Wizz Air: csak semmi pánik, ezt kell tenni, ha igazságtalanul rónak ki különdíjat a kézipoggyászért

A Wizz Air-utasok kézipoggyászainak ellenőrzése minden repülőtéren a helyi földi kiszolgáló partner feladata, akikkel a légitársaság szerződéses viszonyban áll - közölte a Világgazdaság kérdésére a diszkontszolgáltató.

Wizz Air: ezt kell tenni, ha igazságtalanul rónak ki különdíjat a kézipoggyászért / Fotó: NurPhoto via AFP

Panaszkodnak a Wizz Air utasai a kézipogyászok különdíja miatt

Gazdasági hírportálunk érdeklődését olvasói észrevételek irányították az elvileg csupán a túlméretes kézipoggyászok miatt kivethető különdíjak problémájára, mivel számos fórumon, többek között a Wizz Air károsultak Facebook-csoportjában is egyre-másra panaszkodnak a légitársaság utasai az önkényesnek tartott eljárásra.

Egy Korfuról hazatért légiutas például azt panaszolta fel, hogy ő rá, valamint családtagjaira is kivetették az összesen 225 eurós különdíjat, mivel kézipoggyászaik nem fértek bele az ellenőrző keretbe, az úgynevezett sizerbe. Ezt nem is vitatta az utas, ám aztán az érkezés után Ferihegyen is kipróbálták az ellenőrző keretet, amelybe itthon simán belecsúsztak a poggyászaik, tehát a korfui sizer nem volt szabványos.

Egy Angliából Magyarországra repülő hölgy pedig arról számolt be, hogy 70 fontos büntetést fizettettek vele, pedig a kis bőröndje gyakorlatilag beleesett a "kalodába". A földi kiszolgáló személyzet egyik tagja azonban kivette és keresztbe fektetve tette vissza a poggyászt, amely így már természetesen a kerekei miatt fennakadt.

A Wizz Air főszabálya egyébként az, hogy a csomagnak a kerekekkel és fogantyúval együtt bele kell férnie az ellenőrző keretbe. A kerék és a fogantyú megléte önmagában nem probléma, mivel a személyzet csak a keretből kilógó csomagoknál járhat el.

Indokolatlanul szigorú eljárás

A légitársaság amúgy több fórumon keresztül is értesült a repülőtereken tapasztalt indokolatlanul szigorú eljárásról, kivizsgálta az ügyet és egyeztetett a földi kiszolgáló partnerrel a helyes eljárásrendről.

A lényeg viszont az, hogy ha valakit emiatt indokolatlanul büntettek meg, a Wizz Air honlapján, vagy mobilalkalmazásán keresztül a csomagfeladásról kapott számlával, illetve opcionálisan mellékelt fotóval - ennek készítése a bőrönd ellenőrzésekor nem tilos - igényt nyújtható be a kifizetett büntetés visszatérítésre.

Persze mindenekelőtt a Wizz Air természetesen elnézést kér a pórul járt utasoktól.