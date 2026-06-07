Teljesen átalakulhat a ChatGPT: az OpenAI szuperappot épít belőle

Az OpenAI minden eddiginél nagyobb átalakításra készül a ChatGPT esetében. A Financial Times értesülései szerint a mesterségesintelligencia- (MI) cég nem egyszerűen továbbfejleszti a chatbotot, hanem egy olyan sokoldalú platformmá alakítaná, amely egyszerre kínál kódolási eszközöket, mesterségesintelligencia-alapú ügynököket és külső partnerek szolgáltatásait. A cél egyértelmű, a jelenleg főként ingyenesen használt ChatGPT-t olyan kapuvá tenni, amely a felhasználókat magasabb bevételt termelő termékek felé tereli.

Az OpenAI tőzsdére megy / Fotó: Shutterstock

A lépés hátterében az áll, hogy az OpenAI egyre nagyobb nyomás alatt áll a bevételek növelése miatt. A vállalat ugyanis a hírek szerint még idén tőzsdére léphet, amihez a befektetők nemcsak technológiai ígéreteket, hanem meggyőző üzleti eredményeket is várnak.

Bár a ChatGPT közel egymilliárd felhasználót szerzett indulása óta, ezek többsége továbbra is ingyenesen használja a szolgáltatást.

Eltűnhet a klasszikus ChatGPT

A vállalat vezetői hisznek abban, hogy a mesterséges intelligencia jövője nem a kérdésekre válaszoló chatbotokban, hanem az úgynevezett MI-ügynökökben rejlik. Ezek a rendszerek nem csupán információt adnak, hanem konkrét feladatokat is végrehajtanak a felhasználó helyett. Például utazást foglalnak, naptárakat kezelnek, dokumentumokat készítenek vagy éppen szoftvereket fejlesztenek. Nem véletlen, hogy a cégen belül már olyan vélemények is elhangzanak, miszerint a chat korszaka véget ért.

Az átalakítás egyik legfontosabb eleme a Codex nevű kódolási termék előtérbe helyezése. Ez a szolgáltatás képes egyszerű utasítások alapján programkódot írni és szoftvereket létrehozni.

A Codex felhasználói bázisa az idei év eleje óta hatszorosára nőtt, és már több mint ötmillió heti aktív felhasználóval rendelkezik. Ráadásul a Codex ügyfeleinek többsége fizet a szolgáltatásért, ami jóval vonzóbb üzleti modellt jelent az OpenAI számára, mint a hagyományos chatbothasználat.

A következő hetekben induló átalakítás első jelei a ChatGPT webes és mobilos felületein lesznek láthatók. A rendszer egyre gyakrabban ajánl majd kódolási funkciókat, képgenerálási lehetőségeket, valamint külső partnerek – például a Canva vagy a Booking.com – alkalmazásait. Hosszabb távon azonban a vállalat azt szeretné elérni, hogy a mesterséges intelligencia automatikusan felismerje a felhasználó szándékait, és külön menük vagy javaslatok nélkül kínálja fel a megfelelő szolgáltatásokat.