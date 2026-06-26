Drámai bejelentés, ez a napot sose felejti el Németország: kivonul és Kínába költözik az utolsó gyár – teljesen megszűnik egy iparág
Az év végével megszűnik az utolsó Németországban működő kerékpáros bukósisak-gyártó hazai termelése. A KED Ahead a növekvő költségek miatt Kínába helyezi át a gyártást, miközben 25 dolgozó elveszíti a munkáját.
Újabb jelképes veszteséget szenved el a német feldolgozóipar: az év végén megszűnik a kerékpáros bukósisakok gyártása a baden-württembergi Freiberg am Neckar városában.
A családi tulajdonban lévő KED Ahead GmbH jelenleg az utolsó olyan német vállalat, amely még belföldön állít elő kerékpáros bukósisakokat, ez azonban néhány hónapon belül megváltozik.
A vállalat pénteken bejelentette, hogy a jövőben nem saját németországi gyártásra, hanem nemzetközi gyártópartnerekkel való együttműködésre építi üzleti modelljét. A termelés Kínába kerül, miközben a vállalat központja továbbra is Freiberg am Neckarban marad.
A telephelyen a jövőben mintegy 15 munkatárs dolgozik majd fejlesztési, minőségbiztosítási, marketing-, értékesítési és vezetői feladatokon. A gyártás megszűnése ugyanakkor 25 alkalmazott állását érinti, akik jövőre már nem a cégnél folytatják munkájukat.
KED Ahead: nem lehet túlélni a német piacon
A gyártó szerint a döntést elsősorban a folyamatosan emelkedő költségek kényszerítették ki. Az elmúlt években jelentősen drágult a kőolaj, a csomagolóanyagok, a különböző alapanyagok, valamint a munkaerő is. A vállalat közlése szerint ezek a költségek olyan mértékben növelték a gyártás árát, hogy csak jelentős áremeléssel lehetett volna fenntartani a németországi termelést.
A cég azonban úgy ítélte meg, hogy egy ilyen áremelés sem a kereskedők, sem a vásárlók érdekeit nem szolgálná. Ehelyett a költségek csökkentése mellett döntöttek, ami a gyártás külföldre költöztetésével valósítható meg.
A döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a vállalat az elmúlt két és fél évben több mint hárommillió eurót fordított a freibergi telephely fejlesztésére.
A beruházások között új gyártási technológiák bevezetése is szerepelt, ám ezek sem tudták ellensúlyozni az energia-, alapanyag- és bérköltségek emelkedését.
Victor Borsche ügyvezető szerint ugyanakkor bízik abban, hogy az érintett dolgozók jelentős része más vállalatoknál találhat majd munkát.
A KED Ahead döntése nem egyedi eset. Az elmúlt időszakban több német vállalat is bejelentette, hogy olcsóbb országokba helyezi át termelésének egy részét. A Busch SE mechanikai alkatrészgyártást szervez ki, a Gruner egyes gyártási folyamatait Szerbiába viszi, miközben más bukósisak-gyártók – köztük a Cratoni – már korábban feladták a németországi gyártást.
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