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a vállalat az elmúlt két és fél évben több mint hárommillió eurót fordított a freibergi telephely fejlesztésére.

A beruházások között új gyártási technológiák bevezetése is szerepelt, ám ezek sem tudták ellensúlyozni az energia-, alapanyag- és bérköltségek emelkedését.

Victor Borsche ügyvezető szerint ugyanakkor bízik abban, hogy az érintett dolgozók jelentős része más vállalatoknál találhat majd munkát.