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Magyar Péter

Váratlan fordulat: lehet, hogy mégis ráteheti a kezét Magyar Péter Balásy Gyula cégeire

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szoros határidővel zajlik Balásy Gyula cégeinek átvilágítása, ami ha kedvező képet fest a vállalatokról, akkor az állam – Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben – mégis átveheti őket.
VG
2026.07.23, 08:18

Jogi és pénzügyi átvilágítás kezdődött Balásy Gyula vállalatainál, és ha a vizsgálat kedvező eredménnyel zárul, az állam Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben mégis átveheti a cégeket – írta a G7.

Balásy Gyula
Váratlan fordulat: lehet, hogy mégis ráteheti a kezét Magyar Péter Balásy Gyula cégeire / Fotó: Bodnár Boglárka

A lap szerint 

egyelőre nem világos, miért változhatott meg a kormány álláspontja. A döntés hátterében azonban az állhat, hogy a vállalatcsoport jelentős vagyonnal rendelkezik. 

Bár a cégek a jövőben várhatóan már nem számíthatnak a korábbihoz hasonló jövedelmezőségre, az elmúlt években megtermelt nyereség egy része továbbra is a vállalatokban lehet.

A Balásy Gyula által felajánlott négy cég 2025-ben együttesen több mint 26 milliárd forint nyereséget ért el, miközben a korábbi évekből is maradt felhalmozott profitjuk. 

A vállalatok összesen mintegy 115 milliárd forint értékű eszközzel rendelkeznek. 

Ennek közel felét hitelekből és kölcsönökből finanszírozták, így a cégek együttes nettó eszközértéke 55–60 milliárd forint körül lehet.

A vagyon jelentős része könnyen hozzáférhető: a vállalatok bankszámláin és pénztáraiban 2025 végén több mint 26 milliárd forint volt. 

A G7 információi szerint közben arról is gondoskodtak, hogy a cégcsoport a végleges döntésig ne váljon fizetésképtelenné. Bár nem tudni, hogy a bankszámlák korábbi zárolását teljesen feloldották-e, a vállalatok számára lehetővé tették aktuális számláik és kötelezettségeik rendezését.

Az átvilágítás célja annak feltárása, hogy pontosan mekkora vagyonnal rendelkeznek a cégek, illetve jogi és pénzügyi szempontból mennyire stabilak. A G7 értesülése szerint a munkával az EY-t és a Deloitte-ot bízták meg: előbbi állítólag a jogi, utóbbi a pénzügyi vizsgálatot végzi. Az átvilágítást a tervek szerint augusztus elejéig le kell zárni.

Amennyiben a vizsgálatok kedvező képet mutatnak, az állam végül átveheti a vállalatokat. 

Az átvilágítás elindításáról a lap információi szerint Balásy Gyula egy belső körlevélben tájékoztatta a cégcsoport munkatársait.

A G7 az ügyben megkereste a pénzügyminisztériumot, amely azt közölte, hogy a kérdésekben a miniszterelnökség tud tájékoztatást adni. A minisztérium azonban a cikk megjelenéséig nem válaszolt a lap kérdéseire.

Korábban a a Világgazdaság is megírta, hogy egyetlen ajánlat érkezett az augusztus 20-i állami ünnepség lebonyolítására kiírt rendkívüli közbeszerzésre. A nyertes cég mintegy 3,9 milliárd forintos ajánlatot tett.

A feladat nemcsak a hagyományos tűzijáték megszervezését foglalja magában, hanem 

  • az egész napos állami rendezvénysorozat lebonyolítását is, beleértve a családi programokat, a színpadi produkciókat 
  • és a kapcsolódó logisztikai feladatokat

A Hardrock Kft. nem először dolgozhat az augusztus 20-i állami ünnepségen: a Balásy Gyula-féle Lounge Event korábbi fővállalkozásaiban alvállalkozóként már részt vett a látványtechnikai elemek megvalósításában, most azonban első alkalommal lehet a teljes rendezvény fővállalkozója.

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