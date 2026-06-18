Teljes megsemmisülés: újra kudarcot vallott a Dunaferrt kivéreztető Liberty Steel – senkinek nem kellenek a vagyonelemek

Újabb kudarcba fulladt a Liberty Galati értékesítése: az öt érdeklődő befektető közül senki sem tett ajánlatot a romániai acélipari óriásra. A fejlemény különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Liberty Steel magyarországi Dunaferr-mentőakciója is összeomlott az elmúlt években.

A befektetők továbbra sem látnak elegendő üzleti potenciált a Liberty Steel vagyonelemeiben / Fotó: ddp images via AFP

Második alkalommal is sikertelenül zárult a romániai Liberty Galati acélmű értékesítési kísérlete. Az Economedia értesülései szerint ugyan öt befektető megvásárolta az árverési dokumentációt, de egyikük sem nyújtott be ajánlatot a meghirdetett eszközökre.

Nem talál vevőt a Liberty Steel

Az új értékesítési eljárást 2026. június 19-re tűzték ki. A teljes induló ár mintegy 463 millió euró volt, amelyből 444 millió eurót tett ki maga a Liberty Galati üzem, további közel 19 millió eurót pedig a Liberty Tubular Products Galati értéke.

Az árverést lebonyolító Euro Insol-CITR adminisztrátori konzorcium korábban módosította az értékesítési struktúrát, frissítette a piaci értékbecslést és újradefiniálta az eladásra kínált eszközök körét. Mindez azonban nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy valódi vevő jelenjen meg.

A mostani kudarcot már egy korábbi sikertelen próbálkozás előzte meg. Az első nemzetközi árverés még 2026. március 12-én zárult le eredménytelenül. Akkor szintén öt befektető vásárolta meg a dokumentációt, azonban a 720 millió eurós induló árat túl magasnak tartották, ezért nem tettek ajánlatot.

A mostani aukción az induló ár már több mint 250 millió euróval alacsonyabb volt, de ez sem volt elég ahhoz, hogy valaki vállalja a kockázatot.

Ez jól mutatja, milyen nehéz helyzetben van jelenleg az európai acélipar, amelyet a gyenge kereslet, a magas energiaköltségek és az erős nemzetközi verseny egyszerre terhel.

Eladják Románia legnagyobb acélgyárát: ugyanaz a tulaj vitte csődbe, mint a Dunaferrt – még egy stadiont is adnak hozzá A galaci Liberty Steel kohászati kombinátot, Románia legnagyobb ilyen létesítményét 690 millió eurós kikiáltási áron kínálták fel eladásra. A potenciális vevők között megtalálható az ukrán Metinvest, az iraki Van Company, az indiai Jindal Steel és a román UMB Steel.

A Liberty Steel neve Magyarországon is ismerősen cseng. A vállalat 2023-ban a magyar állam támogatásával vásárolta meg a csődbe jutott Dunaferr működőképes eszközeit és az újonnan létrehozott utódcégeket. A cég akkor azt ígérte, hogy újraindítja a termelést, megőrzi a munkahelyeket és jelentős fejlesztéseket hajt végre a dunaújvárosi acélgyárban.

A várakozások azonban nem teljesültek.

A termelés nem érte el a tervezett szintet, miközben az európai acélipar válsága, a magas energiaárak és a finanszírozási nehézségek egyre nagyobb nyomást helyeztek a vállalatra. 2024-ben már komoly pénzügyi problémák jelentkeztek, tartozások halmozódtak fel, akadozott a bérek kifizetése, és több üzemegység is leállt.