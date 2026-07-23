Jogi és pénzügyi átvilágítás kezdődött Balásy Gyula vállalatainál, és ha a vizsgálat kedvező eredménnyel zárul, az állam Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben mégis átveheti a cégeket – írta a G7.

Váratlan fordulat: lehet, hogy mégis ráteheti a kezét Magyar Péter Balásy Gyula cégeire / Fotó: Bodnár Boglárka

A lap szerint

egyelőre nem világos, miért változhatott meg a kormány álláspontja. A döntés hátterében azonban az állhat, hogy a vállalatcsoport jelentős vagyonnal rendelkezik.

Bár a cégek a jövőben várhatóan már nem számíthatnak a korábbihoz hasonló jövedelmezőségre, az elmúlt években megtermelt nyereség egy része továbbra is a vállalatokban lehet.

A Balásy Gyula által felajánlott négy cég 2025-ben együttesen több mint 26 milliárd forint nyereséget ért el, miközben a korábbi évekből is maradt felhalmozott profitjuk.

A vállalatok összesen mintegy 115 milliárd forint értékű eszközzel rendelkeznek.

Ennek közel felét hitelekből és kölcsönökből finanszírozták, így a cégek együttes nettó eszközértéke 55–60 milliárd forint körül lehet.

A vagyon jelentős része könnyen hozzáférhető: a vállalatok bankszámláin és pénztáraiban 2025 végén több mint 26 milliárd forint volt.

A G7 információi szerint közben arról is gondoskodtak, hogy a cégcsoport a végleges döntésig ne váljon fizetésképtelenné. Bár nem tudni, hogy a bankszámlák korábbi zárolását teljesen feloldották-e, a vállalatok számára lehetővé tették aktuális számláik és kötelezettségeik rendezését.

Az átvilágítás célja annak feltárása, hogy pontosan mekkora vagyonnal rendelkeznek a cégek, illetve jogi és pénzügyi szempontból mennyire stabilak. A G7 értesülése szerint a munkával az EY-t és a Deloitte-ot bízták meg: előbbi állítólag a jogi, utóbbi a pénzügyi vizsgálatot végzi. Az átvilágítást a tervek szerint augusztus elejéig le kell zárni.

Amennyiben a vizsgálatok kedvező képet mutatnak, az állam végül átveheti a vállalatokat.

Az átvilágítás elindításáról a lap információi szerint Balásy Gyula egy belső körlevélben tájékoztatta a cégcsoport munkatársait.

A G7 az ügyben megkereste a pénzügyminisztériumot, amely azt közölte, hogy a kérdésekben a miniszterelnökség tud tájékoztatást adni. A minisztérium azonban a cikk megjelenéséig nem válaszolt a lap kérdéseire.