Nem ezt várta a Mol, most teljesen meglepődött: kegyetlen pofont kap Magyar Péteréktől – így fog kinézni az új adó
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslata szerint kiterjesztenék a Molt terhelő extraprofitadót az orosz Urál és a Brent típusú kőolaj közötti kisebb árkülönbözetekre is. Az intézkedés a tervek szerint több mint 21 milliárd forinttal javíthatja a költségvetés egyenlegét 2026 és 2027 során.
Újabb módosításra készül a kormány a Molt érintő extraprofitadó rendszerében. A kedden társadalmi egyeztetésre közzétett törvényjavaslat alapján nemcsak meghosszabbítanák a jelenlegi szabályozást, hanem szélesebb körben is alkalmaznák azt az orosz Urál típusú és a Brent típusú kőolaj közötti árkülönbözetből származó előnyökre.
Tovább nőhet a Mol extraprofitadója
A jelenlegi rendszer lényege, hogy az állam különadót vet ki arra a többletnyereségre, amely abból adódhat, hogy a Mol az olcsóbb orosz kőolajat dolgozza fel, miközben a nemzetközi piacon magasabb árak érvényesülnek. A mostani javaslat ezt a rendszert alakítaná át sávossá.
A tervezet szerint a 2 és 5 amerikai dollár közötti hordónkénti árkülönbözet után 50 százalékos adót kellene fizetni. Az 5 dollár feletti árkülönbözetre továbbra is a jelenlegi, rendkívül magas, 95 százalékos adókulcs vonatkozna.
A változások első alkalommal a 2026 augusztusára vonatkozó adófizetési kötelezettségeknél lépnének életbe. Emellett a kormány a különadó hatályát a 2027-es adóévre is kiterjesztené, vagyis a Molnak a következő években is számolnia kellene a rendkívüli teherrel.
A törvényjavaslat indoklása szerint a lépést a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és világgazdasági folyamatok nyomán kialakult piaci bizonytalanság teszi szükségessé.
A kormány álláspontja szerint a költségvetés stabilitásának megőrzése és a rendkívüli piaci körülményekből eredő kockázatok kezelése érdekében indokolt a szabályok módosítása.
A tervezethez készült előzetes hatásvizsgálat konkrét számokat is tartalmaz. Eszerint az intézkedés már 2026-ban 6,25 milliárd forinttal javíthatja a költségvetési egyenleget. A teljes hatás azonban 2027-ben jelentkezne igazán, amikor további 15 milliárd forintos többletbevétellel számol az állam.
Ez azt jelenti, hogy a módosítás összesen több mint 21 milliárd forinttal erősítheti a költségvetés pozícióját a következő két évben.
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