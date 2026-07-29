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Bosszantó: az Audi Győr helyett Pozsonyba vitte a vadonatúj SUV gyártását

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A szuper SUV-val hódítanák meg az Egyesült Államokat. Az Audi Q9-est kifejezetten az amerikaiaknak tervezték, egyelőre szó sincs elektromos változatról.
Murányi Ernő
2026.07.29, 14:43

Bár Pozsonyban nincs is az Audinak gyára, mégis ott gyártják a vadonatúj Q9-es SUV-okat. Már nem először fordul elő, hogy az Audi egyes modelljeit - például az Audi Q7-et és Q8-at - a szlovák fővárosban található Volkswagen Slovakia szereli össze.

q9 Audi
New Yorkban mutatták be az Audi Q9-e s SUV-ját /Fotó: Audi AG

Pedig a Q9 gyártása, illetve összeszerelése további nimbuszt szerezhetett volna a győri üzemnek a tengerentúlon is, hiszen a hétszemélyes, 5,31 méter hosszú  luxusterepjáróval akarja az Audi a csökkenő amerikai eladásokat visszafordítani. 

A Pozsonyban készülő modell, amelyet szerdán New Yorkban mutattak be, novemberben érkezik az amerikai piacra, és potom 123 480 dolláros, azaz a szerdai árfolyamon mintegy 39,4 millió forintos indulóártól lesz kapható. 

A hathengeres motorokkal és egy dupla turbós V8-as motorral szerelt változattal is rendelkező járművel, valamint a szigorúan hagyományos hajtáslánccal az amerikai ízlést kívánja kiszolgálni, illetve a BMW X7-nek, a Cadillac Escaladenek, a Lincoln Navigatornak, illetve a Mercedes GLS-nek akar konkurenciát állítani az Audi. 

Elektromos verzióban ebből kifolyólag egyelőre nem gondolkodnak.

Az európai gyártás amúgy rávilágít az Audi hátrányos helyzetére az amerikai vámpolitika árnyékában, hogy tudniillik nincsen üzeme a tengerentúlon. Mind a BMW, mind a Mercedes-Benz ugyanis amerikai gyárakban szereli össze rivális SUV-jait, ami nem lebecsülhető anyagi előnyt jelent számukra.

Az Audi amerikai kiszállításai 17 százalékkal csökkentek az első fél évben, ami azt jelenti, hogy a Volkswagen-leány globális értékesítéseinek mindössze 9,3 százalékát tették ki. Ez eltörpül mind a BMW, mind a Mercedes értékesítési volumene mellett, amelyek kiszállításai ebben az időszakban még nőttek is - írja a Bloomberg.

Nagyon ráfér már a siker az Audira, mivel Kínában, a vállalat elsőszámú piacán az eladások továbbra is csökkennek. 

A világ legnagyobb autópiacán ugyanis a kiszállítások 19 százalékkal, alig több mint 232 000 darabra estek vissza az első fél évben.

 

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