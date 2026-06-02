Visszatért Gerendai, de maradt a milliárdos veszteség a Szigetnél

Bár továbbra is jelentős veszteséggel működik a Sziget Fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Iroda, a társaság 2025-ben már kisebb mínuszt könyvelt el, mint egy évvel korábban.

A cég 2,8 milliárd forintos veszteséggel zárta az évet, ami mintegy egymilliárd forinttal kedvezőbb eredmény a 2024-esnél.

A Telex cikke szerint a javulás annak ellenére következett be, hogy a vállalat bevételei csökkentek. A jegyértékesítésből származó árbevétel 7,4 milliárd forintról 6,7 milliárd forintra esett vissza az év során.

A Sziget a lap kérdésére azt közölte, hogy több mint egymilliárd forinttal növelte bevételét 2025-ben, a teljes jegybevétel visszaesését azonban ellensúlyozta a Balaton Sound kiesése.

A Sziget többségi tulajdonát még 2017-ben szerezte meg a Superstruct Entertainment, amely akkor nemzetközi terjeszkedésben gondolkodott. A terveket azonban keresztülhúzta a koronavírus-járvány: 2020-ban és 2021-ben elmaradtak a fesztiválok, ami több mint kétmilliárd forintos veszteséget okozott a cégnek, miközben 4 millió eurós hitelt is felvettek a működés fenntartására.

A 2022-es újranyitás ugyan 355 millió forintos nyereséget hozott, de a várt áttörés elmaradt. A következő években ismét veszteségessé vált a rendezvény:

2023-ban 1,8 milliárd,

2024-ben pedig rekordnak számító, 3,8 milliárd forintos mínuszt termelt.

A növekvő költségek, az infláció és a gyengébb forint nagyban rontották az eredményeket.

A látogatószám sem tudott visszatérni a járvány előtti csúcsra.

A járvány a Sziget teljes portfólióját is átalakította: 2022-ben megszűnt a VOLT Fesztivál, 2024-ben pedig utoljára rendezték meg a Balaton Soundot. A Sziget mögött álló Superstruct Entertainmentet tavaly a KKR magántőkealap vásárolta meg 1,3 milliárd fontért, miközben a cég rendezvényei 2023-ban összesen mintegy 7 millió látogatót vonzottak világszerte.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Gerendai Károly úgy vállalta a veszteséges fesztivál megmentését, ha a főváros felmondja a Sziget külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít.