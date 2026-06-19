Hivatalos: eladták a legnagyobb magyar boltot, ő az új tulajdonos – új óriáslánc jön létre Székelyföldön, nem lesz nála erősebb

Tulajdonost váltott a legnagyobb árbevételű, magyar tulajdonosi hátterű székelyföldi üzletlánc, a Merkúr. A felvásárlással egy olyan regionális kereskedelmi szereplő jöhet létre, amely meghatározó erővé válhat Székelyföld kiskereskedelmében.

A veszteséges működés után új korszak kezdődhet a Merkúr számára / Fotó: Shutterstcok

Jelentős felvásárlás történt a székelyföldi kiskereskedelmi piacon:

új tulajdonoshoz került a Merkúr üzletlánc, amely árbevétele alapján a legnagyobb magyar tulajdonosi hátterű kereskedelmi hálózatnak számított a régióban.

A Progresiv kiskereskedelmi szakportál beszámolója szerint a Hargita, Kovászna és Maros megyében működő, összesen 18 szupermarketből és kisboltból álló hálózatot az Amigo & Intercost vásárolta meg. A vevő és az eladó sem közölte a tranzakció értékét.

A Merkúr-hálózatot az Elan Trio működtette, amely több mint három évtizede van jelen a romániai piacon. Az 1993-ban alapított vállalat hosszú időn keresztül a székelyföldi magyar vállalkozói szféra egyik meghatározó szereplőjének számított.

A felvásárló Amigo & Intercost szintén székelyudvarhelyi központú vállalat, és a térség egyik legnagyobb nagykereskedelmi szereplője. A társaság érdekeltségébe tartozó Harghita Retail már jelenleg is egy 20 üzletből álló bolthálózatot működtet.

Regionális óriás születhet a Merkúr felvásárlásából

Becze Tibor, az Amigo & Intercost társtulajdonosa szerint a cél egyértelmű: a két hálózat összevonásával egy erős, regionális kereskedelmi szervezet létrehozása. Mint fogalmazott, olyan vállalatot szeretnének felépíteni, amely a legerősebb székelyföldi regionális kiskereskedelmi lánccá válhat.

A számok alapján a két cég eltérő helyzetből érkezik az egyesüléshez. A Harghita Retail 2025-ben mintegy 250 munkavállalót foglalkoztatott, árbevétele elérte a 170,6 millió lejt, miközben közel 1,7 millió lej nettó nyereséget termelt.

Az Elan Trio ezzel szemben nehezebb időszakot élt meg. A közel 400 embert foglalkoztató társaság árbevétele tavaly 20 százalékkal csökkent, így 232,5 millió lejre esett vissza.

Ennél is figyelemreméltóbb, hogy a vállalat vesztesége jelentősen nőtt: a korábbi 4,5 millió lejről 11,48 millió lejre emelkedett egyetlen év alatt.

A tranzakció ezért nem csupán tulajdonosváltásként értelmezhető, hanem egy olyan lépésként is, amely új pályára állíthatja a Merkúr-hálózatot. Az Amigo & Intercost számára a felvásárlás jelentős piaci erősödést hozhat, míg a Merkúr üzletei egy nagyobb és tőkeerősebb szervezet részeként folytathatják működésüket.