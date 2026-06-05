Humanoid robotok: ebből a BYD sem maradhat ki, új területen mérkőznek meg a Teslával
A kínai és az amerikai autóipari cégek élen járnak a humanoid robotok fejlesztésében, ezek egyre bonyolultabb feladatokat is képesek ellátni, és ami üzleti szempontból elsődleges: nem kérnek enni, nem sztrájkolnak, nem pihennek, és helyettesíteni tudják az emberi munkaerőt.
A Tesla Optimusa Elon Musk tervei szerint őszre sorozatgyártásra érett lesz, s egyik amerikai egységüket e célra át is alakítják: a kaliforniai Fremontban lévő Gigafactory első Optimus-gyártósorát a második negyedévben kezdik felszerelni, évi egymillió humanoid robot kibocsátására méretezve.
Később a texasi Austinban lévő Tesla-gigagyár is ontani fogja az Optimusokat, évi tízmillió darabos volument jelentettek be, de egyelőre az előkészületi fázisnál járnak, ott határidőt nem is közöltek. A Teslánál úgy látják, hogy a háztartási célokra is alkalmas robotok fajlagosan több profitot tudnak termelni, mint mondjuk egy Model 3-as.
Élesedik a kínai–amerikai rivalizálás
A Tesla és kínai versenytársai fej fej mellett haladnak a humanoid robotok fejlesztésében, s ebből a boomból a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD sem akar kimaradni. A szegedi óriásgyárát idén átadó BYD a napokban hivatalosan is bejelentette, hogy beszállt az iparágba. Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke jelezte, hogy kiterjedt globális kereskedőhálózatukon keresztül tudják értékesíteni a robotokat, s ez versenyelőnyt jelent a számukra.
Egy olyan nyílt robotplatform fejlesztését tervezik, amely képes lesz mind a BYD saját, mind a más vállalatokkal együttműködve fejlesztett humanoid robotjainak gyártására. Li szerint rokonterületekről van szó: az autóipar robotizálásában megszerzett tudást hasznosítani lehet humanoid robotok felépítésében mind a szoftveres, mind a hardveres, mind a mesterséges intelligencia vezérelt megoldásokat illetően.
Bár az autóipari szoftverek összetettek, a robotokba való átültetésük könnyen megoldható feladat számunkra
– monda Stella Li hozzátéve, hogy a kínai cégek, s kiemelten a BYD vezető szerepet kíván betölteni a humanoid robotok fejlesztésében, gyártásában és forgalmazásában. A jelenlegi versenyhelyzetet értékelve megjegyezte, hogy a kínai robotoknak egyelőre nem elég fejlett az „agyuk”, az amerikai robotoknak viszont a végtagok koordinált mozgatásának problémájával kell megküzdeniük.
A Chery humanoid robotját már haza lehet vinni
Az hétpecsétes titok, hogy a BYD mikorra tervezi kereskedelmi forgalomba hozni saját humanoid robotját, de az biztosra vehető, hogy házon belül már bőszen dolgoznak a projekten, nyilván nem akarnak nagyon lemaradni a többiektől. Például a Cherytől, amely saját AiMOGA humanoidrobot-platformját 2020-tól fejleszti az azonos nevű leányvállalatán keresztül.
A legismertebb humanoid robotjuk jelenleg a Mornine nevű modell, amelynek M1 verziója már megvásárolható. Az AiMOGA áprilisban indította el az online értékesítést a JD.com platformon és saját webáruházában. Az indulóár 285 800 jüan, ami nagyjából 41-42 ezer dollár, illetve átszámítva 14-15 millió forint.
Az első szállítások május végén indultak, s a cég lízinget és részletfizetést is kínál. A Mornine M1 célpiaca inkább a vállalati felhasználás: autószalonok, recepciók, ügyfélszolgálatok, bemutatótermek recepciósaként, hoszteszeként tudják alkalmazni. A hivatalos kommunikáció szerint már több száz AiMOGA robot működik több mint harminc országban, de ezek többsége nem lakossági felhasználóhoz került. A Mornine M1 fejlettségi szintje nem összevethető az Optimuséval,
kezével legfeljebb másfél kilós terhet tud megtartani, s egy töltéssel nagyjából két órán át tud egyszerű feladatokat elvégezni.
A SAIC-GM autógyártó kerekes humanoid robotjai eleve ipari felhasználásra készültek, ezeket az akkumulátor-összeszerelő soron vetették be élesben.
Az Xpeng sorozatgyártásra készül – már a projektfelelős nélkül
Legelőrébb azonban az Xpeng tart, amelynek Iron nevű modellje a Tesla Optimus intelligenciájával vetekszik. Az Xpeng ugyanazokat a kompetenciákat használja fel, amelyeket az elektromos autóknál épített ki:
- MI-csipek
- szenzorok
- gépi látás
segítik az Iront feladatainak végrehajtásában. Csúcsváltozata 178 cm magas és 70 kilót nyom, több mint 60 ízülettel rendelkezik, mintegy kétszáz mozgásformát képes reprodukálni, ebből huszonkettőt az ujjaival, amivel kifinomult kombinációs lehetőségeket kínál. A humanoid robotot első körben a gyártósorok mellett hasznosítják majd, a lakosság számára csak később lesz elérhető.
A Xpeng az Iron sorozatgyártását eredetileg az év végén indította volna el, az első kereskedelmi telepítéseket 2027 elejére tervezte. A projektet azonban most csapás érte, atyja, Si Hsziao-szin a napokban teljesen váratlanul lemondott. Si több mint négy éven át dolgozott az Iron-projekten, gyakorlatilag egy személyben volt felelős érte.
Számos alkalommal át akarta csábítani a konkurencia, de ő ragaszkodott az Xpenghez. Elemzők szerint hosszabb pihenésre, feltöltődésre lehet szüksége az irtózatos nyomás alól kiszabadulva. Az élet azonban nem áll meg, a projekt a 110 ezer négyzetméteres kantoni gyártóbázis felépítésével és felszerszámozásával folytatódik, ahogy a szakmai munka is. A határidőket pedig tartani kell.