Humanoid robotok: ebből a BYD sem maradhat ki, új területen mérkőznek meg a Teslával

A kínai és az amerikai autóipari cégek élen járnak a humanoid robotok fejlesztésében, ezek egyre bonyolultabb feladatokat is képesek ellátni, és ami üzleti szempontból elsődleges: nem kérnek enni, nem sztrájkolnak, nem pihennek, és helyettesíteni tudják az emberi munkaerőt.

A Tesla Optimus humanoid robotja egy lépéssel még kínai társai előtt jár / Fotó: Imaginechina via AFP

A Tesla Optimusa Elon Musk tervei szerint őszre sorozatgyártásra érett lesz, s egyik amerikai egységüket e célra át is alakítják: a kaliforniai Fremontban lévő Gigafactory első Optimus-gyártósorát a második negyedévben kezdik felszerelni, évi egymillió humanoid robot kibocsátására méretezve.

Később a texasi Austinban lévő Tesla-gigagyár is ontani fogja az Optimusokat, évi tízmillió darabos volument jelentettek be, de egyelőre az előkészületi fázisnál járnak, ott határidőt nem is közöltek. A Teslánál úgy látják, hogy a háztartási célokra is alkalmas robotok fajlagosan több profitot tudnak termelni, mint mondjuk egy Model 3-as.

Élesedik a kínai–amerikai rivalizálás

A Tesla és kínai versenytársai fej fej mellett haladnak a humanoid robotok fejlesztésében, s ebből a boomból a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD sem akar kimaradni. A szegedi óriásgyárát idén átadó BYD a napokban hivatalosan is bejelentette, hogy beszállt az iparágba. Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke jelezte, hogy kiterjedt globális kereskedőhálózatukon keresztül tudják értékesíteni a robotokat, s ez versenyelőnyt jelent a számukra.

Egy olyan nyílt robotplatform fejlesztését tervezik, amely képes lesz mind a BYD saját, mind a más vállalatokkal együttműködve fejlesztett humanoid robotjainak gyártására. Li szerint rokonterületekről van szó: az autóipar robotizálásában megszerzett tudást hasznosítani lehet humanoid robotok felépítésében mind a szoftveres, mind a hardveres, mind a mesterséges intelligencia vezérelt megoldásokat illetően.

Bár az autóipari szoftverek összetettek, a robotokba való átültetésük könnyen megoldható feladat számunkra

– monda Stella Li hozzátéve, hogy a kínai cégek, s kiemelten a BYD vezető szerepet kíván betölteni a humanoid robotok fejlesztésében, gyártásában és forgalmazásában. A jelenlegi versenyhelyzetet értékelve megjegyezte, hogy a kínai robotoknak egyelőre nem elég fejlett az „agyuk”, az amerikai robotoknak viszont a végtagok koordinált mozgatásának problémájával kell megküzdeniük.